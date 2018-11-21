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Her mutfakta bulunan 10 gıda hakkında saklama ipuçları

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Marketten ya da pazardan tazeyken alıp eve getirdiğiniz gıda maddelerinin ömrünü ve tazeliğini uzatmak için yapmanız gereken birkaç basit şey var. Bu sayede mutfak harcamalarınızı azaltabilirsiniz ve sağlığınıza zarar verme ihtimali olan bayat yiyecekleri yeme riskiyle karşılaşmazsınız. İşte evimizde en sık tüketilen 10 yiyeceğin doğru saklanma koşulları.

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Her mutfakta bulunan 10 gıda hakkında saklama ipuçları
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Elma:

Elma oda sıcaklığında saklanabilir ancak ömrü uzun olsun istiyorsanız buzdolabında sebzelik çekmecesini kullanmalısınız. Bu sayede elmanın olgunlaşma süresini uzatabilir ve elmalarınızı birkaç hafta boyunca lezzet ve afiyetle yiyebilirsiniz.

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Un:

Unu çoğumuz marketten aldığımız ambalajda saklıyoruz. Ancak hiç açılmamış bile olsa bu paketler hava aldığından unun ömrünü kısaltıyor. Bunun yerine ununuzu hava almayan kapaklı cami metal ya da plastik bir kavanozda saklamalısınız. Özellikle kepekli unlar daha hızlı bayatlar. Bu nedenle kepekli unlarınızı kavanozla buzdolabına da kaldırabilirsiniz.

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Patates:

Patatesin taze kalması için kuru, serin ve karanlık bir yerde tutulması gerekir ve bu yer kesinlikle buzdolabı değildir. Ortalama sıcaklığı +4 derece olan buzdolabı patates için çok soğuktur. Bu düşük dereceler patatesteki nişastanın şekere dönüşmesine neden olur. Bu da renginin ve lezzetinin bozulmasıyla sonuçlanır.

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Soğan:

Soğanların da patates gibi kuru, serin ve karanlık bir yerde tutulması gerekir. Ama bu patateslerin yanı olamaz. Aynı zamanda soğanların hava sirkülasyonu olan bir yere ihtiyacı vardır. Bunun için en uygunu soğanları temiz bir kadın çorabının içinde tek tek düğümlenmiş minik ceplerde tutup yüksek bir yere asmaktır. Ama bunu yapamıyorsanız buzdolabına da koyabilirsiniz. 

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Taze et:

Marketten aldığınız et vakumlu kaplarda satılıyorsa kabından çıkarmayın ve paketin üzerindeki saklama koşullarını uygulayın. Ambalajını değiştirmek etin üzerinde bakteri üremesine neden olabilir. Eğer etinizi yağlı kağıda sarılmış halde aldıysanız suyunun akmaması için altına bir tabak koymayı ihmal etmeyin.

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Marul:

Yapısı çok sulu olan marul, çok kolay bozulabilir. Bunu önlemek için marullarınızı naylon poşetlerde saklamaktan kaçının. Marulun hava alabilen delikli bir torbada saklanması gerekir. Bir diğer yol da marullarınızı iyice yıkayıp bir kase içinde buzdolabına yerleştirmektir. Tamamen kuru haldeki marullarınızı kese kağıdında da saklayabilirsiniz. Kısacası markette marulların üzerine sürekli su püskürtülmesine kanmayın, kuru ortam marulunuzun ömrünü uzatır. 

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Çiğ makarna:

Makarnayı genelde hep plastik ya da karton ambalajında saklıyoruz. Ancak bu çok da doğru bir yol değil. Bunun yerine makarnayı tazeyken paketten çıkarıp hava almayan ağzı kapaklı bir cam kavanoza koymalısınız. Böylece makarnanızın nemlenmesini ve bayatlamasını önlemiş olursunuz.

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Peynir:

Sert peynirleri, marketten aldığınız vakumlu ambalajdan yiyene kadar çıkarmayın ve mümkünse buzdolabınızın peynir çekmecesinde saklayın. Bu durumda peyniriniz 6 aya kadar dayanabilir. (Bu süre dondurucuda 8 aya kadar uzatılabilir ama peynir dondurulup çözülünce dokusunu kaybedip ufalanmaya başlar.) Ambalajını açtığınız zaman ise folyoya, yağlı kağıda ya da streç filme sarın ve gecikmeden yeniden buzdolabına koyun. 

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Domates:

Domateslerinizi eve getirir getirmez buzdolabına koymaktan kaçının. Bunun yerine tezgahın ışık, nem ve ısıdan uzak bir noktasında olgunlaşmasını bekleyin. Aksi takdirde buzdolabındaki soğuk hava domatesinizin hücre yapısının ve lezzetinin bozulmasına neden olacaktır. Öte yandan dilimlenmiş domatesi mutlaka buzdolabına koymalısınız.

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Ekmek:

Her zaman ekmeği buzdolabında saklamanın uzun taze kalmasına yardımcı olacağını düşünürüz ama yanlış! Ekmeğinizi buzdolabına koymayın. Buzdolabına konan ekmek daha hızlı bayatlar. Kısa sürede tüketecekseniz serin bir köşede saklayın, uzun süre dayanmasını istiyorsanız da dilimleyip dondurucuya atın. Dondurucudan çıkardıktan sonra tost makinesinde ya da tavada ısıtıp tazelenmesini sağlayabilirsiniz.

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