Her Derde Deva Lavanta Yağı

İnsanı kendine getiren keskin kokusu ve göz alıcı mor rengiyle doğanın bize bin bir armağanından biri lavanta… Çiçeğine her zaman ulaşılamasa da yağı sayesinde kendinizi bir lavanta tarlasından yürüyor gibi hissedip rahatlayabilirsiniz. Kozmetik ve sağlıkta kullanılan pek çok bitki yağı gibi lavantanın da çeşit çeşit faydası var.

Bu yazıyı okuduktan sonra hemen bir lavanta yağı almak isteyeceksiniz

1. Uyku problemlerine birebir

Başını yastığa koyar koymaz uyuyanlara özeniyor, bir sağa bir sola dönmekten ve yastıkla kavgaya tutuşmaktan yoruluyorsanız çözüm birkaç damla lavantada yatıyor olabilir. Yastığınızın kenarına damlatacağınız birkaç damla lavanta yağı kolay bir şekilde uykuya dalmanıza ve deliksiz uyumanıza yardımcı olur. Uyumadan önce bitki çayı içmek gibi bir alışkanlığınız varsa bu çayların içine de birkaç damla yağ damlatabilirsiniz.

2. Strese karşı lavanta

İş, trafik, yoğunluk, dersler derken hepimizin vücudu fazlasıyla geriliyor; kaygı, sinir seviyemiz artıyor ve nereden baş çıkaracağı belli olmayan bu stresle savaşmak bazen çok zor olabiliyor. Bu gibi durumlarda içine birkaç damla lavanta yağı damlatılmış ılık su dolu bir küvette biraz vakit geçirmek stresi vücudunuzdan uzaklaştıracaktır. Bunu yapamadığınız durumlarda ise el bileklerinizi lavanta yağıyla ovuşturabilirsiniz. Günün her anı, her yerde uygulayabileceğiniz bu yöntem sakinliğinizin en büyük sırrı olacak.

3. Baş ağrısına çözüm

Yoğun geçen bir gün, uykusuzluk, stres baş ağrınızın nedenleri olabilir. Ancak bunun neşenizin önüne geçmesine izin vermeyin. Alnınıza, ensenize birkaç damla lavantayla yapacağınız masajla ağrının nasıl kaybolacağına çok şaşıracaksınız.

4. Kas ağrılarında alternatif bir tedavi

Baş ağrısı gibi kas ağrılarının tedavisinde de lavanta yağı kullanabilirsiniz. Ağrınız bölgeselse biraz lavanta yağıyla ovup sıcak bir havluyla sarmak çok iyi gelecektir.

5. Mide bulantısını hafifletici etki

Mide bulantınız ne yaptınızsa hafiflemiyorsa bir de lavantayı deneyin. Lavantanın keskin kokusu bulantınızı hafifletmekte yardımcı olabilir.

6. Dudak çatlaklarının çaresi

Çatlamış dudaklarınız için de en güzel bakım lavanta yağında. Dudaklarınızın kurumasından, soyulmasından, ruj sürdüğünüzde çirkin bir görüntü oluşturmasından şikayetçiyseniz lavanta yağını bir pamuk yardımıyla sürüp sonucunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

7. Muhteşem bir koku

Pek çok çiçeğin arasından kokusuyla sıyrılıp ayırt edilebilen lavantayı siz de farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Kulak arkanıza, ensenize ya da bileklerinize sürdüğünüz lavanta yağı değme parfümlere taş çıkartacak ve fazlasıyla da kalıcı olacaktır. Eviniz de bu kokudan nasiplensin istiyorsanız kaloriferin üstüne içine birkaç damla lavanta damlatılmış ılık su koyabilirsiniz. Böylelikle hem ortama hoş bir koku hâkim olur hem de yaratacağınız ferah ortamla yine stres seviyesini düşürebilirsiniz.

8. Doğanın cilde dokunuşu

Lavantanın ferahlatıcı etkisi cilt bakımında da işe yarıyor. Ferah, aydınlık, pürüzsüz bir cilt hepimize iyi gelir, bunun için de cildinize bir pamuk yardımıyla süreceğiniz biraz lavanta yağı birebir. Oldukça iyi bir nemlendirici olan lavanta yağı cildi yumuşatır, tazeler ve daha genç görünmesini sağlar.

9. Saç bakımında mucize

Lavanta yağı cilde iyi geldiği gibi kafa derisine de iyi geldiğinden saç bakımında da kullanılabilir. Şampuanınıza biraz lavanta yağı ilave ederek saç derinizi besleyebilirsiniz, böylelikle hem saç dökülmesini önleyip hem de daha parlak ve sağlıklı görünen saçlara kavuşabilirsiniz.

10. Yara yanık tedavisinde lavanta etkisi

Lavantanın yanık acısını azaltıcı bir etkisi olduğu biliniyor. Ayrıca antiseptik özelliği ve yenileyici etkisiyle yaraların çabuk iyileşmesini de sağlıyor. Bu gibi durumlar için evinizde bulunduracağınız küçük bir şişe lavanta yağı kurtarıcınız olacaktır.

