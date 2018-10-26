Herkesin Astroloji Hakkında Bilmesi Gereken 11 Temel Bilgi

Astroloji birçok kişinin ilgisini çekse de oldukça karşı olanlar ve ilgili bir şey duyduğunda “Saçmalık” diyenler de çoğunlukta. Ama aslında temelde bir bilim olan astroloji pek çok konuda yol gösterici olabiliyor. Bu hayatı astrolojiye göre yaşamak değil faydalandığımız bir rehber olarak görebileceğimiz anlamına geliyor. İşte astrolojiden nefret edenlerden ya da sevenlerden olsanız da mutlaka edinmeniz gereken bazı temel bilgiler

1. Temelde 12 güneş burcu vardır



Günlük hayatımızda “Burcun ne?” sorusuna verdiğimiz cevap güneş burcudur. Güneş burcu kimliğimizi, hedeflerimizi ve olmak istediğimiz kişiyi yansıtır. Güneş burcu doğum tarihinize ve saatinize göre belirlenir; Koç (21 Mart – 19 Nisan), Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs), İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran), Kanser (21 Haziran – 22 Temmuz), Leo (23 Temmuz – 22 Ağustos), Başak (23 Ağustos – 22 Eylül), Terazi (23 Eylül – 22 Ekim), Akrep (23 Ekim – 21 Ekim), Yay (22 Kasım – 21 Aralık), Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak), Kova (20 Ocak – 18 Şubat), Balık (19 Şubat – 20 Mart)

2. Her birimiz birer doğum haritasına sahibiz



Aslında sadece burcumuz değil doğum haritamız -yıldız haritası da denir- da kişiliğimizi en doğru şekilde yansıtır. Doğum haritası, gezegenlerin doğduğumuz andaki konumlarıyla oluşturulur. Doğum haritası oluşturulabilmesi için doğum tarihini, saatini ve yerini bilmek gerekir. Anne karnından çıktığımız ve nefes aldığımız ilk an gezegenlerin konumu kişiliğimiz üzerinde belirleyici rol oynar.

3. Toplam 4 element vardır

Toplamda 4 element vardır ve her burç bu evrenin yapı taşı dört elementten birine aittir. Bu elementler ait olduğu burcun vazgeçilmez doğasını ifade eder. Hava, ateş, su ve toprak…

Hava: İkizler, Terazi, Kova: Kaygısız, neşeli, meraklı, huzursuz, bağımsız, konuşkan, pratik olmayan, eğlendirici, entelektüel ve güvenilir.

Ateş: Koç, Aslan, Yay: Olumlu, iddialı, enerjik, coşkulu, dürtüsel, ilham verici, cesur, güçlü, tutkulu.

Su: Yengeç, Akrep, Balık: Şefkatli, bağışlayıcı, anlayışlı, duygusal, yaratıcı, sezgileri kuvvetli.

Toprak: Boğa, Başak, Oğlak: Temkinli, sorumlu, güvenilir, iddialı, pratik, odaklı, disiplinli, güvenilir, sağlam.

4. Her burç bir gezegen tarafından yönetilir



Güneş sistemi burçları direkt olarak etkiler ve her biri burçlar üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. İşte 12 burç ve onları yöneten gezegenler…

Koç – Mars

Boğa – Venüs

İkizler – Merkür

Yengeç – Ay

Aslan – Güneş

Başak – Merkür

Terazi – Venüs

Akrep – Plüton (ve Mars)

Yay – Jüpiter

Oğlak – Satürn

Kova – Uranüs

Balık – Neptün

5. Astroloji yıldızlardan çok daha fazlasıdır



Astroloji sadece yıldızlardan değil güneş, ay ve diğer gezegenlerin hareketinden de etkilenir. Ancak birçok kişi astroloji dendiğinde sadece yıldızları düşünür.

6. Tarihi öneme sahiptir



Astroloji yeni popüler olmuş bir kavram değildir. Astrolojinin doğumunun büyük bölümünün Babillere bağlı olduğu düşünülüyor. Tarihte Nostradamus adında bir astroloğa ve tonlarca astrolojik figüre rastlamak mümkün. Ayrıca çok eski zamanlardan beri yıldızların hareketleri insanların dikaktini çekmiş ve bir süre sonra bu hareketleri kayıt altına almaya başlamışlardır. Yunan tarihçisi Solon ise astrolojik bilgilerin kendisinin doğumundan 9 bin yıl önce kaydediliğini yazmıştır. Eğer bu bilgi doğruysa insanlar en az 10 bin yıldır astrolojiye ilgililer.

7. Astrolojide 12 ev vardır



Astrolojide 12 ev vardır ve bu evlerin her biri bir dizi özellikle ilişkilendirilir. Bunlar kişinin kendisinden başlayarak topluma ve ilerisine doğru genişler. Herkes doğumuyla bir eve ait olur. Gezegenlerin evinize hareketiyle enerjiler değişir ve sizi etkiler. Her ev hayatın farklı alanlarını yönetir.

8. Yükselen burcunuz sandığınızdan daha önemlidir



Doğduğunuz tarihe ve saate göre belirlenen yükselen burç siz doğduğunuz sırada ufuk çizgisinde yükselen burçtur. Yükselen burlar başkalarının sizi nasıl gördüğünü ve sizin kendinize bakışınızı gösterir. Yükselen burç ortalama 2 saatte bir değiştiği için belirlenmesinde doğum saati büyük önem taşır.

9. Burçlar sadece olumlu şeyleri göstermez



Çoğu zaman burç yorumlarında ve analizlerinde olumlu şeyler görsek de burçlar hem iyi hem kötü yanlarınızı yansıtır. Ancak genellikle kötü özellikler yazılmaz. Burçlar aynı zamanda zayıflıklarınızı da gösterir.

10. Astroloji hem bilim hem de sanattır



Astroloji bilimi ve sanatı birleştirir. Bir yanda astronomi ve matematiksel hesaplamalar vardır, diğer yanda ise bu işaretlerin ustalıkla yorumlanması. Ayrıca astroloji insanların tahmin ettiğinden çok daha önemli ve belirleyicidir.

11. Ay, vücudumuzu etkiler



Astrolojiyi detaylı incelediğinizde ve araştırdığınızda ayın vücudumuz üzerinde büyük bir etkisi olduğunu göreceksiniz. Ayın hareketleri beden ve zihni büyük ölçüde etkiler ve enerjiler oldukça belirgin hale gelir. Okyanustaki dalgalar ayın etkisinin bir sonucudur ve ayın vücudun dalgalarını da aynı şekilde etkilediğine inanır. Bu nedenle dolunay zamanlarında kendimizde ve etrafımızdakilerde daha büyük tepkiler görebilir ve fark edebiliriz. Bu kötü davranışların bahanesi olmasa da ruh halinizdeki değişimi kolayca fark edebilirsiniz.