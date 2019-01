İzleyiciyle buluşacak yeni diziler

Yeni yılla birlikte televizyon kanalları ve yapım şirketleri seyirci karşısına çıkaracakları dizilerin hazırlıklarını sürdürüyor. Ocak ve Şubat 2019'da birbirinden iddialı 8 yeni yerli dizi izleyiciyle buluşacak.

KUZGUN

Barış Arduç ve Burcu Biricik'i buluşturan Kuzgun dizisinin hazırlıkları sürüyor. Ay Yapım imzalı olan Kuzgun dizisi bir aşk hikayesini konu alıyor. Dizi Star TV'de yayınlanacak.

HALKA

TRT1'in yeni dizisi Halka'da Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı rol alıyor. Yapımcılığını ES Film - Yusuf Esenkal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı polisiye dizi Halka, 15 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak.

KARDEŞ ÇOCUKLARI

Star TV'nin 2019'daki yeni dizilerinden olan Kardeş Çocukları'nda Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu ve Murat Daltaban rol alıyor. Gold Film Faruk Turgut imzalı Kardeş Çocukları'nın yönetmen koltuğunda Faruk Teber otururken, senaristliğini ise Sırma Yanık üstleniyor. Dizide Mehmet Aslantuğ, ünlü bir doktoru canlandırıyor.

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

VUSLAT

Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür ve Ümit Kantarcılar’ın başrollerinde rol aldığı Vuslat dizisi, 7 Ocak Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında başlayacak.

Kadir Doğulu’nun ‘Aziz’, Devrim Özkan’ın ‘Feride’, Mehmet Özgür’ün ‘Salih Baba’ ve Ümir Kantarcılar’ın ‘Kerem’ karakterlerini canlandırdıkları ‘Vuslat, “İyi insan” olmak için çıkılan aşk yolculuğunun serüveni üzerine kurgulanmış olup, tüm karakterlerinin sana ait hallerini İbni Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatıyor.

VURGUN

Gold Film'in yapımcısı olduğu Vurgun dizisinde Deniz Çakır, Erkan Petekkaya ve Emre Kınay başrolleri paylaşıyor. Çekimleri devam eden dizide on yıl sonra komadan uyanan Kemal'in hikayesi anlatılıyor. Vurgun dizisi ocak ayının son haftasında Fox TV ekranlarında olacak.

MASAL ÇİÇEĞİ

Kanal D'nin yeni sezon yapımlarından biri olan Masal Çiçeği'nde başrolleri Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Uğur Yücel paylaşacak. T Company - Bülent Turgut'un yapımcılığını üstlendiği, Altuğ Küçük'ün senaryosunu kaleme aldığı, usta yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstleneceği Masal Çiçeği dizisi Şubat ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.

HAYAT GİBİ

Dünyaca ünlü This Is Us uyarlaması olan Hayat Gibi dizisi şubat ayında Fox TV ekranlarında olacak. Yapımcılığını Medyapım 'ın üstlendiği, Merve Girgin'in yönetmeni olduğu Hayat Gibi dizisinin oyuncu kadrosunda Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, İrem Sak, Olgun Toker ve Elçin Afacan yer alıyor.

Hayat Gibi ilk aşkı annesi-babası olan ve çocukluğuna özlem duyan herkesin, her yaştan insanın kalbine dokunacak. Aile, şefkat, dostluk, aşk, vefa gibi kelimelerin anlamlarını yeniden hatırlatacak. Dizi, hayatın verdiği ekşi limonları, limonataya çeviren bir tarifi paylaşmaya, salıncağını terk etmeyen büyük çocuklara sahici bir masal anlatmaya geliyor.

NÖBET

Show TV’de ocak ayında ekrana gelecek yapımcılığını Pana Film’in üstlendiği yeni dizi Nöbet’in oyuncu kadrosunda Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kaan Sevi, Tuncay Beyazıt ve Kürşat Alnıaçık yer alıyor.

Necati Şaşmaz yapımcılığında gerçekleşecek dizi için Antalya’da adeta yeni bir kasaba inşa edildi. Dizinin çekimlerinde karakol olarak kullanılan eski binaya 100 kişilik yatakhane, yemekhane ve eğitim alanları yapıldı. Çekimlerde kullanılması için askeri araçlar, helikopter ve askeri teçhizatlar temin edildi.