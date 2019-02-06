Instagram rekortmeni World Record Egg'in kimliği belli oldu

Kylie Jenner'ın 18 milyon ile Instagram'ın en çok beğeni alan fotoğrafı rekorunu 52.3 milyona çıkaran World Record Egg'in (Dünya rekortmeni yumurta) kimliği belli oldu.
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2018 yılı boyunca Instagram'da en çok beğeni alan fotoğraflar belli sıralamasında yıla damga vuran 10 fotoğraftan 5 tanesinin sahibi Kylie Jenner'dı. 18 milyon beğeniyle birinciliği elde eden Jenner'ın rekoru geçtiğimiz günlerde bir yumurta tarafından kırıldı.
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Instagram rekorunu kırmak için World_record_egg (Dünya rekortmeni yumurta)
kullanıcı adıyla açılan hesabın kim tarafından yönetildiği merak konusu oldu. Bir süredir çatladığı gösteren paylaşımlarına devam eden World_record_egg'in gerçek amacı belli oldu.
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Amerikan futbol şampiyonası finali Super Bowl'da gösterilen reklamda Amerikan futbol topuna dönüştürülmüş yumurta, Jenner'in rekorunu 52 milyon beğenilmeyle kırdıktan sonra strese girdiğini ve akıl sağlığını korumaya çalıştığını söyledi.
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Sosyal medya kullanıcılarının Eugene ismini verdiği yumurta, "Ben de stresten çatladım. Eğer siz de stresliyseniz biriyle konuşmayı deneyin" tavsiyesini verdi.
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Deneyi yapan kişinin, Londra'daki The & Partner isimli kreatif reklam ajansı şirketinden Chris Godfrey (29) olduğu ortaya çıktı.
İşte Instagram rekorunu kıran diğer fotoğrafları...
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11. Cristiano Ronaldo
Beğeni sayısı: 11.379.293
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10. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 11.395.411
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9. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 11.864.219
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8. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 12.277.786
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7. Cristiano Ronaldo
Beğeni sayısı: 12.285.422
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6. XXXTentacion
Beğeni sayısı: 12.858.001
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5. Ariana Grande
Beğeni sayısı: 12.833.345
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4. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 13.066.988
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3. Justin Bieber
Beğeni sayısı: 13.349.861
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2. Kylie Jenner
Beğeni sayısı: 18.039.425
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1- World record egg
Beğeni sayısı: 52.3 milyon