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Ispanakla ilgili şaşırtan araştırma!

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Ispanakla ilgili şaşırtan araştırma!
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Uzmanlar, kışın en lezzetli ve sağlıklı sebzelerinden biri olan ıspanağı bol bol yememizi öneriyor ancak yapılan bir araştırma ıspanağı yıllardır yanlış pişirdiğimizi söylüyor. 

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Linköping Üniversitesi'ndeki uzmanlar, ıspanağın en sağlıklı halini bulmak için bazı pişirme testleri gerçekleştirdi. Yapılan testler sonucu ıspanağın piştikçe içindeki antioksidanların kaybolduğu ortaya çıktı. Ispanağı tüketme şeklinin en sağlıklı ve doğru yönteminin çiğ olarak tüketilmesi kararına varıldı. 

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Ispanaktaki lütein seviyesinin piştikçe azaldığını kaydeden bilim insanları, bu kaynağın sağlığımız için son derece değerli olduğunun altını çiziyorlar. Litein, doğru bir şekilde vücuda alındığında kalp krizi riskini en aza indiriyor. Aynı zamanda göz sağlığımızı korumaya da yardımcı oluyor. 

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Ispanak doğru tüketildiğinde bize şu faydaları sağlar;
* Magnezyum yönünden zengin olan ıspanak metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir.

 

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* Folik asit hamileler için oldukça değerli bir kaynaktır. Ispanakta yüksek miktarda bulunur ve yüzden hamilelik döneminde bolca tüketilmesi tavsiye edilir. 

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* İçeriğindeki K vitamini sayesinde kemik sağlığımızı korur. Menapoz sonrası oluşacak kemik erimesi riskini en aza indirir.7

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* Kanserli tümörlerin büyümesine engel olur.
* Lifli yapısı sayesinde kabızlığı önler.

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