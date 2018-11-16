İyi Bir Uyku İçin Odanıza Koyabileceğiniz 10 Güzel Bitki

Bitkilerin güzel görünümlerinin ve kokularının yanı sıra gevşetmek, rahatlatmak ve uykunuzu güzelleştirmek gibi etkileri de var. Bitkiler uyku miktarınızı arttıramayabilir, ancak uyku kalitenizi arrtıracaklarına şüpheniz olmasın. Peki oda arkadaşınız olması gereken bu bitkiler neler?

1. Paşa Kılıcı

Paşa kılıcının bakımı çok kolaydır, çünkü her iki veya üç haftada bir suya ihtiyaç duyarlar ve düşük ışığı tolere edebilirler. Kendisine oksijen makinesi de denilebilir, uzmanlar 10 dal kılıç bitkisi ile kapalı bir mahzende oksijen sıkıntısı çekmeden yaşanabileceğini belirtiyor.

2. Potos Sarmaşığı

Paşa kılıcı gibi bakılması kolay olan Potos’a, sadece haftada bir su vermeniz ve direkt güneş ışığına maruz bırakmamanız gerekiyor. Potos sarmaşığı günümüzde birçok evde bulunan bir bitki ancak faydaları çok bilinmiyor. Odanın havasını çok iyi bir şekilde temizliyor aynı zamanda gözleriniz kanlanmışsa rahatlamanıza yardımcı oluyor.

3. Aloe Vera

Yine yüklü miktarda oksijen üreten aloe vera bitkisi, odanızı formaldehitten arındırır ve temizler. Aynı zamanda cilt ve saç bakımındaki gözle görülür etkisiyle birçok ürünün içerisinde yer alır.

4. Gardenya

Gardenya bitkisi, diğerlerine göre bakması daha emek isteyen bir bitki. Ancak kokusunun gevşemeye teşvik ettiği, stres ve gerginliği azalttığı ve uyumaya yardımcı olduğu biliniyor. Geleneksel Çin tıbbında en çok kullanılan bu bitki; depresyon, anksiyete gibi duygudurum bozukluklarının tedavisi için aromaterapi ve bitkisel formüllere dahil ediliyor.

5. Kauçuk Bitkisi

Haftalık sulamadan ve direkt güneş ışığından başka bir şey gerektirmeyen bitki, havadaki karbon monoksit, formaldehit ve trikloretilenin çıkarılmasında oldukça etkilidir.

6. Ananas Bitkisi

Hava temizleme ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapan NASA’ya göre, ananas bitkisi oksijen üretme, havayı iyileştirme ve horlamayı azaltmada bir profesyoneldir. Bu bitkinin küçük bir ananas üretmesi en az iki yıl, olgunlaşması bir altı ay daha sürer.

7. Deve Tabanı

Haftalık sulama isteyen ve direkt güneş ışığı sevmeyen bitki, havayı temizlemekte oldukça etkilidir. Aynı zamanda odadaki tozları da topluyor!

8.Kurdele Çiçeği

Odanın havasını temizler, 24 saat içinde neredeyse bütün karbonmonoksiti emerek yok eder. En önemli özelliklerinden biri ise sigara dumanını ve kötü kokusunu emerek odayı temizlemesi.

9. İngiliz Sarmaşığı

Yine odanın havasını temizlemede etkili olan bu bitki özellikle rutubet ile savaşmak için birebir. Aynı zamanda astımı ve alerjisi olan insanlar için ideal ev bitkisi.

10. Bambu Palmiyesi



Çok fazla bakım istemeyen bitkiyi, direkt ışığa maruz bırakmadan yetiştirmeniz gerekiyor. Havadaki benzen, formaldehit ve trikloroetileni arıtarak havayı temizliyor ve nemlendiriyor.