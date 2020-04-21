İzolasyon döneminde minik dostlarımıza dair bilmeniz gereken herşey

Sosyal izolasyon döneminde enerjisini atamayan minik dostunuzla nasıl baş edeceğinizi öğrenmek ister misiniz?

İşte sosyal izolasyon döneminde evcil hayvan bakımına dair bilmeniz gereken tüm detaylar...

Corona virüs salgınından etkilenenler yalnızca bizler değiliz. Minik dostlarımız da değişen günlük rutinlerimizden fazlasıyla etkileniyor. Birçok hayvan sahibi, evcil hayvanlarının enerjisini atmakta ve onlarla ilgilenmekte zorlanıyor. Peki sosyal izolasyon döneminde evcil hayvan bakımı nasıl olmalı, köpeğinizin enerjisini atmak için neler yapmalısınız ya da strese giren kedinizi rahatlatmak mümkün mü? Tüm bu soruların cevabını sizler için araştırdık ve yazdık. İşte her evcil hayvan sahibinin bilmesi gereken sosyal izolasyon döneminde evcil hayvan bakım tüyoları…

1. Yeni numaralar öğrenmek için harika bir zaman!



Eskisi kadar dışarıya çıkamayan minik dostunuzun enerjisini atamaması oldukça normal bir durum. Özellikle köpek sahipleri, bu dönemde köpeklerine yeni numaralar öğreterek köpeklerinin zihnini meşgul edebilir. “Otur”, “Yat” ya da “Gel” gibi basit komutlarla başlayarak köpeğinizi eğitebilirsiniz. Bu numaraları düzenli olarak tekrar etmek köpeğinizin enerjisini atmasına yardımcı olacak, eşyalara zarar vermesini engelleyecektir. Aynı şekilde kedinizi eğitmeniz de mümkün. Birçok insan kedilerin eğitilemediğini düşünse de bu düşünce oldukça yanlış. Benzer yöntemler kullanarak kedilerinize de basit komutları öğretebilir, enerjilerini atmalarını sağlayabilirsiniz.

2. Yalnız kalabilecekleri bir alan yaratmayı unutmayın!



Sosyal izolasyon döneminden önce birçoğumuz, günlerimizin büyük bir kısmını dışarıda geçiriyorduk. Bu sırada evcil hayvanlarımız ise evde yalnız kalıyordu. Köpeğiniz sürekli evde olmanızdan mutlu olsa da aynı durum kediniz için geçerli değil. Kediler, evi kendi alanları gibi sahiplenir ve korur. Sizin sürekli olarak evde olmanız kedinizin strese girmesine neden olabilir. Alanı işgal edilmiş gibi hisseden kediler, sahiplerinden uzaklaşabilir hatta depresyona girebilir. Kedinizin rahatlaması için ona herkesten uzak minik bir köşe yaratabilirsiniz. Bu sayede yalnız kalmak istediğinde gidebileceği kendine ait bir alanı olur. Genç köpeklerin bu tür stresleri olmasa da yaşlı köpeğiniz de benzer endişelere girebilir. Bu durumda onun için de özel bir alan yaratmak, stres seviyesinin azalmasına yardımcı olacaktır.

3. Minik dostunuzun beslenme düzenini gözden geçirme vakti



Hareketsiz kalan dostunuzun beslenme düzenini gözden geçirmenin vakti geldi de geçiyor! Eskisi kadar dışarıda vakit geçirmeyen köpeğiniz, sosyal izolasyon döneminde kilo alabilir. Aynı durum strese giren kediniz için de geçerli! Minik dostunuzun sağlıklı bir kiloda kalması için beslenme düzenini değiştirmeniz şart. Öncelikle minik dostunuzun porsiyonlarını bir miktar küçülterek başlayabilirsiniz. Ödül mamalarını ise eğitim haricinde kullanmamanız şart. Kendi yediğiniz yemeklerdense olabildiğince az vermeye dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde minik dostunuzun sağlığı ve kilosu bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Evcil hayvan bakımı dışında hayvanınızın beslenme düzenini gözden geçirirken veteriner hekiminizden destek alabilirsiniz.

4. Ev yapımı mamalara ne dersiniz?



Mutfağa girmek için bol bol vaktiniz varken ev yapımı mamalar hazırlamaya ne dersiniz? Böylelikle minik dostunuzu şımartabilir, hazır mamalardan çok daha sağlıklı alternatifler yaratabilirsiniz. Üstelik oldukça pratik ve kolay! Tek yapmanız gereken tavuk, et, balık ya da sakatat gibi minik dostunuzun sevdiği bir protein seçmek ve üzerine havuç, kabak, brokoli ya da balkabağı gibi sebzeler eklemek, ardından tüm malzemeleri birlikte haşlamak! Tüm malzemeler güzelce piştiğinde evcil hayvanınızın sindirim sistemini düzenlemek için bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Ev yapımı mama tariflerini dilediğiniz gibi çeşitlendirmeniz mümkün.

