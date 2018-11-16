İyi Bir Uyku İçin Odanıza Koyabileceğiniz 10 Güzel Bitki

1. Paşa Kılıcı
Paşa kılıcının bakımı çok kolaydır, çünkü her iki veya üç haftada bir suya ihtiyaç duyarlar ve düşük ışığı tolere edebilirler. Kendisine oksijen makinesi de denilebilir, uzmanlar 10 dal kılıç bitkisi ile kapalı bir mahzende oksijen sıkıntısı çekmeden yaşanabileceğini belirtiyor.
2. Potos Sarmaşığı
Paşa kılıcı gibi bakılması kolay olan Potos’a, sadece haftada bir su vermeniz ve direkt güneş ışığına maruz bırakmamanız gerekiyor. Potos sarmaşığı günümüzde birçok evde bulunan bir bitki ancak faydaları çok bilinmiyor. Odanın havasını çok iyi bir şekilde temizliyor aynı zamanda gözleriniz kanlanmışsa rahatlamanıza yardımcı oluyor.
3. Aloe Vera
Yine yüklü miktarda oksijen üreten aloe vera bitkisi, odanızı formaldehitten arındırır ve temizler. Aynı zamanda cilt ve saç bakımındaki gözle görülür etkisiyle birçok ürünün içerisinde yer alır.
4. Gardenya
Gardenya bitkisi, diğerlerine göre bakması daha emek isteyen bir bitki. Ancak kokusunun gevşemeye teşvik ettiği, stres ve gerginliği azalttığı ve uyumaya yardımcı olduğu biliniyor. Geleneksel Çin tıbbında en çok kullanılan bu bitki; depresyon, anksiyete gibi duygudurum bozukluklarının tedavisi için aromaterapi ve bitkisel formüllere dahil ediliyor.
5. Kauçuk Bitkisi
Haftalık sulamadan ve direkt güneş ışığından başka bir şey gerektirmeyen bitki, havadaki karbon monoksit, formaldehit ve trikloretilenin çıkarılmasında oldukça etkilidir.
6. Ananas Bitkisi
Hava temizleme ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapan NASA’ya göre, ananas bitkisi oksijen üretme, havayı iyileştirme ve horlamayı azaltmada bir profesyoneldir. Bu bitkinin küçük bir ananas üretmesi en az iki yıl, olgunlaşması bir altı ay daha sürer.
7. Deve Tabanı
Haftalık sulama isteyen ve direkt güneş ışığı sevmeyen bitki, havayı temizlemekte oldukça etkilidir. Aynı zamanda odadaki tozları da topluyor!
8.Kurdele Çiçeği
Odanın havasını temizler, 24 saat içinde neredeyse bütün karbonmonoksiti emerek yok eder. En önemli özelliklerinden biri ise sigara dumanını ve kötü kokusunu emerek odayı temizlemesi.
9. İngiliz Sarmaşığı
Yine odanın havasını temizlemede etkili olan bu bitki özellikle rutubet ile savaşmak için birebir. Aynı zamanda astımı ve alerjisi olan insanlar için ideal ev bitkisi.
10. Bambu Palmiyesi
Çok fazla bakım istemeyen bitkiyi, direkt ışığa maruz bırakmadan yetiştirmeniz gerekiyor. Havadaki benzen, formaldehit ve trikloroetileni arıtarak havayı temizliyor ve nemlendiriyor.