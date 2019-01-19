İster Demleyip İçin İster Banyosunu Yapın

Grip veya nezle olduğumuzda ilk aklımıza gelen şeylerden biri olan ıhlamur kış aylarının en çok tüketilen bitkisi diyebiliriz. Kış aylarında en çok tercih edilen çayların başında da gelen ıhlamurun Avrupa İlaç Kurumu tarafından soğuk algınlığı ve stres üzerindeki hafifletici etkisi kabul edildi.

Ihlamur içinde antispazmodik (spazm çözücü), digestif(hazmettirici), ekspektoran (balgam söktürücü), sedatif (rahatlatıcı), hafif uyuşturucu, sudofirik (terletici), diüretik (idrar söktürücü), kanın hiperkoagülasyonunu ve hiperviskositesini artırıcı bulundurduğu için ıhlamurun faydaları saymakla bitmez.

Ihlamur, güçlü antioksidan bileşikler içerdiği için soğuk algınlığı, nezle ve gribal enfeksiyonların destek tedavisinde sık sık tercih ediliyor. Bal ve limon ile karıştırılarak tercih edilen ıhlamur doğal bir ilaç da diyebiliriz.

Ihlamuru kaynatarak içmeyin!

Ancak faydalarını saymadan önce küçük bir not düşelim; Ihlamur çayı yapmak isteyenlerin çayı kaynatarak değil kaynayan suda demleyerek içmesi önerilir. Kaynatma işlemi yapıldığında ıhlamur içerisindeki vitamin ve minerallerde kayıp söz konusu olur dolayısıyla içilmesi bir yarar sağlamaz. Bu minik hatırlatmayı da yaptıktan sonra ıhlamurun faydalarına bakabiliriz:

1. Grip ve soğuk algınlığı için en güzel içecek

Kış aylarında herkesin korkulu rüyası grip ve soğuk algınlığına karşı ıhlamur çayı birebir. Ihlamur içindeki antioksidanlar sayesinde doğal bir ilaç haline gelen ıhlamur bal ile beraber içildiğinde ise gücünü iki katına çıkarıyon ve vücut direncini artırarak grip ve nezle gibi hastalıklarla mücadele ediyor.

Ihlamur terletmesi sayesinde salgın hastalıklara sebep olan mikropları da vücuttan atmaya yardımcı olur.

2.Öksürüğe iyi geliyor, astım için öneriliyor

Ihlamur aynı zamanda öksürüğe iyi gelerek boğazdaki ağrıyı da azaltır. yumuşatıcı ve yatıştıcı özelliği de bulunan ıhlamur solunum yollarındaki tahrişlere de iyi gelir ve balgam sökücüdür de. Ihlamur aynı zamanda ateş düşürücü ve terletici özellikleri sayesinde hastalıktan hızlıca kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Nefes açıcı olan ıhlamur aynı zamanda bronşları yumuşatır. Ihlamur kronik alerjik astım hastalarına tavsiye edilen bir bitkidir. Ayrıca astım ataklarını da hafifletir

3. Solunum yollarındaki iltihaplanmaları azaltır

Ihlamur, özellikle solunum yollarındaki iltihaplanmaları azaltır. Kan basıncının düşmesini sağlayan ıhlamur, böylece damarlardaki iltihaplanmaların da önüne geçer. Bu ise kılcal damarlardaki sıkışıklığı gidermesi ile bundan kaynaklanan baş ağrılarının da önüne geçer. Artrit denilen kemik iltihabı nedeniyle eklemlerinde sorunlar yaşayanlar için de ıhlamur faydalıdır.

Ihlamur çayı kas ağrıları ve eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilecek anti-enflamatuar bileşiklere sahiptir.

4. Ihlamur gevşemenizi ve sakinleşmenizi sağlar

Ihlamur, sedatif yani rahatlatıcı özelliği ile anksiyete, stres ve gerilim gibi sorunlarla da mücadele eder. Yapılan araştarmalar ıhlamurun endişeyi azalttığını, geceleri daha rahat uyumayı ve sakinleşmeyi sağladığını ortaya çıkarmıştır.

5.Kabızlığın çözümü olabilir

Ihlamur mide -bağırsak rahatsızlıklarının giderilmesine de yardımcı olur. Ihlamur sayesinde kabızlık, şişkinlik ve mide bölgesindeki kramplarınızdan kurtulabilirsiniz. Yapılan araştarmalar ıhlamur çayının, mide rahatsızlığını ve bağırsakta iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek antispazmodik özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır.

6. Cildiniz için de ıhlamur yapraklarını kullanabilirsiniz

Antioksidan bakımından zengin olan ıhlamur, serbest radikallerle savaşarak hücre yenilenmesini de sağlar. Ihlamur, cilt yaşlanmasını önler ve yavaşlatır. Cildin daha genç, sağlıklı ve daha güzel görünmesini sağlayan ıhlamur, bazı cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olur.

Cilt lekelerine karşı da kaynatılan ıhlamur yapraklarının sürülmesi iyi gelir. Ihlamur ciltte oluşan güneş lekelerinin de geçmesine yardımcı olur.

7. Mide bulantısı çekenlere doğal çözüm: ıhlamur

Ihlamur çayı mide bulantısına da iyi geliyor. Günde üç bardaktan fazla içilmemesi önerilen ıhlamur çayının mide bulantısının azalmasına yardımcı olacaktır.

8. Göz bakımı için ıhlamur banyosu…

Ihlamur göz çapaklanmaları için de etkili bir bitkidir. Çapaklanma dışında gözlerdeki yorgunluk ve göz çevresindeki bakterileri temizlemesi açısından da önerilir. Göz yanması ve göz ağrısı için de ıhmaur banyosu önerilir.

Ihlamur banyosu ayrıca vücudunuzun rahatlaması ve cildinizdeki siyah noktaların yok olması için de öneriliyor.

9.Saçlarınız için de ıhlamur kullanabilirsiniz

Ihlamur banyosu demişken gelelim saça. Ihlamur ile saçlarınızı da yıkayabilirsiniz. Ihlamur saçları kuvvetlendirir vekafa derisini rahatlatır. Ihlamur aynı zamanda kaşıntıyı da engeller, saç derisi kaynaklı hastalıklardan korunmanızı sağlar. Ihlamurun saç dökülmesine de iyi geldiği biliniyor.

10.Bebeklere ıhlamur verilir mi?

Her ne kadar ıhlamur, rezene ve papatya gibi bitkilerin çayının iyi geleceği konuşulsa da doktorunuzun izne ve tavsiyesi olmadan bebeklerinize bu bitkilerin çaylarını vermeyin.