5. Birlikte spor yapmak kadar keyiflisi yok!



Evcil hayvanınızın enerjisini atmak için tercih edebileceğiniz bir diğer yöntem de birlikte spor yapmak. Özellikle köpeğinizle birlikte yapabileceğiniz çeşitli egzersizler mevcut. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere yapacağınız bu egzersizler, hem sizin hem de minik dostunuzun stres atmasına yardımcı olacak. Ne kadar eğleneceğinizden bahsetmiyoruz bile!

6. Yeni oyuncaklara merhaba!



Minik dostunuzu meşgul tutmanın en etkili yollarından biri de elbette ki oyuncaklar! Kediniz için fare ya da top gibi oyuncaklar tercih edebilir, enerjisini atmasına yardımcı olabilirsiniz. Dilerseniz daha uzun süre vakit geçirmesini sağlayacak ve zihnini yoracak bulmacalı oyuncaklar tercih etmeniz de mümkün. Köpeğiniz ise enerjisini atamadığında eşyaları, hatta duvarları kemirmeye başlayabilir. Bu gibi durumların önüne geçmek için köpeğinize kemirebileceği bir oyuncak almanız şart. Ek olarak tıpkı kedilerde olduğu gibi zihnini yoracak bulmacalı oyuncaklar da tercih edebilirsiniz.

7. Minik dostunuzun ihtiyaçlarını da unutmayalım!



Sosyal izolasyon döneminde market reyonlarının hızlı bir şekilde boşaldığını gördük. Siz basit yiyeceklerle öğünlerinizi geçiştirebiliyor olsanız bile aynı durum minik dostunuz için geçerli değil. Evcil hayvanlarda ani mama değişimi, çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Bu nedenle her ihtimale karşı minik dostunuzun mamasını yedeklemenizi öneriyoruz.

Ek olarak kedinizin yeterli miktarda kuma sahip olduğundan emin olmanız da çok önemli. Kediler, kum dışında bir yere tuvaletini yapmaktan hoşlanmazlar. Kumlarının azalması onları strese sokabilir ve koltuk ya da yatak gibi yerlere tuvaletlerini yapmalarına neden olabilir. Ek olarak kumlarının kirlenmesi ve düzenli olarak yenilenmemesi, birçok idrar yolu hastalığına da davetiye çıkarır. Bu nedenle kedinizin kumunu yedeklemenizi öneriyoruz.

Köpeğiniz ise eskisi kadar dışarı çıkamadığı için gün içerisinde tuvaletini tutmakta zorlanıyor olabilir. Minik dostunuzun idrar yolları problemleri yaşamaması için çiş pedi almanızda ve minik dostunuzu bu pedlere alıştırmakta fayda var.

8. Huzurlu bir ev ortamı için endişe ve strese veda ediyoruz!



Minik dostunuz, sizin duygularınızı ve hislerinizi sandığınızdan çok daha iyi anlar. Bu nedenle evcil hayvan bakımı oldukça hassas bir konudur. Sizin stresli ve endişeli olmanız, onun da strese girmesine neden olabilir. Tüm dünya olarak zor ve stresli bir dönemden geçiyoruz. Strese kapılmanız ve endişelenmeniz oldukça doğal ancak minik dostunuza bu durumu yansıtmamak sizin elinizde! Stres seviyenizi kontrol altına almak için birçok yöntem mevcut. Sosyal izolasyon döneminde stres seviyenizi azaltacak önerilerimizi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz. Sizin huzurlu ve mutlu olmanız, evcil hayvanınızın da mutlu olması demek!

9. Ve en önemlisi bol bol sevgi!



Geldik evcil hayvan bakımı hakkında en önemli ve son maddemize! Sosyal izolasyon döneminde strese kapılmanızın ve endişelenmenizin oldukça doğal olduğundan bahsetmiştik. Sevgi, bu zor dönemi en iyi şekilde atlatmak için ihtiyacınız olan en önemli şeylerden biri. Evcil hayvanlar, stres seviyenizi kontrol altına almakta yardımcı olabilir. Minik dostlarınıza her gün birer saat ayırmaya çalışın. Bu bir saat içerisinde onunla bol bol oynayın, ona sarılın ve onu sevin. Göreceksiniz ki bu sevgi saatleri her ikinize de çok iyi geliyor!