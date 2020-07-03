İşinizi kolaylaştıracak mutfak taktikleri

Mutfakta daha pratik olmanız için bilmeniz gereken 12 taktik...

1- Mikrodalga tüyosu

Yemeğinizi mikrodalgada eşit bir şekilde ısıtmak için tabağın merkezini boş bırakın ve yemeği tabağın uç kısmını dairesel şekilde paylaştırın.

2- Kesme tahtanızı sabitlemek için

Kesme tahtanızın altına nemli bir bez yerleştirmeniz üstünde malzemelerinizi doğrarken kaymamasını sağlar.

3- Bıçaklarınızı bilemek için

Eğer bıçaklarınızı bilelemek için özel bir ürününüz yoksa seramikten yapılmış bir kupa bu işi görecektir. Kupayı ters bir şekilde masaya koyup bıçağı birkaç kez üstüne sürtmeniz yeterli olacaktır.

4- Yeşilliklerinizi daha taze tutmak için

Yeşillikleri yıkayıp kuruttuktan sonra onları bir buzdolabı poşeti içine koyup poşeti havayla doldurun. Daha sonra ağzını sıkıca bağlayın. Bu yöntem yeşilliklerinizin taze kalmasına yardımcı olur.

5- Salam veya jambon dilimlerini dondurup saklayın

Evinizde çok fazla salam veya jambon varsa ve bozulmalarını istemiyorsanız dondurarak saklamayı deneyin. Parşömen kağıdı alıp akordeon gibi açılıp katlanabilen bir şekle sokarak aralarına salam veya jambonları yerleştirin ve buzluğa atın. Böylelikle taze kalmalarını sağlarsınız.

6- Baharatlarınızı saklamak için

Küçük şekerleme kaplarını atmak yerine baharatlarınızı onlara yerleştirebilirsiniz. Küçük oldukları için yer kaplamadıkları gibi açmak ve kapatmak da kolaydır.

7- Streç filmi daha kolay kullanabilirsiniz

Yiyecekleri streç filme sarmak bizi çoğu zaman zorlar. Ya streç film katlanır açamayız, ya da sağa sola yapışır ve işimizi zorlaştırır. Bu durumu kolaylaştırmak için streç filmi buzdolabında saklayın, soğuk kalması kullanmanızı kolaylaştırır.

8- Mangalda ızgara balık yapmak için

Limon dilimlerinden yaptığınız tabanın üzerine balığı yerleştirin. Bu şekilde mangal telinin üstüne yerleştirdiğinizde hem balık ızgara teline yapışmaz hem de balıkta güzel bir limon aroması oluşur.

9- Domatesleri sandviçinizin üstüne yerleştirin

Sandviçinizde salam kullanmayı seviyorsanız domatesleri salam dilimlerinin üstüne koyup sarabilirsiniz. Böylelikle ekmeğin içinden kayıp düşmelerini engelleyebilirsiniz.

10- Şişelerinizi doğru şekilde saklayın

Kağıtlarınızı tutturmak için kullandığınız klipsleri buzdolabınıza dik bir şekilde yerleştirip üstüne şişeleri koyabilirsiniz.

11- Yumurtalarınız daha lezzetli olsun

Bu tarif için bir kavanoz kapağına ihtiyacınız olacak. Kapağı bir tavaya koyup yumurtayı kapağın üstüne kırın. Bu yöntem sayesinde yumurta tüm tavaya yayılmamış olur.

12- Cipslerinizi taze tutun

Eğer cipsiniz nemli havaya maruz kaldıysa ya da suyla temas ettiyse onları çöpe atmak zorunda değilsiniz. Bir tabak alın ve üstüne peçete ya da küçük bir havlu koyun. Ardından cipslerinizi üstüne yerleştirin ve üstüne bir kat daha peçete serin. Son olarak mikrodaldaya yerleştirip 30 saniye bekleyin. İşte cipsleriniz eskisi kadar taze!

13- Limonları boşa harcamayın

Sadece birkaç damla limon suyuna ihtiyacınız varsa limonun kabuğunu kürdan ile delip suyunu kullanabilirsiniz.

14- Yumurtaları daha hızlı soyun

Haşlanmış yumurtaları soymak için çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan biri de yumurtanın kabuğunu çatlatıp soğuk suyun içine koyarak yumurtanın soğumasını beklemek.

15- Yumurtalar taze kalsın

Eğer yumurtaları buzdolabına koymadan önce zeytinyağına bularsanız daha uzun süre taze kalırlar.