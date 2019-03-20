İlişkilerde en çok tartışma yaratan konular

İlişkilerde yaşanan çoğu kavganın sebebi hep aynı konular üzerinden dönmektedir. Yapılan araştırmalar göre, sürekli tartışma yaşadığınız konunun farkında olursanız, durumla başa çıkmanız daha kolaylaşır ve ilişkinizde oluşan hasarı engelleyebilirsiniz. İşte ilişkilerde en çok tartışma yaratan konular...

Arkadaşlarınla çok fazla zaman geçiriyorsun:

Kıskançlık konusu ilişkiye zarar veren en önemli konulardan biridir. Ancak bu durum alışkanlık ya da takıntı haline gelirse, tehlikeli hal alır. Örneğin arkadaşlarıyla çıktığında onu sürekli arıyor ya da mesaj atıyorsanız, kendinize bir dur demeli ve bunun altındaki sebepler ile yüzleşmelisiniz. Küçük adımlarla da başlasanız, sevdiğiniz insanın da bu rahatsız edici tutumdan kurtulmak için çaba harcadığınıza şahit olması gereklidir.

Çok fazla para harcıyorsun:

Sürekli gündeme gelen maddi sıkıntılar, tartışmalara sebep olabilir. Gelir dengesini sağlamak ve dengede tutmak çiftler arasında en önemli durumlardan biridir. Kredi ödemeleri, kira, faturalar, mutfak alışverişi gibi zorunlu harcamalardan sonra kalan para ile ‘lüks’ sayılan ihtiyaçlarınıza yönelmeniz daha doğru olacaktır.

Seksi başlatan tarafın hep aynı kişi olması:

Samimiyet her ilişkinin büyük bir parçasıdır ve cinsellik de bunun çok önemli bir kısmıdır. Ama partnerler arasında farklı cinsel dürtüler söz konusu olabilir. Ayrıca bazen stres, kötü ruh hali ve kısıtlı zaman gibi olumsuz dış etkenler cinsel hayatınızın tadını kaçırabilir. Bir taraf inisiyatifi daha sık ele aldığında bu diğer tarafın ilgisiz görünmesine sebep olabilir. Seksle ilgili en genel problemlerden biri sıklık ve bir tarafın diğerinden istekli olmasıdır. Bunu bir an önce oturup karşılıklı konuşmalı ve şikayet etmek yerine birbirinizi anlamaya çalışmalısınız.

Ev temizliğinde eşit bir dağılım olmaması:

Ev temizliği ve düzenini genelde kadınlar erkeklerden daha fazla üstlenirler. Ancak bu durum ilişkide patlama noktasına gelebilir. Her yeri temiz ve toplu tutmaya çalışan taraf, sevgilisinin kendi tabağını yıkamak ya da ara sıra yatağı toplamaktan bile kaçındığını görünce üzülebilir, hatta sinirlenebilir. Böyle bir durumda yapmanız gereken ilk şey öfkenizi kontrol etmek olmalı. İkiniz de düzenli insanlar olmayabilirsiniz, dolayısı ile bu tür aksamalar onu sizin kadar rahatsız etmeyecektir, onun için normal olan da budur.

Neden hiç benim yapmak istediklerimi yapmıyoruz?: İlişkilerde tartışmaya sebep olan bir diğer konu da, diğer tarafın istediklerinin yapılmaması ve değer verilmediğini düşünmesi oluyor. Birlikteliklerde çiftler, boş vakitlerde yapılacak aktiviteleri genelde tek tarafın tercihleri etrafında şekillenebiliyor ve dolayısı ile diğer taraf kendi istediklerini yapamamış oluyor. Agresifleşip bu konuda şikayet edeceğinize, arada sırada sizin isteklerinizin gündeme gelmesini istediğinizi ve hatta ayrı ayrı da vakit geçirebileceğinizi konuşmalısınız.

Her şeye tek başıma yetişiyorum:

Taraflardan birinin iş hayatı daha yoğun olabilir. Uzun mesai saatleri, toplantılar, hafta sonuna sarkan iş, hatta eve getirilen işler.. Bu da diğer tarafın çocuklar ve/veya ev hayvanı ile tek başına ilgilenmek zorunda kalması demek oluyor. Ama sevgiliniz başa çıkmaya çalıştığı bu yoğunluk yüzünden yeterince yorgun ve sinirli iken bir de sizin şikayetlerinizi dinlemek istemeyebilir. Öncelikle sakin olun ve size ve ortak sorumluluklarınıza daha çok nasıl vakit ayırabileceğini karşılıklı konuşun.