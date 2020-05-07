İçin 11 Geleneksel Yöntem

Bebek bekleyen neredeyse her çift, ilk olarak doğacak çocuklarının cinsiyetini merak eder. Bu süreçte bebeğin kız mı yoksa erkek mi olacağına dair üretilen teorilerin sonu gelmek bilmez

Öyle ki, anne adayının karın şeklinden aşerdiği yiyeceğe kadar çoğu durumla cinsiyet arasında bir bağ kurulmaya çalışılır. Günümüzde, modern ultrason cihazları sayesinde ebeveynler 15. – 16. haftalarda bebeğin cinsiyetini öğrenebiliyorlar. Bu da 4. aya denk geliyor ki, çoğu anne baba adayı için o haftalar geçmek bilmiyor. Haliyle bebek bekleyen birçok çift, cinsiyet tahmini için geleneksel yollara başvuruyor. Bu yöntemlerin çoğu kulağa ilginç gelse de bazılarının hala popülerliğini koruduğunu söylemeden geçmeyelim.

Neler olduğunu merak ediyorsanız buyurun yazımıza!

1. Yüzükle cinsiyet tahmini



Bebeğin cinsiyetini tahmin ederken akıllara ilk gelen şey hiç kuşkusuz ki yüzük testi oluyor. Bu yöntemde önce bir ipe yüzük geçiriliyor, daha sonra ip anne adayının karnının üstünden sarkıtılıyor. Eğer yüzük öne arkaya veya sağa sola doğru sallanırsa bebeğin erkek, daire şeklinde dönerse kız olacağına inanılıyor.

2. ‘Ye tatlıyı çıkar Hakkı’yı’



Cinsiyet tahmini konusunda güçlü olduğuna inanılan bir diğer dayanak da anne adayının aşerdiği yiyeceklerle ilgili. Bu inanışa göre, eğer hamilelikte tatlı gıdalara daha fazla aşeriliyorsa erkek, ekşi gıdalara aşeriliyorsa kız bebek doğacağı düşünülüyor. Aynı şekilde, hamur işi tüketen kadınların da kız çocuk beklediğine inanılıyor.

3. Sivilceleriniz mi çıktı?



Hamilelik, hormonal dalgalanmaların fazlasıyla yaşandığı bir süreç. Haliyle sivilcelerin çıkması veya cildin çeşitli bölgelerinde lekelenmeler olması gayet doğal. Ancak eskilerimiz, bunu kız bebeğe yoruyor, hatta ‘Kız annesinin güzelliğini çalmış.’ lafı da buradan geliyor.

4. Karnın şekline göre cinsiyet tahmini



Cinsiyet tahmini konusunda en bilinen geleneksel yöntemlerden biri de karın şeklini yorumlamak… Buna göre; eğer hamilelikte karın sivri görünüyorsa erkek, yuvarlak görünüyorsa kız bebek doğacağı düşünülüyor.

5. Makas-bıçak testi



Geleneksel ama bir o kadar da uygulaması keyifli olan makas bıçak testinde bir minderin altına makas, diğerinin altına bıçak koyuluyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan anne adayının, altında bıçak olan mindere oturursa oğlu, makas olan mindere oturursa kızı olacağına inanılıyor. Enteresan değil mi?

6. Buğday mı yoksa arpa mı?



Tarihi Antik Mısır’a kadar uzanan bu yöntem size bir hayli ilginç gelebilir! Rivayete göre, o dönemlerde hamile olan kadınların birkaç gün boyunca idrarlarını buğday ve arpa üzerine yapmaları isteniyormuş. İlerleyen günlerde buğdayın filizlenmesi kız çocuğa, arpanın filizlenmesi ise erkek çocuğa işaret ediyormuş. Daha da ilginci, sonradan yapılan araştırmalar ile hamile kadınların idrarlarının gerçekten de arpa ve buğday tohumlarında filizlenmeye yol açtığı saptanmış. Hormonlardan olsa gerek!

7. Göbek çizgisi



Embriyonun rahme tutunmasından, süt kanallarının büyümesine kadar hamilelik döneminde çok kritik rolleri olan östrojen hormonu, gebeliğin başladığı andan itibaren daha fazla salınır. Bu da ciltteki pigmentin artmasına zemin hazırlar ve böylece göbek bölgesinde, hamilelik çizgisi olarak da bilinen linea nigra isimli lekenin oluşmasını tetikler. Kimilerine göre bu çizgi, genital bölgeden başlayıp göbek deliğine kadar uzanıyorsa kız bebeğe, göbek deliğinden daha da yukarı çıkıyorsa erkeğe işaret ediyor.

8. Çift yıl efsanesi



Mayalar hamile kalınan yaş ve yılın, bebeğin cinsiyeti üzerinde etkili olduğuna inanıyordu. Buna göre hamile kalınan yıl ve yaş çift ise bebeğin kız, biri çift diğeri tek veya her ikisi tek ise erkek olacağı düşünülüyordu. Denemesi bedava!

9. Bebeğin kalp atış hızı



Cinsiyet tahmin etmek için faydalanılan bir diğer bilgi de bebeğin kalp atış hızı… Bu inanışa göre, eğer bebeğin kalp atış hızı dakikada 140 ve üzeri ise bebeğin kız olacağı düşünülüyor. Denemek isterseniz, rutin muayenenizde bebeğinizin kalp atış hızını doktorunuzdan öğrenebilirsiniz.

10. Alınan kilonun dağılımı



Kilo almak, sağlıklı bir hamileliğin en olağan etkilerinden biri… Halk arasında ise kilo dağılımının, bebeğin cinsiyeti ile ilgili olabileceği düşünülüyor. Buna göre; eğer kalça ve basen bölgesinden kilo alınıyorsa kız, göbek bölgesinden kilo alınıyorsa erkek bebek doğacağına inanılıyor.

11. Çin Takvimi



Ve geldik bebeğin cinsiyetini tahmin ettmek için kullanılan en popüler yönteme! Çin Takvimi, uzak doğuda yaklaşık 400 yıldır bebek bekleyen çiftlerin cinsiyet tahmini için faydalandığı yöntemlerden biri. İddialara göre takvim, Çin Qing Hanedanlığı döneminde icat edildi ve o dönemlerde yalnızca hanedanlık tarafından kullanıldı. 1972 yılına gelindiğinde ise Çinli bir akademisyen Çin Takvimi’ni kamuoyuyla paylaştı. Paylaşıldığı günden bu yana da popülerliğini hiç yitirmeden kullanılan takvim, kişinin yaşı ve hamile kaldığı aya göre bir sonuç veriyor. Yöntemin hiçbir bilimsel dayanağı olmasa da deneyenlerin %90’ı doğru sonuç verdiğini belirtiyor. Bizce denemekte fayda var!