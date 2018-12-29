İçecekler ne zamandan beri hayatımızın içinde?

Çay, kahve, ayran, kefir, kola gibi içecekleri ne zamandan beri içiyoruz? İşte yanıtı..

Çay:

Çay,bitki yapraklarının işlenmesi sonrasında kaynatılmasıyla ya da haşlanmasıyla elde edilen alkolsüz bir içecek türüdür. Çin efsanelerine göre çay M.Ö. 2737 yılında kırda gezinti yapan ''Shen Yung'' adlı Çin İmparatoru'nun sıcak suyuna çay yapraklarının düşmesi üzerine tesadüfen ortaya çıktığını ve imparatorun bu karışımı afiyetle içmesi şeklinde anlatılmaktadır. Türkiye'ye çay Osmanlı Padişah'ı İkinci Abdülhamid Han zamanında geldi ve Türkiye'de çay ilk defa 1870'lerin sonlarında Artvin bölgesinde yetiştirildi.

Kahve:

Kahve, adını Habeşistan'ın ''Kaffa'' bölgesinden alır ve ilk defa burada ortaya çıkmıştır.Ağaçta yetişen ve ilk zamanlarda yiyecek olarak kullanılan bir içecektir. Kahvenin İstanbul'a geliş tarihini tam olarak bilemiyoruz. Dönemin kaynakları 1553 ya da 1555 olabileceğini yazmaktadır. Fakat Katip Çelebi 1543'te İstanbul'a gemilerle kahvelerin geldiğini söylemektedir.Rivayete göre kahve tasavvuf ehli kişilerce İstanbul'a getirilmiştir ve Osmanlı Devleti Padişah'ı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yasaklanmıştır. Bu yasak kahvehanelerde toplanan halkın, devlet aleyhinde konuşmasından dolayı konmuştur.

Boza:

Kış içeceği olarak bilinen boza en eski Türk içeceklerinden biridir ve yapımında su, şeker ve darı irmiği kullanılmaktadır.Orta Asya'dan Türkiye'ye getirdiğimiz içecekler arasındadır.

Ayran:

Türkler Orta Asya'daki ilk tarih sahnesine çıktıklarından beri ayran içmişlerdir ve ayran İngilizceye 'içilebilir yoğurt' olarak geçmiştir.

Cola:

ola, Eczacı Dr. John S. Pemberton tarafından 1886 Yılında üretilmiş olup; formülü gizli tutulmaktadır. Kola,Türkiye’de ilk defa1964 yılında, İstanbul’da üretildi ve “Dünyaca Meşhur Coca-Cola Şimdi de Memleketimizde” sloganı ile duyurdu.

Kefir:

Süt ürünleri olarak kategorize edilen kefir, düzenli olarak içildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği uzmanlar tarafından dile getirilmiştir. Doğal Kefir mayası ile süt'ün fermante edilmesiyle oluşan kefir'in Kafkasya da mı? Yoksa Orta Asya'da mı? İlk defa üretildiği konusu halen tartışmalıdır.

Cappuccino:

Osmanlı İmparatorluğu'nda tahtta Padişah IV. Mehmet'in bulunduğu sırada, Osmanlı İmparatorluğu 1683 yılında Viyana'yı kuşattı. Tarihimizde '' II. Viyana Kuşatması '' olarak adlandırılan bu olay savaş sonrasında Osmanlı imparatorluğu Viyana'dan geri çekilmek zorunda kaldı. Osmanlı'nın geriye çekilmesinden sonra ardında bıraktıkları arasında çuval çuval kahve de bulunuyordu. Rivayete göre Osmanlı'dan geriye kalan mallar paylaştırılırken kahveyi kimse almak istememiştir. Çünkü kahve, o devirde Müslüman içeceği olarak sayılmaktaydı. Marco di Aviano adındaki Papaz kahveleri aldı. Kahve acı olduğu için içine bal ve süt ekledi böylece Kapuçino icat edilmiş oldu. Bu içecek Papaz Marco’nun bağlı bulunduğu “Capuchin” tarikatının ismiyle anmaya başladı ve “cappucino” adını aldı.

Osmanlı Şerbeti:

Arapça Şariba kelimesinden gelen Şerbet sözcüğü ''içmek'' anlamını taşır. Şerbet yapımında bal, gül yaprakları, meyveler, baharatlar, kuruyemişler ve bunların karışımları yaygın olarak kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında şehzadelerin dünyaya gelmesinden sonra şervet dağıtma geleneği vardır. Osmanlı İmpartorluğu'nun mutfağı şerbet çeşitleri bakımından oldukça zengindir ve '' Demir Hindi Şerbeti'' Osmanlı Mutfağı'nın en meşhur şerbetidir.