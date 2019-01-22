İşte hayatı kolaylaştıran pratik çözümle

Parmağınıza kıymık batarsa:

Zarar görmüş bölgenin üzerine iyice olgunlaşmış bir muzun birkaç dilimini koyun ve bir bandajla kapatın. Muzun içindeki enzimler ciltteki yabancı maddenin çıkmasını kolaylaştıracaktır.

Burnunuz tıkalıysa:

Bir kaba ılık su koyun ve içine biraz tuz dökün. Bu tuzlu suyu hafifçe burnunuza çekip bırakın. Tuzlu su burundaki damarları rahatlatacak. Burnunuz açılacak ve rahatça nefes alabileceksiniz.

Ayaklarınız kokuyorsa:

Ayaklarınızı talk pudrasıyla ovun ve sonra kurutun(tabii ki temiz!) çorabınızı giyin. Bu, bir süre için ayağınızın terlemesini ve bunun sonucunda koku oluşmasını engelleyecek.

Öldürücü kas krampları yaşıyorsanız:

Nemli bir havluyu mikrodalga fırında 30 saniye bekletin. Daha sonra havluyu ağrıyan kasınızın üzerine koyun. Bu kompres, aldığınız ağrı kesici ilaç etkisini gösterene kadar ağrıyı hafifletecektir.

Terleme problemi yaşıyorsanız ve duş almaya vaktiniz yoksa:

Hemen kadınlar tuvaletine gidin ve birkaç kağıt havlu koparın. Kokulu antibakteriyel sıvı sabunu kağıt peçeteye dökün ve o bölgeyi silin. Ancak sonrasında iyice kurulamayı unutmayın.

Elinizde can acıtıcı bir şeytan tırnağı çıktıysa:

Tırnak diplerinizi tuzlu suyla ovalayın. Bu tedavi, elinizdeki şişliğe iyi gelirken aynı zamanda enfeksiyon riskini de ortadan kaldıracaktır. Bu tedaviyi birkaç gün boyunca yapın.

Ani bir öksürük krizi geçiriyorsanız:

En sevdiğiniz şekerlemeyle bu sorunu çözebilirsiniz. Şekeri uzunca bir süre emerek boğazınızı rahatsız eden öksürük krizini engelleyebilirsiniz.

Nefesiniz kötü kokuyorsa:

Ağız kokusunun sebebi çoğunlukla susuzluktur. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen iki bardak su için. Eğer ana yemeğinizin yanında maydanoz varsa onu mutlaka tüketin. Çünkü maydanoz nefesi anında yenileyici özel kimyasallar içerir.

Egzersiz sonrasında kaslarınız geriliyorsa:

Kulağa garip gelebilir ama birkaç yudum turşu suyu için. Bu, anında gevşemenizi ve ağrının giderilmesini sağlar.

Lezzetli balıklar için: Balık kızartma yağının içine kırmızıbiber serperseniz hem balığa değişik bir lezzet vermiş hem de balığın rengini parlak yapmış olursunuz.

Cildinizde siyah noktalar görüyorsanız:

Bu problem susuzluktan veya kan şekerinizin düşmesinden dolayı oluşmuş olabilir. Bu yüzden hemen bir bardak dolusu su için ve bol bol meyve tüketin. Buna rağmen siyah noktalar geçmiyorsa bir dermatoloğa danışmalısınız.

Yumurtanın sarısını ayırmak için:

Yumurtanın sarısını beyazından ayırmak zor olabilir. Kolay yolu ise; yumurtayı orta boy bir huninin içine kırmanızdır. Yumurtanın beyazı huninin azından akıp altına tutacağınız kabın içine düşer.

Çaylara farklı tatlar katmak için:

Çaya ayrı bir tat ve koku vermek istiyorsanız kavanozun içine, bir dilim elma ya da portakal kabuğu atın. Hatta çay demlerken portakal ve limon kabuğunu rendeleyerek de kullanabilirsiniz.

Lezzetli püreler yapmak için:

Patates püresini yaparken daha bir lezzetli olmasını istiyorsanız, içine süt de katabilirsiniz. Ama ne kadar süt katacağınızı kestiremiyorsanız, süt yerine süt tozunu tercih edebilirsiniz.