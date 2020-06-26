İşte kilo aldırmayan sağlıklı içecekler

Yazın gelmesiyle artan sıcaklar, terleme, yorgunluk ve halsizlik beraberinde hissedilir.

Yazın gelmesiyle artan sıcaklar, terleme, yorgunluk ve halsizlik beraberinde hissedilir. Vücudumuz aşırı terleme ile birlikte su kaybetme eğilimdedir. Su, susuzluğu gidermek için en önemli içecek olsa da birçoğumuz bu dönemde ferahlatan, serinleten ve tatmin eden diğer içecekleri ararız. Ancak bu içeceklerin birçoğu asitli, gazlı, şeker ilaveli ve kremalı olarak yüksek kalorilerle karşımıza çıkar. Peki yazın içecek seçerken nelere dikkat etmeliyiz ve sağlıklı, kilo aldırmayan içecekler neler?

Temel içeceğiniz su olsun



Su milyonlarca yıldır güvendiğimiz ve insan vücuduna zararı olmadığını bildiğimiz tek içecektir. Susuzluğu gidermek, vücudu yeniden nemlendirmek için oldukça kıymetlidir. Taze meyve suları, smoothieler, soğuk çay ve kahveleri tüketmeden önce vücudunuzu su ile doldurduğunuza emin olun. Sıcak havalarda ve fiziksel olarak daha aktif olduğumuz aylarda ihtiyacımızın artması ile birlikte günde en az 2 litre su tükettiğinize emin olun. Sabah uyandığınızda güne muhakkak 1 bardak elma sirkeli su ile başlayın.

Bitki çaylarından vazgeçmeyin



Toplum olarak bitki çaylarını daha çok soğuk havalarda içimizi ısıtsın diye, sıcak sıcak tüketiriz. Dolayısıyla yaz aylarında içmek çok da aklımıza gelmez. Ancak birçok bitki çayı soğuk çay olarak tüketilebilir, içerisine buzlar eklenebilir veya taze nane, reyhan ile ferahlatılabilir. Güçlü antioksidan içeriğiyle vücut ağırlığını ve yağını azaltmada da oldukça etkilidir.

Taze sıkım meyve sularına dikkat edin



Diğer meşrubatlara göre daha sağlıklı olduğu düşünülen meyve suları da kilo aldırıcı ve yağlandırıcı olabilir. Meyveler sıkıldığında içerisindeki lif çöpe gider, yüksek meyve şekeri içeriği ile kan şekeri aniden yükselir, insülin pik yapar ve özellikle karaciğerde yağlanma başlayabilir. Dolayısıyla serinlemek ve ferahlamak için neredeyse 3-4 porsiyon meyvenin şekerinden oluşan 1 bardak taze sıkım meyve suyu yanlış bir seçenektir. Onun yerine meyvenin kendisini posasıyla tüketmek en doğrusudur. Ya da meyve suyunu 1 çay bardağından fazla tüketmemeli, mümkünse sebzelerle karışık meyve suları içilmelidir.

Soğuk çay ve kahvelerin içeriğini okuyun



Kafelerde, marketlerde ve restoranlarda satılan soğuk çay ve kahvelerin içeriği oldukça kalorili olabilir. Birçoğunda bolca miktarda şeker, şurup, katkı maddeleri, krema ve renklendirici mevcuttur. Bundan dolayı dışarıda içtiklerimiz damak tadımıza daha lezzetli gelir. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre günde 1-2 bardak kadar şeker içeren içecek tüketen insanların %14 daha fazla ölüm oranına sahip oldukları bulunmuştur. Dolayısıyla soğuk çay ve kahve tüketirken şekersiz, katkı maddesiz, tatlandırıcısız ve renklendiricisiz olduğuna emin olun.