Temizlik yapmak bazı insanlar tarafından çok sevilse de çoğu kişinin zaman zaman kabusu haline gelebiliyor. Bir de işin başka bir boyutu var ki o da temizlik bittiği anda ev kısa süre içinde sanki hiç temizlenmemiş gibi görünebilmesi. Peki, hangi sıklıkla dip köşe ev temizliği yapılmalı

Düzenli olarak evinizi süpürüyorsanız:

Eğer evinizi düzenli olarak, günaşırı silip süpürüyorsanız dip bucak temizlik için acele etmenize çok da gerek yok. Eviniz zaten bir gün ara ile kendine geliyor ve etrafta ciddi oranda bir toz görüntüsü yok ise dip bucak temizliğinizi 15 günde ya da 3 haftada bir yapmanızda hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Evinizin günlük bakımı olan havalandırma, toz alma ve süpürme işlemi evinizin uzun bir süre temiz görünmesinin anahtarı niteliğindedir.

Eğer düzenli bir temizlik rutininiz yoksa hafta sonunu temizliğe ayırın:

Yoğun bir tempoda çalışıyor ve eve geldiğiniz gibi kendinizi sadece mutfağa ve oradan da koltuğa atacak kadar enerjiniz kalıyorsa muhtemelen günaşırı temizlik yapamıyorsunuz demektir. Böyle bir durumda size temizlik için kalan tek seçenek hafta sonu oluyor. Eğer bir hafta gibi bir süre elinizi hiçbir işe sürmüyorsanız muhtemelen evinizin durumu hiç de iç açıcı olmuyordur.

Eğer evinizi bu şekilde kendi haline uzun süre bırakıyorsanız dip bucak temizlik yapmak için uzun bir süre beklemek yanlış olacaktır. Her hafta sonu bir gününüzü temizliğe ayırmak hem evinizin görünüşü hem de sağlığınız açısından gerekli olan hijyeni kazanmak adına yeterli olacaktır.

Hızlıca dip köşe ev temizliği için:

Eğer bu temizliği kısa sürede bitirmek istiyorsanız tek kullanımlık büyük ıslak peçeteler sizin işinizi görecektir. Kova ile uğraşmak zorunda kalmayacağınız, bez sıkarak elinize zarar vermeyeceğiniz bu seçenek ile kısa sürede rahatlıkla toz alma işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bu da zamandan ve enerjinizden büyük bir tasarruf kazanmanızı sağlayacak

Mutfağınız için hızlıca dip köşe temizlik:

Mutfağınızda geçen temizlik yapma süresi diğer alanlara göre çok daha uzun sürebilir. Çok fazla çekmece ve dolaptan oluşan mutfağınızı temizlerken ise tabaklarınızı tezgahın üzerine toplu bir şekilde indirdikten sonra aynı şekilde yerine kaldırmanız yeterli olacaktır.

Sağlığınıza önem verin:

Yarattığınız hijyenin sağlığınız açısından çok önemli olduğunu unutmamalısınız. Eğer temizlik sizin için genel olarak yorucu ise her hafta bir gününüzü bir odaya ayırarak detaylı bir temizlik yapmanız da sağlıklı olacaktır.