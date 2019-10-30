Hangi doğal sabun neye iyi gelir

Aktarlarda satılan ve çeşitli bitki özleriyle hazırlanan doğal sabunların faydalarının neler olduğunu duymuş muydunuz? Ciltten saça kadar birçok konuda fayda sağlayan, kırışıklıkları ve saç dökülmelerini önleyen bu doğal sabunların hangileri hangi hastalıklara iyi gelir?

İşte tüm merak edilenler...

Kil özlü sabun: Aktarlarda sayılan kil özlü sabunlar özellikle cilt bakımında oldukça etkili bir üründür. Çok yönlü özelliği bulunan bu sabun derinlemesine bir temizleyici özellik göstermektedir. Cildi beslemesinden tutunda, parlak ve ışıltılı bir görünüm kazandırmasına kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Kil özlü sabunu siyah nokta problemi olanlarda kullanabilir. Akne ve siyah noktalar için oldukça faydalıdır.

Zeytinyağlı sabun: Çok eski çağlardan bu yana kullanılan zeytinyağlı sabun genellikle saç ve cilt güzelliği için kullanılmaktadır. Kendine has hafif ve ferahlatıcı kokusu olan zeytinyağlı sabun içerisinde bol miktarda E vitamini bulunduran bir sabundur. Saçların elektiriklenmesini de engellemektedir. Zeytinyağlı sabunun düzenli olarak kullanılması saç köklerinin beslenmesine yardımcı olur ve aynı zamanda saç dökülmesini de engeller.

Bıttım sabun: Yabani fıstık olan bıttım ve menengiç yağından yapılan bir sabun çeşididir. Bu sabunda yine zeytinyağlı sabun gibi saç köklerinin beslenmesine yardımcı olur. Kepeği ve yağlanmayı önler bunun yanı sıra saç diplerinde yer alan yara ve tahrişlerin önlenmesine yardımcı olur.

Argan yağlı sabun: Hassas ciltlerin eski yumuşaklığına ve esnekliğine kavuşmasına yardım ederek cilde rahatlık hissi verir. Cildin nemlenmesini ve beslenmesini sağlayan argan yağı aynı zamanda cilt kuruluğuna karşıda savaşmaktadır.