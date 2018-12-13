Hangi Burç Hangi Kitabı Mutlaka Okumalı

Kitap okumanın yeri ya da zamanı olmaz, ama burcu kesinlikle olur! İki sayfa okuduktan sonra kitabı rafa kaldırıp bir daha yüzüne bakmamanı istemediğimiz için burcuna en çok uyacak kitabı senin için derledik. Çayın kahven hazırsa okumaya başla!

Koç

Koçların canlı ve coşkulu olduğunu duymayan kaldı mı? Bizce kalmadı… Güçlü duruşu karşısında hareketli ve mücadeleci kişiliğiyle de beğenileri bir bir toplayan Koç için seçtiğimiz kitap pek tabii ki de kendine yaraşır biçimde olacaktı.

Homeros – İlyada

Klasik kitapları okumak için hiçbir zaman geç değildir. İlyada günümüz Koç’unu içindeki antik öykülerle kendine çekmeyi başaracak, çünkü bu kitaptaki bütün hikayeler, insanlar ve tanrılar arasındaki çılgın savaşlardan, meşhur Truva hikayesi ve bunun gibi Koç’un rekabeti ve coşkulu yanına hitap edecek pek çok farklı hikâyeden oluşuyor.

Boğa

Dayanıklı, sabırlı, sakin… Senin için söylenebilecek çok fazla sıfat var. Ama bunların içinde belki de en ayırt edici olanı sanata olan yatkınlığın, güzel olana gereken değeri vermen ve bedensel zevklere düşkün olman. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda aşağıda bahsettiğimiz kitabı bir Boğa olarak kesinlikle okumalısın!

Oscar Wilde – Dorian Gray’in Portresi

Bu kitap kesinlikle Boğa’lar için yazılmış olmalı! Hem fiziksel hem de ruhsal güzelliğin etrafında şekillenen öyküsü ve sanatla harmanlanmış olay örgüsü ile kitap okumanın hazzına varacaksın!

İkizler

Bir İkizler olarak hem değişken hem de değişime açıksın, haliyle de yeni şeyler öğrenmeye her zaman heveslisin. İlgin çok yönlü olduğundan ve okumayı da sevdiğinden hemen hemen her kitabı okusan da sana önerdiğimiz kitap başucu kitabı olacak cinsten, ona göre.

Charles Dickens – İki Şehrin Hikayesi

Başlıktan da anlaşılacağı gibi iki şehrin hikayesini anlatan kitap, Fransız Devrimi zamanında İngiltere ve Fransa günlerini anlatıyor. Pek çok farklı bakış açısını pek çok farklı karakterle anlatan bu kitaba bayılacaksın!

Yengeç

Ah tatlı, yanlış anlaşılan minnoş Yengeç! Kabul edelim herkes senin hem anaç hem şefkatli hem de çabucak kırılan ruhunu anlayamaz! Ama sakın yalnız hissetme, seni anlayanlar da var… Bu yüzden aşağıda önerilen kitaba kesinlikle göz atmalısın!

Stefan Zweig – Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu

Uzun bir mektubun kadın kahramanı olarak karşımıza çıkan ana karakter “mutlu aşk” kavramını derinlemesine irdelerken, sana pek çok farklı kavramı sorgulatacak. Empati yeteneğinin sınırlarını bu kitap ile sorgulayacaksın!

Aslan

Eleştirilmekten pek de hoşlanmayan ve içindeki gücü dışarı vurmaktan çekinmeyen Aslan, seni buraya alabilir miyiz? Eğer görkemli ve lider ruhuna yaraşır bir kitap arayışı içindeysen, aşağıdaki önerimize bir göz atman iyi olur.

Naomi Elderman – Güç

Genç kızların bir anda tek bir dokunuşla erkekleri öldürme gücü kazandığı bu kısa roman, insan evriminin yeni bir basamağını anlatıyor. Elindeki gücü bir silaha dönüştüren ve gücün özünü anlatan bu kitabı kütüphanene kesinlikle katmalısın!

