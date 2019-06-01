İşte derin dondurucuya koyabileceğimiz yiyecekler

MISIR KOÇANI:

Mısırı koçanını soymadan derin dondurucuda 1 yıl saklayabilirsiniz. Ayrıca mısırı haşladıktan sonra da buzdolabında saklayabilirsiniz.

PASTA:

Taze pastayı kapalı bir kutuda derin dondurucuda uzun süre boyunca saklayabilirsiniz. Derin dondurucudan çıkardığınızda pasta ilk günkü tazeliğinde olacaktır.

PATATES CİPSİ:

Paketinden çıkardığınız cipsler çok çabuk bozuluyor. Bunu engellemek için buzdolabı poşetine koyduğunuz cipsleri hemen derin dondurucuya atabilirsiniz. Dondurucudan çıktıktan kısa bir süre sonra eski haline dönecektir.

KREM ŞANTİ:

Artan krem şantiyi dökmeyin! Krem şantiyi bekletmeden derin doruncuya atarsanız; 1-2 ay süre boyunca bozulmadan bekletebilirsiniz.

SARIMSAK:

Doğranmış ya da doğranmamış sarımsakları derin dondurucuda uzun bir süre saklamanız mümkün.

HUMUS:

Humusun artan kısmını derin dondurucuda 4 ay boyunca saklayabilirsiniz

KREP:

Artan krepleri henüz tazeyken derin dondurucuya atarsanız, aynı tazeliğini koruyabilir.

NARENCİYE:

Limon, greyfurt, mandalina ya da portakal; bunları derin dondurucuya atıp uzun süre saklayabilirsiniz.

EKMEK:

Fazla ekmekleri bayatlamaması için dondurucuda saklayabilirsiniz. Daha sonra ekmekleri kızartarak yeniden kullanabilirsiniz.

SOĞAN:

Yemeklik doğranmış ancak artan soğanı dökmek yerine uzun bir süre derin dondurucuda saklayıp daha sonra kullanabilirsiniz.

AVOKADO:

Püre haline getirdiğiniz avokadoların üzerine 1 çorba kaşığı limon suyuyla birlikte derin dondurucuda saklayabilirsiniz.