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Hızlı yemek yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?

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Modern yaşamın getirdiği alışkanlıklardan biri de hızlı yemek yeme alışkanlığı. Hayat koşuşturmacasında sürekli bir şeylere yetişmeye çalışmamız yemek yeme alışkanlıklarımızı da değiştirdi.

Hızlı yemek yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?

Öğünleri farkında olmadan çok hızlı bir şekilde bitirmeye başladık. Ancak hızlı yemek yemek obeziteye davetiye çıkartıyor. İşte hızlı yemek yeme alışkanlığından kurtulma yolları... 

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Yemek yerken beyne doyma sinyallerinin gitmesi için kısa bir süre geçmesi gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Ancak iş uygulamaya geldiğinde hızlı hareket etmekten kendimizi alamıyoruz. Öncelikle yemek yemek bir zevktir. Bunu unutmamalıyız. Yemek yerken, lezzetlerin tadını çıkarmalı, yemek anından keyif almalıyız. 

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Öte yandan yemeğini hızlıca yiyen bireyler, yeterince çiğnemezler ve yemeğin tadını alamazlar. Doyma sinyallerinin ulaşması da zorlaşınca kişi tokluk hissetmez ve daha fazla yemek ister. Bu da bir süre sonra fazla kiloya hatta obeziteye bile yol açabilir. 

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İlk önce yemeği hızlı yediğinizi kabul edin. Yemek yerken 5 kere çiğniyorsanız bu rakamı önce 10’a daha sonra 15’e çıkarın. Bu noktada kendinize müsaade edin ve sabırlı olun. Alışkanlığınızı değiştirmek için yemek yerken daha fazla çiğneme alıştırması yapmanız yararlı olacaktır.

 

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Bunun yanı sıra yemek yerken birkaç kere kısa molalar verebilirsiniz. Tabağınızın tamamını bitirmeden önce birkaç kere durun, yanınızdakilerle sohbet edin. Her lokmada çatal, kaşığı bırakmak da bir başka adım. Bir lokma yemek alın ve kaşık çatalınızı tabağın kenarına bırakın. Lokmalarınızı yavaşça çiğneyin ve acele etmeden diğer lokmaya geçin. En önemlisi ise orada sadece karnınızı doyurmak için oturmadığınızı düşünün ve yemekten keyif almaya bakın.

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