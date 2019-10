Hangi burç nasıl beslenmeli?

Kişilerin yeme biçimlerini horoskoplarına göre belirlemesi oldukça elzem bir konudur. Medikal astrolojiyle ilgilenenlerin en hakim olması gereken konulardandır; çünkü tüm hastalıklara kötü yeme alışkanlıkları ve düzensiz yaşam koşulları sebep olur. Bu ilkeler burç yükselendeyse ya da Güneş ve Ay’ın doğum anında bu burçlarda yer aldığı durumlar için geçerlidir

Aşağıda genel olarak burçların dikkat etmesi gereken beslenme modellerinden bahsedilmektedir. Bunu burcunuz, yükselen burcunuz ve ay burcunuz için de değerlendirebilirsiniz.

KOÇ: Zihinsel bir burç olduğundan ve baş kısmını yönettiğinden beyin için faydalı olan tahılların, buğday ürünlerinin ve çok az kırmızı et ve çokça balık etini yeme alışkanlıklarında yer alması büyük önem taşır. Uyarıcılara ihtiyaç duymazlar ve her türlü alkollü içeceklerden kaçınmaları gerekir. Kişiler yatmadan en az 2 saat önce yemek yemeyi bırakmalıdır. Her türlü ısı veren gıdadan uzak durulmalıdır.

BOĞA: Bu burca sahip kişiler iştahlı olur ama ısı veren ve yağlı gıdalardan uzak durmaları gerekir. Nişastalı gıdaları tüketmeleri pek tavsiye edilmez. Uyarıcı takviyeler alabilirler, ancak mayalı içecekler buna dahil değildir. Limonlu içecekler boğazlarına iyi gelir. Standartları yüksek tuttuklarından yeme biçimlerinde aşırıya kaçmamaya dikkat etmelidirler.

İKİZLER: İkizler burcu bir diğer zihinsel burçtur. Beyine ve özellikle sinir hücreleriyle kan yuvarlarına iyi gelen gıdaların yeme alışkanlıklarında yer alması önemlidir. Günün bir öğününde hayvansal gıda alabilirler, ancak aşırısından kaçınılmalıdır. Meyve ve süt ürünleri onlar için idealdir. Uyumadan önce ağır yemekler yememeleri gerekir.

YENGEÇ: Yengeç burçları yeme biçimlerine en çok dikkat etmesi gereken kişilerdir. Mide rahatsızlıklarından kaçınmak için mayalanan ve ısınan her türlü gıdadan uzak durulmalıdır. Mayalı içkiler ve uyuşturucular onlara iyi gelmez. Gece yatmadan önce bir bardak soğuk su içmeleri bünyelerinde müthiş bir etki yaratacaktır. En uygun gıdalar balık, tahıllar ve ettir. Unlu gıdalar, yeme alışkanlıklarından tamamen çıkarılmalıdır.

ASLAN: Aslan canlılığı yüksek bir burçtur. Kana ve alyuvarlara iyi gelen gıdaların yer aldığı yemek alışkanlıkları sayesinde canlılıklarını zinde tutabilirler. Isı veren, yağlı ve uyarıcı gıdalardan uzak durulmalıdır. Düzenli ve dengeli bir beslenme alışkanlığı elzemdir. Vejetaryen olmak tavsiye edilebilir.

BAŞAK: Başak burcu için yeme alışkanlıkları büyük önem taşır. Yemekler düzenli öğünler halinde ve bol çiğnenerek tüketilmelidir. Süt, meyve ve bağırsaklara iyi gelen her türlü gıda, aşırıya kaçmamak kaydıyla yemek alışkanlıklarında bulunmalıdır. Bağırsakları yoran ve ısı veren gıdalardan uzak durulmalı ve nispeten daha basit yemekler tercih edilmelidir.

TERAZİ: Terazi burcu kişiler hafif gıdalar, balık, av etleri ve sütü yeme alışkanlıklarında bulundurmalıdır. Şeker, nişasta ve böbrekleri zorlayan mayalı gıdalardan uzak durulmalıdır. Yumurta ve tahıllar bolca tüketilmeli; alkollü içecekler ise yeme alışkanlıklarında yer almamalıdır. Yatmadan önce içilen bir bardak soğuk su, içebilecekleri en faydalı besindir. ,

AKREP: Isı veren, alkollü ve yağlı her türlü gıdadan uzak durmalıdırlar. Kanı düzenleyen süt, tahıl gibi gıdalar tüketilmelidir. Üreme sistemini en rahatsız eden gıdalar olduğundan hayvansal gıdalar ile mayalı ve alkollü içeceklerden uzak durulmalıdır. Ne kadar az tüketilirse o kadar iyidir.

YAY: Sinir sistemi ve kana iyi gelen gıdalar tüketmelidirler. Makul seviyelerde hayvansal gıda alabilirler; ancak uyarıcı gıdalardan uzak durmalıdırlar. Hafif atıştırmalıklar, onlara ağır öğünlerden daha iyi gelir. Yemekten sonra yaptıkları hafif tempolu bir yürüyüş en iyi egzersizdir. Bilhassa yatmadan önce yedikleri yemekler hafif olmalıdır.

OĞLAK: Et ürünlerinin olduğu bir diyet tavsiye edilir; yapıları soğuktur ve bu gıdalar kanla alyuvarları harekete geçirir. Aşırıya kaçmamak kaydıyla mayalı içecekler tüketebilirler. Vücut işlevlerini harekete geçirip hızlandıran her türlü yiyecek ve içecek yemek alışkanlıklarında bulunmalıdır.

KOVA: Sinirlere ve beyne iyi gelen gıdaların alınması şarttır; ayrıca kan dolaşımını hızlandıran besinler de tüketilmelidir. Günde bir öğün hayvansal gıda yenilebilir. Balık ve tahıllar kişinin genel sağlığına en iyi gelen gıdalardır.

BALIK: Yeme biçimine müthiş bir titizlik gösterilmeli ve aşırılıklardan kaçınılmalıdır. Uyarıcı besinler onlara gerekmediğinden kaçınmalarında fayda vardır. Dengeli bir yeme biçimi benimsenmelidir. Balık, süt ve tahıl ürünleriyle birlikte kana iyi gelen besin değeri yüksek gıdalara diyetlerde yer verilmelidir.