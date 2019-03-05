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İşte National Geographic Instagram fotoğraf yarışmasının kazananları

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İşte National Geographic Instagram fotoğraf yarışmasının kazananları

National Geographic 100 milyon kullanıcısı ile Instagram'ın en çok takipçiye sahip platformlarından biri. Platform Instagram üzerinden yaptığı fotoğraf yarışmasının kazananlarını açıkladı.

  • Ketan Khambhatta (Büyük Ödül'ün sahibi)

  • André Musgrove

  • Anuroop Krishnan

  • Chaitanya Deshpande

  • Sebastien Nagy

  • Adam Kiefer (Finalist)

  • Brent Stirton

  • Frank Haluska (Finalist)

  • Maxime Israel Collier

  • Yuri Choufour

  • Sandra Cattaneo Adorno (Finalist)

  • Devon Fox

  • Majed Sultan Alza'abi

  • Nicholas Parker

  • Nicholas Parker

  • Sebastian Scheichl

  • Francisco J. Perez (Finalist)

  • Matt Potenski (Finalist)

  • Jacintha Verdegaal

  • Chris O'bryan (Finalist)

  • Juan Quinteros

  • Andri Laukas

  • Sara Stein (Finalist)

  • Shivam

  • Khatia Nikabadze (Finalist)

  • Ulla Lohmann

  • Caine Delacy

  • Ken Geiger

  • Felice Simon (Finalist)

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