Her Burcun İlişkilerde En Sık Yaşadığı 7 Kritik Sorun

İlişkiler çözülmesi zor, karmaşık denklemler. En uyumlu çiftler ya da en zıt karakterler. Doğru ya da kolay ilişkinin ne yazık ki bir formülü yok. Tıpkı her insan gibi her ilişki de tek ve özel. Ancak burçlar sahip oldukları bazı özellikler nedeniyle her ilişkilerinde benzeri sorunlar yaşıyorlar. Biz de her burcun ilişkilerinde yaşadığı 7 sorunu derledik…

1. Koç 1. Çabuk sinirlenirler. 2. Dediğim dedik insanlardır, istedikleri olmadığında kapıyı gösterirler. 3. Düşünmeden hareket ederler. 4. Fazla rekabetçi olurlar. 5. Her şeyden vazgeçmek onlar için zordur. 6. Çok sabırsız olurlar. 7. Önemsedikleri kişilere özel vakit yaratmakta becerikli değillerdir. 2. Boğa 1. Genellikle duygularını bastırırlar. 2. Olması gerekenden fazla inatçı olurlar. 3. Değişimle baş etmekte zorlanırlar, kolay kolay alışamazlar. 4. Olayları akışına bırakamazlar ve “intikam” duygusu onlara çok uzaktır. 5. En ufak şeylerde bile aşırı kıskanç olabilirler. 6. Bazen fazla metaryalist olabilirler. 7. “Bir olma” duygusunu onlar kadar yaşamayan kişilerle birlikte olamazlar. 3. İkizler 1. İlişkilerde çok fazla şefkat ararlar. 2. Bazı kişilerin katlanamayacağı kadar fazla konuşma eğilimindedirler. 3. Kolayca sıkılırlar. 4. Hakimiyet kurma istekleri aşırıya kaçabilir. 5. Her anlaşmazlığı kavgaya dönüştürürler, uzlaşmacı yolu seçmekte zorlanırlar. 6. Birbirinin aynı ilişkilerden hoşlanmazlar. Bu yüzden ilişkilerinin çoğu hayal kırıklığıyla son bulur. 7. Tembel insanlardan hoşlanmazlar ve hayatlarında her zaman pratik ve hızlı insanlar isterler. 4. Yengeç 1. İlişkinin başında kendilerinden çok fazla fedakarlık ederler. 2. Sürekli sınırlarla mücadele ederler, bu sınırları aşmakta zorlanırlar. 3. Hakimiyet kurmak isterler ve uzun süre kendilerini güvende hissetmezler. 4. Tahmin edilenden çok daha fazla ilgiye muhtaçtırlar. 5. İçten içe fazla karamsar olabilirler. 6. Herkese yardım etmeye çalışmaktan neyin önemli olduğunu unuturlar. 7. Duygularını özgürce ifade ederler. 5. Aslan 1. Aslan burçlarıyla olmak fazla bunaltıcı olabilir. 2. Olmaları gerekenden fazla kibirlidirler. 3. Kendi iyilikleri için zaman zaman fazla materyalist olabilirler. 4. Verdiklerinden daha fazla ilgi isterler. 5. Bazen o kadar ben merkezci olurlar ki partnerlerini unutup ihmal ederler. 6. Bazı durumlarda ani ve sert tepkiler gösterebilirler. 7. Partnerlerine gereğinden fazla baskı uygularlar. 6. Başak 1. Onları önemseyen kişilere karşı fazla eleştirel olabilirler. 2. Kendilerinden çok fazla fedakarlık edip çok kolay vazgeçerler. 3. Hayatlarını kötü etkileyen şeyleri hayatlarından nasıl çıkaracaklarını bilmezler. 4. Fazla çalışırlar ve nasıl yavaşlayacaklarını bilmezler. 5. Sürekli bir şeyler için endişelenirler ve bu endişeleri onları daha da stresli yapar. 6. Kendi duygularını görmezden gelerek incinmelerine izin verirler. 7. Hızlı kararlar vermek istemediklerinde doğru kararı verebilmek için çok fazla konuşurlar. 7. Terazi 1. Yapmamaları gereken bir şeyden vazgeçtikleri noktada iş birliği yapmaya açık olurlar. 2. Yüzleşmeleri gereken şeylerden sürekli kaçarlar. 3. Kendilerine zaman ayırmayı unuturlar. 4. Bazen fazla açık sözlü olurlar. 5. Konu aşk olduğunda fazla kararsız olurlar. 6. Çok kötü birer yalancıdırlar. 7. Onları umursamayan kişiler için çok fazla çabalarlar. 8. Akrep 1. Fazla içlerine kapalı olurlar. 2. İlgilerini çok hızlı bir şekilde kaybedebilirler. 3. Kolay kolay güvenmezler ve çok ketum olurlar. 4. Kendi iyilikleri için fazla kıskanç olurlar. 5. Kendilerini istedikleri gibi ifade etmekte zorlanırlar. 6. Çok kin tutarlar ve bu nefretin onları serbest bırakmasına izin vermezler. 7. En küçük şeyleri bile kafalarına takıp onları huzursuz etmesine izin verirler. 9. Yay 1. Zaman zaman oldukça sabırsız olabilirler. 2. İlgi meraklısı ve muhtaç insanlara tahammülleri yoktur. 3. Bir ilişkileri varken bile bekar olmak isterler. 4. Her zaman sunabileceklerinden daha fazlasını vadederler. 5. Başkalarının sınırlarını önemsemezler ve göz önünde bulundurmazlar. 6. Dillerinin kemiği yoktur, ağızlarına geleni söylemekten çekinmezler. 7. Kolay ve çabuk sıkılırlar, başkalarının duygularını dikkate almazlar. 10. Oğlak 1. Kolay kolay affetmezler. 2. Her zaman kendilerini en kötüsüne hazırlarlar ve yeterince düşünmeden bir sonuca varırlar. 3. Kendi ihtiyaçlarını görmezden gelerek herkesi memnun etmeye çalışırlar. 4. Her şeyi bilmeseler de biliyormuş gibi davranmayı severler. 5. İlişkilerde doğru bir şekilde iletişim kurmakta zorlanırlar. 6. Onları incitenler için her zaman bir bahaneleri vardır. 7. Kendi sınırlarını bilmezler. 11. Kova 1. Kova burçları özgürlüğüne fazla düşkün olurlar ve uzlaşmadan uzaktırlar. 2. Duygularını ifade etmekten hoşlanmazlar. 3. Birlikte oldukları kişi için savaşan tiplerden değillerdir. 4. Sözünü tutmayanları hayatlarına almazlar. 5. Asla gerçekten anlaşıldıklarını hissedemezler. 6. Gelecek hakkında konuşmaktan nefret ederler. 7. Biri onlarla aynı fikirde olmadığında o kişinin daha fazla üzerine giderler. 12. Balık 1. Olması gerekenden fazla güvenirler. 2. Sürekli daha fazla yalnız kalmak isterler. 3. Gerçekliği sevmezler ve sürekli hayal dünyalarıyla bir kaçış yolu ararlar. 4. Genellikle partnerlerinden daha fazla çaba gösterirler. 5. Duygularını iyi ifade edemezler. 6. Çok fazla arkadaşları vardır ve bu arkadaşlar onlara partnerlerinden daha yakındır. 7. Başkaları için hayatlarını az da olsa değiştirmeyi reddederler.