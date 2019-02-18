İşte yorgun uyanmanızın nedenleri

Günlük hayatta kimileri zaman zaman yaşadığı yorgun hissetme durumu kimilerinde ise sürekli olarak görülmektedir.

Vücudun yeterli uykuyu alamaması durumunda yorgun uyanıyor ve gün içerisinde yapmanız gereken işleri yetiştirmede şikayet ediyorsanız ve kendinize sürekli olarak ''Sabahları neden yorgun uyanıyoruz? Sabahları yorgun uyanma nedenleri nedir?

Doktorların yetişkin hastalarda en sık karşılaştığı şikayetin yorgunluktur. Yorgunluk şikayetlerinde çoklukla yeterli ve kaliteli uyku almanın önemini vurgulamak, hastalara yeterli desteği sağlıyor.Kaliteli uykunun basit adımlarla kazanılabilir. Kafein gibi uyarıcıların miktarını azaltmak; tablet, dizüstü bilgisayar ve telefon gibi elektronik cihazları uyku odasının dışında tutmak; uyunacak odanın karanlık ve serin olması, kaliteli bir uyku için ön koşullardır. Ayrıca güne dinç başlamak için 8 saatlik uyku düzeni rutinine mümkün olduğu kadar bağlı kalmalıyız.

Kaliteli uyku uyumanıza ve dinlenmek için gerekli zamanı ayırmanıza rağmen yorgun hissediyorsanız, öncelikle sebebinin tespit edilmesi gerekmektedir. İşte yorgunluğu etkileyen sık karşılaşılan 6 yorgunluk sebebi ve basit önlemleri...

TİROİD HASTALIĞI UYKU KALİTENİZİ ETKİLER!

-Beslenmenizden glüteni çıkarın

-Toksin ve ağır metallerden kaçının. Örneğin, BPA (Bisfenol A) içerme olasılığıbulunan plastik kaplar yerine cam kaplar tercih edin.

-Doktorunuzdan iyot ve selenyum seviyenizi takip etmesini talep edin. Düşmesi halinde gıda ve/veya takviyeler alın.

-Devedikeni, zerdeçal, klorella ve kişniş gibi özler ve otlar içeren ağır bir metal detoksu yapın.

-Dişlerinizde metal dolgular varsa, bunların metal olmayan kompozit dolgular iledeğiştirilmesi için doktora başvurun.

-Adaptojen bitkiler tüketin. Ginseng, kutsal fesleğen ve meyan kökü gibi adaptojenbitkiler vücut işlevleri üzerinde normalleştirici bir etkiye sahiptir ve vücudun streseadapte olmasına yardımcı olur.

-Karbonhidrat gibi “boş kalori” alımınızı azaltın, yerine yağsız protein ve sağlıklı yağ tüketiminizi artırın.

BEDENİNİZİ HAREKETSİZ BIRAKTIĞINIZ YAŞAM TARZI

Ofis ortamında harekete geçebilmek için;

-Oturduğunuz yerden kalkın. Ayakta durma ve kalkıp oturma sıklığınızı artırın.

-Ofis etrafında ya da katlar arasında 15 dakikalık yürüyüşler için zaman yaratın.

-Saat başı 5 dakikalık esneme molaları verin.6

KRONİK DEPRESYON

Depresyona bağlı yorgunluk yaşayanlar için;

-Beslenme şeklinizi değiştirin. Yağsız protein, karbonhidrat oranı düşük sebzeler veOmega-3 yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar depresyon karşıtı bir beslenmede mutlakabulunmalıdır. Seveceğiniz bir egzersiz seçmek ve düşük yoğunlukta olsa da periyodik olarak yapmak yorgunluğunuza iyi gelecektir.

-Yoga, meditasyon ya da tercih ettiğiniz farklı bir teknik ile düzenli olarak gevşemeye ve rahatlamaya gayret edin.

-Modunuzu yükseltmek için temel aromatik yağlardan faydalanın. Gül, bergamot, ylang ve lavanta tercih edebileceğiniz yağlardan bazılarıdır.7

UYKUYU DESTEKLEYİN!

Kaliteli bir uyku çekmek için;

-Kitap okuma, günlük tutma ya da müzik. Uyku öncesi sizi rahatlatacak bir tekniksaptayın ve günlük rutininize ekleyin.

-Yatmadan önce ılık bir banyo yapın. Banyo suyunuza ekleyeceğiniz epsom tuzukaslarınızı yatıştırır, zihninizi rahatlatır.

-Günlük vitamin rejiminize 300-400 mg magnezyum ekleyerek kas ağrılarınızı hafifletin.

-Yatmadan önce şekerli ve karbonhidratlı gıdalardan uzak durun ve kafein tüketiminizi sabah saatlerine alın.8

DUYGUSAL BOZUKLUKLAR VE STRES

Anksiyete bozukluklarından uyku kayıplarına yorgunlukla bağlantılı pek çok soruna sebep olabilen duygusal stresi yaşayanların ancak üçte birinin tedavi görmektedir.

-Yeterli uyku

-Orta veya ileri seviye egzersiz

-Uyaranları sınırlamak veya tamamen ortadan kaldırmak

-Eter yağlar

-Magnezyum veya B vitamini takviyeleri

-Probiyotikler, ile duygusal stresi azaltmanın mümkün olabileceğini belirtti.

KAN ŞEKERİ VE BESLENME

Kan şekeri seviyesini yönetmek için aşağıdaki besinlerden uzak durmak fayda sağlayabilir.

-Soda, meyve suyu, enerji içeceği ve şekerli kahve veya çay gibi meşrubatlar dahil tüm şekerli içecekler.

-Kurabiye, kek, tahıl ve şekerlemeler gibi işlenmiş ve / veya paketlenmiş şekerli /yüksek karbonhidratlı atıştırmalıklar.

-Kan şekeri seviyesini etkileyebilen bal ve akçaağaç şurubu gibi doğal tatlandırıcılar

-Çoğu organik olmayan süt ürünleri.