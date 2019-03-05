İşte National Geographic Instagram fotoğraf yarışmasının kazananları

National Geographic 100 milyon kullanıcısı ile Instagram'ın en çok takipçiye sahip platformlarından biri. Platform Instagram üzerinden yaptığı fotoğraf yarışmasının kazananlarını açıkladı.
-
Ketan Khambhatta (Büyük Ödül'ün sahibi)
-
André Musgrove
-
Anuroop Krishnan
-
Chaitanya Deshpande
-
Sebastien Nagy
-
Adam Kiefer (Finalist)
-
Brent Stirton
-
Frank Haluska (Finalist)
-
Maxime Israel Collier
-
Yuri Choufour
-
Sandra Cattaneo Adorno (Finalist)
-
Devon Fox
-
Majed Sultan Alza'abi
-
Nicholas Parker
-
Nicholas Parker
-
Sebastian Scheichl
-
Francisco J. Perez (Finalist)
-
Matt Potenski (Finalist)
-
Jacintha Verdegaal
-
Chris O'bryan (Finalist)
-
Juan Quinteros
-
Andri Laukas
-
Sara Stein (Finalist)
-
Shivam
-
Khatia Nikabadze (Finalist)
-
Ulla Lohmann
-
Caine Delacy
-
Ken Geiger
-
Felice Simon (Finalist)