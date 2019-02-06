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Instagram rekortmeni World Record Egg'in kimliği belli oldu

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Instagram rekortmeni World Record Egg'in kimliği belli oldu
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Kylie Jenner'ın 18 milyon ile Instagram'ın en çok beğeni alan fotoğrafı rekorunu 52.3 milyona çıkaran World Record Egg'in (Dünya rekortmeni yumurta) kimliği belli oldu.

  • 2018 yılı boyunca Instagram'da en çok beğeni alan fotoğraflar belli sıralamasında yıla damga vuran 10 fotoğraftan 5 tanesinin sahibi Kylie Jenner'dı. 18 milyon beğeniyle birinciliği elde eden Jenner'ın rekoru geçtiğimiz günlerde bir yumurta tarafından kırıldı.

  • Instagram rekorunu kırmak için World_record_egg (Dünya rekortmeni yumurta) 
    kullanıcı adıyla açılan hesabın kim tarafından yönetildiği merak konusu oldu. Bir süredir çatladığı gösteren paylaşımlarına devam eden World_record_egg'in gerçek amacı belli oldu. 

     

  • Amerikan futbol şampiyonası finali Super Bowl'da gösterilen reklamda Amerikan futbol topuna dönüştürülmüş yumurta, Jenner'in rekorunu 52 milyon beğenilmeyle kırdıktan sonra strese girdiğini ve akıl sağlığını korumaya çalıştığını söyledi. 
     

  • Sosyal medya kullanıcılarının Eugene ismini verdiği yumurta, "Ben de stresten çatladım. Eğer siz de stresliyseniz biriyle konuşmayı deneyin" tavsiyesini verdi. 
     

  • Deneyi yapan kişinin, Londra'daki The & Partner isimli kreatif reklam ajansı şirketinden Chris Godfrey (29) olduğu ortaya çıktı.
     

    İşte Instagram rekorunu kıran diğer fotoğrafları... 

  • 11. Cristiano Ronaldo


    Beğeni sayısı: 11.379.293

  • 10. Kylie Jenner

    Beğeni sayısı: 11.395.411

  • 9. Kylie Jenner

    Beğeni sayısı: 11.864.219

  • 8. Kylie Jenner

    Beğeni sayısı: 12.277.786

  • 7. Cristiano Ronaldo

    Beğeni sayısı: 12.285.422

  • 6. XXXTentacion

    Beğeni sayısı: 12.858.001

  • 5. Ariana Grande

    Beğeni sayısı: 12.833.345

  • 4. Kylie Jenner

    Beğeni sayısı: 13.066.988

  • 3. Justin Bieber

    Beğeni sayısı: 13.349.861

  • 2. Kylie Jenner

    Beğeni sayısı: 18.039.425

  • 1- World record egg

    Beğeni sayısı: 52.3 milyon

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