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Her gün kullanılması tehlikeli olan eşyalar

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Her gün modaya uygun olmaya çalışmak, sağlığımız için tehlikeli olabilecek bir durumdur. Neredeyse her gün giydiğimiz, sağlığımız açısından tehdit oluşturan kıyafetleri biliyor muydunuz? İşte her gün giydiğimizde sağlığımız açısından tehlikeli olan o kıyafetler…

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Her gün kullanılması tehlikeli olan eşyalar
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İşte her gün giydiğimizde sağlığımız açısından tehlikeli olan o kıyafetler…

Dar kot pantolon:

İyi bir kot pantolon dünyadaki en evrensel kıyafettir. Fakat ne yazık ki, dar kot pantolon vücuttaki kan dolaşımını bozar ve bu da varis ve selülit oluşumuna neden olur. Deri, kumaşın darlığı nedeniyle nefes almamaya başlar.

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Yüksek topuklu ayakkabılar: Bir kadın yüksek topuklu ayakkabı giydiğinde çok daha kadınsı hisseder. Ancak bu, her gün yüksek topuklu ayakkabı giyilmesi gerektiği anlamına gelmez. Yüksek topuklu ayakkabılar sırt ve bacak ağrısına, şişmelere neden olur. Ayrıca fıtık ve yuvarlak omurgaya neden olabilir.

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Düz tabanlı ayakkabılar:

Düz ayakkabılar tamamen zararsız görünse de sağlığa çok fazla zarar verebilir. Ayağınızın üzerindeki yük eşit olmadığı zaman düz ayakkabılar çeşitli problemlere yol açacaktır. Damarlarınızın büyüklüğünün artmasına ve esnekliğini kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca, ayak ağrısına ve sırt ağrısına yol açabilir. Ayağınız içe doğru dönmeye başlar.

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Güneş gözlükleri:

Güneş gözlükleri sadece modaya uygun bir aksesuar değildir, aynı zamanda güneş ışığı çok parlak olduğunda mutlak bir zorunluluktur. Fakat gözlüğü takmanız için yeterli ışık olmadığında kullanmanız size zarar olarak geri döner. Bu durum katarakt riskini daha da arttırır. Ayrıca kalitesiz güneş gözlüğü yerine daha yararlı bir gözlük almayı deneyin, ışınlardan koruması her şeyden önemlidir.

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Destekli sütyen:

Son derece popüler olan destekli sütyenler de sağlığınız için bir tetikleyicidir. Kullandığınız zaman göğüsler yuvarlak, dolgun ve yüksek gözükse de bu sütyen bir süre sonra göğüsleri deforme eder. Onları yapay desteğe daha bağımlı hale getirir.

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Pijamalar:

Rahat pijamalar sağlığımıza nasıl zarar verebilir? diye düşünüyor olabilirsiniz fakat çok sıcak ve pamuklu olan pijamalar cilt tahrişine, kaşıntıya veya maya enfeksiyonuna yol açabilir.

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Tek omuzda taşınan büyük çantalar:

Bir kadının el çantası, kozmetik ürünlerinden dizüstü bilgisayarlara kadar her şeyi bulabileceğiniz bir depodur. El çantaları gerçekten kullanışlı fakat sağlığınız için tehlike oluşturuyor olabilir. Çantanızı omzunuzda sürekli taşıdığınız zaman omurgada oluşacak gerginlikten dolayı skolyoz hastalığına yakalanma riskiniz artabilir. Dengesizlikten dolayı da kaslarınız zarar görebilir.

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Tayt:

Tayt herhangi bir kadın için gerekli bir giysi haline gelmiştir. Görünümünüzü daha zarif hale getirebilse de, sık sık kullandığınızda zararlı olacaktır. Taytların sentetik içerikleri nemi tutar ve sera etkisi yaratır. Sonuç olarak farklı vajinal enfeksiyonlara neden olurlar ve kan dolaşımını olumsuz yönde etkilerler.

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