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Hangisi seni daha çok korkutuyor?

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Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler bu soru çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor. Dikkat etmeniz gereken tek kural: Üzerine hiç düşünmeden aklınıza ilk gelen cevabı vermeniz gerekiyor.

Hangisi seni daha çok korkutuyor?
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Bu 8 kareden sizi en çok korkutanı kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor. İşte sosyal medya son derece popüler olan testin ilginç sonuçları 

Eğer birinci kareyi seçtiyseniz bu duygusallık aradığınız anlamına gelir. Ayrıca yalnızlık, hayal kırıklığı gibi duygulardan hala korkuyorsunuz. 

İkinci kareyi seçtiyseniz bu duygusal bir yolculuk başlatmanız gerektiği anlamına gelir. Bu tüneldeki karanlık su aklınızdaki karanlığı simgeliyor ve bu da temizlemeye ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. 

Üçüncü kare can sıkıntısını sembolize ediyor. Birilerinin gelip sizi kurtaracağını bekliyorsunuz. 

Ailenizde ve iş yerinizde rahat hisseden kişi olabilirsiniz, ancak hayatınızda istediğiniz şeyden emin olmanız lazım. 

Beşinci kareyi seçtiyseniz bu, analitik düşünme becerilerine sahip güçlü ve zeki bir kişi olduğunuz anlamına gelir. 

Cömert sadık ve iyi kalpli bir insansın. Sevdiğin insanları korumak ve ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak istiyorsun. 

Yedinci kareyi tercih ettiyseniz sevinç ve heyecanla dolu bir yaşam için açlık çekiyorsunuz. 

Kapı parlak mavi gökyüzünün rengini simgeliyor. Bu kareyi seçtiyseniz bu karanlık alana girdiğinizde geride bırakmak zorunda kalacağınız şeyler olduğunu düşündüğünüz ve undan korktuğunuz anlamına geliyor.

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