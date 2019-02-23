Her Burcun İlişkide İçten İçe Mutsuz Olduğunun İşareti Durumlar

İlişkilerde saf mutluluğu yakalamak elbette zor. Ancak bazen bir şeylerin ters gittiğini hissettiğimiz halde ya da taşların yerli yerinde olmadığını bildiğimiz halde bunun sebebini bir türlü bulamayız. Bir sorun vardır ve çok derinlerdedir. Mutsuzluk zaman geçtikçe ilişkiyi sarıp sarmalar ve dönüşü olmayan bir noktaya getirir. İşte burçların ilişkilerinde içten içe mutsuz olduklarını gösteren davranışları…

1. Koç

Bir Koç burcu ilişkisinde mutsuzsa önce kendini tamamen kapatır. Üstelik bunu yapmadan önce yüzleşmek ve bunun sebebini konuşmak bile istemezler. Aslında her şey onların kafalarında nettir, onları mutsuz eden bir şey varsa bunu karşı tarafın anlaması gerekir. Eğer Koç burcu mutsuz görünüyor ve susuyorsa sizin bir şeyleri anlamanızı bekliyordur.

2. Boğa



Boğa burçları ilişkilerinde mutsuz olduklarında dikkatlerini başka bir şeye verirler. Bir anda evlerinin dekorasyonunu değiştirmeye karar verebilir ya da mutfağa girip bildikleri ne kadar tarif varsa yapmaya başlayabilirler. Ya da sadece iş yerindeki önemli bir projeye odaklanırlar. Fiziksel olarak normal hayatlarına devam etseler de ruhsal anlamda kopup giderler. Başka şeylerle ilgilenerek bu durumu atlatmaya çalışırlar.

3. İkizler

İkizler burçları ilişkilerinde bir şeyler ters gittiğinde ve mutsuz olduklarında tıpkı Boğa burçları gibi dikkatlerini başka bir şeye vermeye çalışırlar. Ancak dikkatlerini verdikleri şey muhtemelen hayatları boyunca yaptıkları hatalar, diğer başarısız ilişkiler olacaktır. Sürekli kendilerini günlük hayata kaptırıp rutinlerini devam ettirmeye çalışsalar da ağlama krizleri geçirip bu mutsuzlukla nasıl baş edeceklerini bilemezler.

4. Yengeç

Yengeç burçları normalde duygularını oldukça net bir şekilde ifade ederler. Ancak ilişkiler söz konusu olduğunda mutsuzlukları onların içine kapanmalarına ve acı çekmelerine neden olur. İçten içe kendilerini yiyip bitirirler, dışarı ise hiçbir şey yansıtmazlar. Taa ki patlama noktasına gelene kadar bu böyle devam eder.

5. Aslan

Aslan burçları eğer ilişkilerinde mutsuzlarsa muhtemelen yeni birini aramaya başlamışlardır. Bu aldattıkları anlamına gelmez, ancak eğer yeni birileri ilgilerini çekerse ilişkilerini bitirmekten çekinmezler. Çünkü ilişkide tüm sevgilerini verirler ve onun için pek çok fedakarlık yaparlar. Eğer sevgilerinin karşılığını alamayıp mutsuz olurlarsa ellerinden geleni yaptıklarına emin oldukları için ilişkilerini de bir çırpıda bitirmekten çekinmezler. Bu yüzden Aslan burçları mutsuzlarsa vazgeçtikleri noktaya gelmişler demektir.

6. Başak

Başak burçları mutsuz olduklarında dikkatlerini dağıtacak bir şeylere yönelirler. Doğaları gereği tutkulu oldukları kadar paranoyaklardır. Eğer dışarıdan gayet sakin görünüyorlarsa derinlerde şüphelerinin peşinden gidiyor olabilirler. Bu paranoayak düşünceler onları daha da mutsuz eder, bu yüzden dikkatlerini dağıtacak her şeyi denerler.

7. Terazi

Terazi burçları için ilişkilerinde mutsuz olmak hayatlarının tam bir kaosa dönüşmesi demektir. İş yerlerinde dikkatleri dağılmaya başlar, sevdikleri insanlarla tartışırlar ve sağlık problemleri baş gösterir. Doğaları gereği yüzleşmekten nefret ederler. Kötü bir ilişkiyi bitirmek yerine bu mutsuzlukla devam etmeyi tercih ederler. Ancak içten içe eski dengelerini bulmak için yanıp tutuşurlar.

8. Akrep

Akrep burçları ilişkilerinde mutsuz olduklarında kıskançlıkları takıntıya dönüşür. Bulabildikleri her detaya takılırlar ve irdelerler. Bunu sürekli bir şeyler bulma ve bu mutsuzluktan bir şekilde kurtulma umuduyla yaparlar. Çoktan bittiğini bildikleri ilişkilerinde partnerlerini terk edebilmek için bir sebep ararlar. Yine de uzun süre bu mutsuzlukla devam etmeleri mümkün değildir, bunun devam etmesine izin veremeyecek kadar duygusaldırlar.

9. Yay

Yay burçları ilişkilerde mutsuz olduklarında pasif agresif bir tavır sergilerler. Sonunda neredeyse sebepsiz gibi görünen bir patlama yaşarlar. Genel olarak esprili ve eğlenceli tavırlarını korumaya çalışsalar da içten içe çok sinirlenirler. Ancak tüm bunları içlerinde yaşadıkları için sonu çok kötü olur. Sınırları tükenip patlama yaşadıklarında orada olmak istemezsiniz.

10. Oğlak

Oğlak burçları ilişkilerinde mutsuz olmaya başladıklarında kontrolü yavaş yavaş ellerine alırlar. Mutsuz olmaya katlanamadıkları için her şeyi en küçük ayrıntısına kadar yönetmeye çalışırlar. Her şeyi kontrol altında tutmak onları sakinleştirse de mutsuzluklarını gidermeye yetmez.

11. Kova

Kova burçları mutsuz olduklarında dikkalerini sürekli erteledikleri şeylere vererek dağıtmaya ve bunu düşünmemeye çalışırlar. Uzun süredir erteledikleri ne varsa bir bir yaparlar. Bu onları geçici süreyle mutlu etse de sonunda yine gerçekle yüzleşmek zorunda olduklarını bilirler.

12. Balık

Genelde bencil olmayan Balık burçları ilişkilerinde mutsuz olduklarında bencilleşebilirler. Artık bazı şeyleri hissetmediklerini fark ettiklerinde kendilerini çok daha özgür hissederler ve bu onları bencil olmaya iter. Her ne kadar partnerlerine onları sevdiklerini söyleseler de hayallerinde onlarla bir gelecek yoktur.