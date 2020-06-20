Her gün yorgun uyanıyorsanız sebebi bunlar olabilir!

Eğer uzun saatler boyunca uyumanıza rağmen yorgun uyanıyorsanız büyük ihtimalle bir şeyler hayatınızda yanlış gidiyor.

Bu fiziksel bitkinliğin arkasında birçok sebep yatıyor olabilir. Yeterince su içmemek, uygun miktarda demir almamak gibi şeyler yorgunluğa sebep olabilir. Peki başka neler yorgunluğa yol açıyor

İlk neden uyku bozuklukları



Bazen, kişinin yorgun bir şekilde uyanmasının en bariz sebebi uyku bozukluklarıdır. Eğer sık sık uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız ya da bir gecede birkaç kez uyanıyorsanız yataktan çıktığınızda ve gün içerisinde büyük ihtimalle yorgun hissediyor olacaksınız. Uyku kalitenizi etkileyen bir bozukluk uyku apnesidir. Bu, kişi uyurken nefes alış verişinin duraklamasına neden olan bir durumdur. Bunun direkt etkisi de kişinin uyandığı noktada sanki hiç uyumamış gibi hissetmesidir.

Yeterince su içmemek



Vücudunuzun susuz kalması enerji seviyeniz üzerinde önemli rol oynar. Susuzluk kan hacminde azalmaya sebep olur ve kanınız koyulaşır. Kalbiniz daha az pompalama yapar ve kaslara, organlara giden oksijen ile besin miktarındaki hız azalır. Yorgunluktan kaçınmak için yeterince su için

Psikolojik sorunlar



Zaman zaman yorgun uyanmanızın sebebi insan zihninin çalışma şekli de olabilir. Uykuya dalmadan önce birçok insan endişelerini ya da almak zorunda oldukları kararları tekrar gözden geçirirler. Bu, bunu yapmak için en kötü zamandır. Bunu yapmak “gece anksiyetesi” yaratır ve dinlenmenizi etkiler. Stres genellikle huzurlu bir uyku çekmenizin önüne geçer. Bu rahatsızlık, uyurken bile alarm durumunda kalmanıza neden olur. Bundan dolayı kolayca uyanırsınız ve huzurlu bir şekilde uyuyamazsınız. Bu tip durumlarda en iyi fikir bazı rahatlama teknikleri öğrenmeniz olacaktır.

Kahvaltıyı atlamak



Gece boyunca yedikleriniz erir, sabah uyandığınızda ise kahvaltıyla yeniden vücudunuzu desteklemelisiniz. Kahvaltı yapmazsanız tembelleşirsiniz. Kahvaltı yapmak metabolizmanızı harekete geçirir. Kahvaltınızda tam tahıllar, yağsız protein ve sağlıklı yağlar bulunsun.

Sürekli abur cubur tüketmek



Şeker ve basit karbonhidratla dolu olan hazır gıdaların glisemik indeksi yüksektir. Kan basıncındaki ani yükselmeler ise yorgunluğa yol açar. Her yemekte tam tahıllarla birlikte yağsız protein alarak kan şekerinizi sabit tutun. Fırında tavuk, kahverengi pirinç, somon balığı, tatlı patates ya da tavuklu ve meyveli salata iyi birer seçenektir.

Çalıştığınız yer çok dağınıksa



Kalabalık bir masa zihinsel olarak sizi yorar, odaklanmanızı zorlaştırır. Her günün sonunda işlerinizi bitirin ve kişisel eşyalarınızı düzenleyip yerlerine yerleştirin. Ertesi gün güne pozitif başlamanıza yardımcı olur

Yeteri kadar demir almamak



Kendinizi güçsüz hissediyorsanız ve odaklanmakta güçlük çekiyorsanız demir eksikliği sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Anemi riskini azaltmak için demir alımını artırın. Et, börülce, yumurta sarısı, koyu yeşil yapraklı sebze, kabuklu kuruyemiş, yerfıstığı ezmesi tüketin.

Tüm gün kahve içmek



Araştırmalara göre, günde 3 fincan kahve sizin için faydalıdır. Ancak sürekli kafein tüketimi uykuya dalmanızı sağlayan adenozini durdurur. Yatmadan 6 saat kadar önce alınan kafein bile uykunuzu etkiler. Bu sebeple öğleden sonra kafein tüketimini kesmelisiniz.

Yorgun uyanmanızın diğer nedenleri



Ayrıca, eğer uyku hijyeniniz iyi değilse uyandığınızda yorgun hissetmeniz son derece normaldir. Çok fazla ışık, ses ya da örneğin yüksek sıcaklıklar, huzurlu bir şekilde dinlenmenizi engeller. Bu ayrıca günlük alışkanlıklarınızın kötü olması ile ilgili de olabilir. Çeşitli çalışmalar uyumadan önce ekranlara bakmanızın dinlenmenize yardımcı olmadığını göstermiştir. Ayrıca büyük porsiyonlu öğünler yemek de iyi bir fikir değildir, özellikle de bu öğünler çok miktarda şeker içeriyorsa. Gün içerisinde egzersiz yapmamak da iyi bir uyku çekmenizi etkiler.

Mükemmeliyetçi olmak



Mükemmel olmak için uğraşmak daha çok çalışmanıza ve yorulmanıza sebep olur. Bu sebeple belirlediğiniz hedeflerde gerçekçi olun. Projelerinizi gerçekleştirmek için zaman sınırı belirleyin ve buna uymaya çalışın. Hemen yapmak için kendinizi yormayın