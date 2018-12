İki çocuk annesi illüstratör, yaşadığı zorlukları esprili çizimlerle anlatıyor

Anneliğin ilk yıllarında her kadın kendine has deneyimler yaşıyor. Fakat bazı deneyimler var ki kadından kadına pek değişiklik göstermiyor. Uykusuz geçen geceler, tuvalette bile kendi başınıza kalamamak, olmadık şeyler için tutturan çocuğunuzu ikna etme çabaları bunlardan birkaçı… İki çocuk annesi Rus illüstratör Maria Gorbunova ise yaşadığı bu zorlukları esprili illüstrasyonlarla kağıda döküyor. Gorbunova‘nın çizimleri annelere çok şey ifade etmesinin yanı sıra, çocuk yetiştirmenin zorluklarına da bir an için mizahi bir pencereden bakmaya olanak sağlıyor.





Daha fazlası için Maria Gorbunova‘nın Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.