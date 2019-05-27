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İşte sivri sineklerden kurtulmanın doğal yolları

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Havaların ısınmasıyla birlikte sivri sinekler gecelerimizi kabusa çevirmeye başladı. Peki kimyasal kullanmadan sivri sineklerden korunabilir miyiz? İşte cevabı

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İşte sivri sineklerden kurtulmanın doğal yolları
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Sivri sineklerden kurtulmanın doğal yolları...

AÇIK RENK GİYİNİN:

Sivrisinekler koyu renklere daha çok gelir. Yatak odanızın en dip köşesine koyu renk bir kıyafet asarak onları bir nebze de olsun kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. 

sivrisineklerden korunmanÄ±n doÄal yollarÄ± ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

 

ODAYA TAZE FESLEĞEN ALIN:

Fesleğen kokusu sivrisinekleri uzaklaştırır. Başucunuza bir saksı fesleğen ya da bir tutam reyhan koyarsanız, odanıza sivri sinek gelmez. Kokusu rahatsız etmeyecekse sarımsak ya da soğanı ikiye bölüp başucunuza koyarak da sineklerden korunabilirsiniz.

sivrisineklerden korunmanÄ±n doÄal yollarÄ± ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

ODAYA KARANFİL DEMETLERİ ASIN:

Karanfil kokusu sivrisinekleri rahatsız eder. Yeşil limonu kesip üzerine karanfil taneleri koyarak da korunmak mümkün.

sivrisineklerden korunmanÄ±n doÄal yollarÄ± ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

VÜCUDUNUZA DOĞAL YAĞLAR SÜRÜN:

Sivrisinek ısırıklarına karşı alabileceğiniz en temiz önlem! Lavanta, portakal kabuğu, çay ağacı, kedi nanesi, limon, defne ve okaliptüs, sivrisineklerin kokusundan hoşlanmadığı yağlar arasında. Nabzınıza süreceğiniz bir damla saf vanilya da yeterli olabilir. Bu yağları suyla karıştırarak sprey yapıp odanıza da sıkabilirsiniz. Hem evde hoş bir koku olur hem de sivrisineklerin odaya girmesini engellersiniz.

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LAMBANIZIN ÜZERİNE BİR POŞET SU ASIN:

Karadeniz'de uygulanan bu yöntem, yayla hayatının günlük rutini olmuş durumda.

lambaya asÄ±lÄ± su poÅetleri ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

ADA ÇAYI VE MUM:

Ada çayı kokusu sivrisinekleri uzaklaştırmak için birebir. Onun kadar etkili olmasa da pratik olduğu için tercih edilen bir diğer yöntemse yatak odanızda mum yakmak.

ADA ÃAYI VE MUM sivrisinek ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

SU BİRİKİNTİSİNE DİKKAT:

Bahçenizde su birikintisi olmamasına dikkat edin. Durgun sular sivrisineklerin yaşam alanıdır. Çatınızdaki yağmur kanallarını düzenli olarak temizletin. Saksıların dibinde su birikmemesine özen gösterin. Son olarak bahçenize sivrisineklerin hoşlanmadığı bitkileri ekin: Sarımsak, biberiye, kadife çiçeği, fesleğen, reyhan ve karanfil.

su birikintisi ve sivrisinek ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

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