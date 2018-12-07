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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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İki çocuk annesi illüstratör, yaşadığı zorlukları esprili çizimlerle anlatıyor

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İki çocuk annesi illüstratör, yaşadığı zorlukları esprili çizimlerle anlatıyor
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Anneliğin ilk yıllarında her kadın kendine has deneyimler yaşıyor. Fakat bazı deneyimler var ki kadından kadına pek değişiklik göstermiyor. Uykusuz geçen geceler, tuvalette bile kendi başınıza kalamamak, olmadık şeyler için tutturan çocuğunuzu ikna etme çabaları bunlardan birkaçı… İki çocuk annesi Rus illüstratör Maria Gorbunova ise yaşadığı bu zorlukları esprili illüstrasyonlarla kağıda döküyor. Gorbunova‘nın çizimleri annelere çok şey ifade etmesinin yanı sıra, çocuk yetiştirmenin zorluklarına da bir an için mizahi bir pencereden bakmaya olanak sağlıyor.


Daha fazlası için Maria Gorbunova‘nın Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.

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