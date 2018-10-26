Herkesin Astroloji Hakkında Bilmesi Gereken 11 Temel Bilgi

1. Temelde 12 güneş burcu vardır
Günlük hayatımızda “Burcun ne?” sorusuna verdiğimiz cevap güneş burcudur. Güneş burcu kimliğimizi, hedeflerimizi ve olmak istediğimiz kişiyi yansıtır. Güneş burcu doğum tarihinize ve saatinize göre belirlenir; Koç (21 Mart – 19 Nisan), Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs), İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran), Kanser (21 Haziran – 22 Temmuz), Leo (23 Temmuz – 22 Ağustos), Başak (23 Ağustos – 22 Eylül), Terazi (23 Eylül – 22 Ekim), Akrep (23 Ekim – 21 Ekim), Yay (22 Kasım – 21 Aralık), Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak), Kova (20 Ocak – 18 Şubat), Balık (19 Şubat – 20 Mart)
2. Her birimiz birer doğum haritasına sahibiz
Aslında sadece burcumuz değil doğum haritamız -yıldız haritası da denir- da kişiliğimizi en doğru şekilde yansıtır. Doğum haritası, gezegenlerin doğduğumuz andaki konumlarıyla oluşturulur. Doğum haritası oluşturulabilmesi için doğum tarihini, saatini ve yerini bilmek gerekir. Anne karnından çıktığımız ve nefes aldığımız ilk an gezegenlerin konumu kişiliğimiz üzerinde belirleyici rol oynar.
3. Toplam 4 element vardır
Toplamda 4 element vardır ve her burç bu evrenin yapı taşı dört elementten birine aittir. Bu elementler ait olduğu burcun vazgeçilmez doğasını ifade eder. Hava, ateş, su ve toprak…
Hava: İkizler, Terazi, Kova: Kaygısız, neşeli, meraklı, huzursuz, bağımsız, konuşkan, pratik olmayan, eğlendirici, entelektüel ve güvenilir.
Ateş: Koç, Aslan, Yay: Olumlu, iddialı, enerjik, coşkulu, dürtüsel, ilham verici, cesur, güçlü, tutkulu.
Su: Yengeç, Akrep, Balık: Şefkatli, bağışlayıcı, anlayışlı, duygusal, yaratıcı, sezgileri kuvvetli.
Toprak: Boğa, Başak, Oğlak: Temkinli, sorumlu, güvenilir, iddialı, pratik, odaklı, disiplinli, güvenilir, sağlam.
4. Her burç bir gezegen tarafından yönetilir
Güneş sistemi burçları direkt olarak etkiler ve her biri burçlar üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. İşte 12 burç ve onları yöneten gezegenler…
Koç – Mars
Boğa – Venüs
İkizler – Merkür
Yengeç – Ay
Aslan – Güneş
Başak – Merkür
Terazi – Venüs
Akrep – Plüton (ve Mars)
Yay – Jüpiter
Oğlak – Satürn
Kova – Uranüs
Balık – Neptün
5. Astroloji yıldızlardan çok daha fazlasıdır
Astroloji sadece yıldızlardan değil güneş, ay ve diğer gezegenlerin hareketinden de etkilenir. Ancak birçok kişi astroloji dendiğinde sadece yıldızları düşünür.
6. Tarihi öneme sahiptir
Astroloji yeni popüler olmuş bir kavram değildir. Astrolojinin doğumunun büyük bölümünün Babillere bağlı olduğu düşünülüyor. Tarihte Nostradamus adında bir astroloğa ve tonlarca astrolojik figüre rastlamak mümkün. Ayrıca çok eski zamanlardan beri yıldızların hareketleri insanların dikaktini çekmiş ve bir süre sonra bu hareketleri kayıt altına almaya başlamışlardır. Yunan tarihçisi Solon ise astrolojik bilgilerin kendisinin doğumundan 9 bin yıl önce kaydediliğini yazmıştır. Eğer bu bilgi doğruysa insanlar en az 10 bin yıldır astrolojiye ilgililer.
7. Astrolojide 12 ev vardır
Astrolojide 12 ev vardır ve bu evlerin her biri bir dizi özellikle ilişkilendirilir. Bunlar kişinin kendisinden başlayarak topluma ve ilerisine doğru genişler. Herkes doğumuyla bir eve ait olur. Gezegenlerin evinize hareketiyle enerjiler değişir ve sizi etkiler. Her ev hayatın farklı alanlarını yönetir.
8. Yükselen burcunuz sandığınızdan daha önemlidir
Doğduğunuz tarihe ve saate göre belirlenen yükselen burç siz doğduğunuz sırada ufuk çizgisinde yükselen burçtur. Yükselen burlar başkalarının sizi nasıl gördüğünü ve sizin kendinize bakışınızı gösterir. Yükselen burç ortalama 2 saatte bir değiştiği için belirlenmesinde doğum saati büyük önem taşır.
9. Burçlar sadece olumlu şeyleri göstermez
Çoğu zaman burç yorumlarında ve analizlerinde olumlu şeyler görsek de burçlar hem iyi hem kötü yanlarınızı yansıtır. Ancak genellikle kötü özellikler yazılmaz. Burçlar aynı zamanda zayıflıklarınızı da gösterir.
10. Astroloji hem bilim hem de sanattır
Astroloji bilimi ve sanatı birleştirir. Bir yanda astronomi ve matematiksel hesaplamalar vardır, diğer yanda ise bu işaretlerin ustalıkla yorumlanması. Ayrıca astroloji insanların tahmin ettiğinden çok daha önemli ve belirleyicidir.
11. Ay, vücudumuzu etkiler
Astrolojiyi detaylı incelediğinizde ve araştırdığınızda ayın vücudumuz üzerinde büyük bir etkisi olduğunu göreceksiniz. Ayın hareketleri beden ve zihni büyük ölçüde etkiler ve enerjiler oldukça belirgin hale gelir. Okyanustaki dalgalar ayın etkisinin bir sonucudur ve ayın vücudun dalgalarını da aynı şekilde etkilediğine inanır. Bu nedenle dolunay zamanlarında kendimizde ve etrafımızdakilerde daha büyük tepkiler görebilir ve fark edebiliriz. Bu kötü davranışların bahanesi olmasa da ruh halinizdeki değişimi kolayca fark edebilirsiniz.