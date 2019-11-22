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Haşlanmış yumurta suyunun bilinmeyen faydaları

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Yumurta içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde oldukça faydalı bir besin. Ancak yapılan son araştırmalara göre yumurtanın kabuğunda yer alan kalsiyum miktarının da çok fazla olduğu söyleniyor. Hatta kaynatılan suyunun tüketilmesinin sağlık açısından ve günlük hayatta kullanılması açısından çeşitli faydalarının olduğu bilinmektedir. Vereceğimiz bilgilerden sonra bir daha kaynattığınız yumurtanın suyunu atmak istemeyeceksiniz.​

Haşlanmış yumurta suyunun bilinmeyen faydaları

  İşte haşlanmış yumurta suyunun inanılmaz faydaları ​

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Kemik erimesi ve kemik ağrıları

Yumurtayı kaynattığınız su içerisinde yumurtanın kendisinde bulunan kalsiyumdan daha fazla kalsiyum içerdiği söyleniyor. Bu nedenle kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor.

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Çiçekleri besliyor

Yumurta suyunun içerisinde yer alan kalsiyum bitkiler içinde oldukça faydalı. Sade su yerine bitkilerinize döktüğünüz kaynamış yumurta suyu bitkilerinizi beslemeye yetecektir. 

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Daha canlı ve parlak saçlar

Kaynattığınız yumurta suyunu saçlarınıza dökün. Bol miktarda protein içeren yumurta suda kaynatıldığında protein çözülür ve saçlarınız oldukça canlı görünmesine yardımcı olur. Özellikle de kuru saçlar için faydalı bir ilaçtır diyebiliriz. Yumurta suyu ile daha parlak ve ışıltılı saçlara kavuşabilirsiniz.

 

 

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Kireci söküp atıyor

Tencere ve çaydanlığınızdaki kireci yok edebilmek için kaynatılmış yumurta suyunu kullanabilirsiniz. Kabın içerisine yumurta kabuklarını alıp kaynatın. İçerisine de biraz sirke dökün. Kirecin ortadan kalktığını göreceksiniz.

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