Hepimizin Sahip Olması Gereken 7 Kritik Yaşam Becerisi

Başarılı olmak ve üretken bir yaşama sahip olmak için belirli yaşam becerileriniz olması gerekiyor.

Hayat son derece karmaşık. Ancak belirli tür becerilere sahip olmak yaşamı çok daha kolay bir hale getiriyor. Şu anda yaşadığımız dünyada öğrenme şeklimiz çoğumuzun istediği kadar basit değil. Yalnızca hayatamızı idame ettirebilmek bile zaman zaman karmaşık olabilir. Yıllar boyunca birçok kişi, yaşamda hangi becerilerin ‘temel’ olduğuna dair kendi fikirlerini ortaya attı. Yaşam becerileri; bir kişinin hayattan en iyi şekilde yararlanabilmesi için ihtiyaç duyduğu becerilerdir. Bu beceriler, düzgün bir hayat yaşamanıza yardımcı olur. Peki hepimizin sahip olması gereken bu yaşam becerileri neler? Gelin birlikte bakalım.

1. Yaratıcı düşünme



Biz gençken yaratıcı tarafımız genellikle başkaları tarafından ezilir. Pek fazla söz sahibi olamayız ve başkalarının etkisi altında kalırız. Yaratıcı zihninizi geliştirmek ve bunu dışarıya yansıtabilmek ise son derece önemli. Yaratıcı düşünme olmasaydı kesinlikle hayat bugün olduğu gibi olmazdı. Yaratıcı tarafımızı beslemek içinse en azından bazen içimizdeki tutkuyu ateşleyen şeyler yaptığımızdan emin olmak gerekiyor. Bunun için hobilerinize vakit ayırabilir, kendinizi geliştirebileceğiniz aktiviteler bulabilirsiniz. Kitap okumak bile yaratıcı düşünceyi geliştirebilir. Bunun yanı sıra fikir üretimini destekleyecek bazı teknikler de bulunuyor.

2. Kişisel farkındalık



Kendinizi tanımak, bu dünyadaki yerinizi bilmek ve yaşama ayak uydurmak için çok önemli. Kim olduğunuzu ve dünyaya geliş amacınızı sorgulayın. Neden buradasınız? Ne yapmak istiyorsunuz? Beklentileriniz neler? Bu soruların cevabını bulduğunuzda hayatınızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Öz farkındalık; düşüncelerinizi, stres seviyenizi ve amaçlarınızı kontrol edebilmek için gerekli.

3. Duygusal zeka



Duygusal zeka, birçok insanın göz ardı ettiği bir şey. Çocukken, duygularınızı ifade etmenize izin verilmediyse veya onları anlamayı öğrenmemişseniz, bu alanda biraz çalışmaya ihtiyacınız var. Duygusal olarak zeki olmak, kendi duygularınızı ve başkalarının duygularını tanımlayabilmektir. Empati ile yakından ilgilidir.

4. Dayanıklılık



Hepimiz bu dünyada farklı sınavlardan geçiyoruz. Yaşamımızda karşımıza çıkan bazı şeylerle yüzleşmek son derece zor, hatta bazen imkansız. Ancak güçlü olmalıyız. Dayanıklı insanlar hayattaki en kötü şeylerin üstesinden gelebilirler. İşler zorlaştığında vazgeçmezler ve olabildiğince zorlamaya, çaba göstermeye devam ederler. Hayatta istediğinizi elde etmek için önünüze çıkan ilk engelde pes edemezsiniz. Pes ederseniz, isteklerinize ulaşmanız imkansız hale gelebilir. En azından deneyin…

5. Karar verme



Büyüdükçe, çoğumuz kendi kararlarımızı vermek için mücadele ediyoruz. Kendiniz için bir şeyler seçebilmek önemli. Ne istediğinizi anlamaz ve karar veremezseniz, son derece zor bir durumda kalabilirsiniz. Her kararınızın iyi olması gerekmez. Sonuçta hayatta her şey bir tecrübe. “En kötü karar bilse kararsızlıktan iyidir” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Yaşamınızda olanları akıl süzgecinden geçirip, karar vermek için çaba harcamalısınız. Yaşam becerileri arasında karar verme büyük bir rol oynuyor.

6. Para yönetimi



Parayı yönetmek okulda öğrenmediğimiz bir şey. Nasıl bütçe planlaması yapılacağını, borçtan nasıl uzak durulacağını ve bunun gibi şeyleri bilmek bu dünyada ilerlerken son derece önemli olacak. Bu nedenle erken yaşta para yönetimini öğrenmek gerekiyor. Para biriktirerek buna adım atabilirsiniz.

7. İletişim



Hepimizin düzgün iletişim kurabilmesi gerekir. Kendinizi her zaman doğru ifade edebilmeniz için iyi bir iletişim şart. Elbette, iletişim basit bir alan gibi gelebilir, ancak yeni insanlarla konuşmak veya genel olarak başkalarıyla konuşmak aslında bir hayli zor. Bunun yanı sıra iletişim kurarken önemli olan noktalardan biri de doğru kelimeleri birleştirip gerçekten doğru bir cümle kurmak. Bu nedenle iletişim becerilerinizi geliştirmeniz şart. Etkili bir iletişim, yaşam becerileri arasında yer alıyor.