Başak

Eğer Başaksan analitik düşünen, çalışkan, pragmatik ve detaycı birisin demektir. Gerçeklere ve doğruya her zaman gerekli değeri verdiğin ve tercihlerinde fazlasıyla seçici olduğun için bu kitap önerisi tam da senin takdir edeceğin cinsten.

Voltaire – Candide

Pragmatizm ve absürdlüğün kesiştiği bu kitap, genç ve biraz fazla iyimser olan bir çocuğun dünyayı dolaşmasını konu ediniyor. Yolculuğun sonunda çocuğun yaptığı çıkarımları sen de kendi açından değerlendirecek, adeta bir kitap kahramanı gibi hissedeceksin!

Terazi

Adaletin ve barışın yılmaz savunucusu Terazi, eğer tam da kendine göre bir kitap arıyorsan doğru yerdesin demektir! Ara bulucu ve barışçıl ruhunu kitaplarda bulmak istiyorsan seni hemen aşağıya doğru alalım.

E. M. Forster – Hindistan’a Bir Geçit

Hindistan’daki İngiliz kolonisini ve yaşanılan sıkıntıları anlatan bu Forster, dönemin tarihi ve siyasi boyutlarını tartışırken, aynı zamanda oradan oraya savrulan insanların hayatlarını anlatıyor. Bu kitabı okurken yaşanılanlara objektif bir yorum getirecek, haklıyı haksızı bulacaksın!

Akrep

Duygularını çok yoğun yaşayan bir Akrep olarak sevginin her halini çok iyi bilirsin. Hem tutkulu hem şüpheci bir aşık olduğun için aşkın hem karanlık tarafını hem de canım cicim bölümlerini ezbere anlatabilirsin. O zaman aşağıdaki kitabı kesinlikle okumalısın!

Vladamir Nabokov – Lolita

Herkesin aklında filmiyle kalmış olsa da bu kült kitaba bir şans vermelisin. Sınırları zorlayan ve uçlarda yaşamayı seven ruhun, küçük bir kıza körü körüne âşık olan hastalıklı bir adamın hikayesini okuyup bitirmek için can atacak!

Yay

Maceraperest ve kâşif ruhlu Yay, şu an yeni bir rota arayışı içindeysen tam üstüne bastın! Bugün senin enerjik ve samimi kişiliğine cuk oturacak bir kitap önerimiz var. Önce kitabı okumaya, sonra da sırt çantanı hazırlamaya başla!

Mina Urgan – Bir Dinazorun Gezileri

Mina Urgan’ın az parayla, spontane ve insanları tanımaya yönelik yaptığı gezileri konu aldığı bu kitap, göçebe ruhuna hitap ederken farklı kültürlere olan merakını da körükleyecek ve seni yeni ufuklar arayışına sokacak!

Oğlak

Ağır başlı, olgun ve kaliteyi önemseyen Oğlak için sıradan bir komedi kitabı önerisi muhtemelen pek de uygun olmazdı. Disiplinli ve gerçekçi bir karaktere sahip olduğun için önerdiğimiz kitabı eminiz ki sen de çok seveceksin.

Charles Dickens – Büyük Umutlar

Yazarın olgunluk döneminde yazdığı bu kitap, tam bir Victoria dönemi romanı olarak anılır. Köyünde sefalet içinde büyüyen Pip’in birden bire mirasa konmasıyla beraber başına gelenleri anlatan Büyük Umutlar, acımasız gerçekliğiyle kesinlikle senin kitabın olacak.

Kova

Özgür ruhlu, entelektüel ve açık sözlü Kova, aynı zamanda modern olanın peşine düşmesiyle ve açık fikirliliğe gönül vermesiyle meşhur. Eğer sen de sıra dışı olduğuna inanıyor ve aykırı bir şeyler arıyorsan aşağıdaki öneriye göz atmalısın!

Samuel Beckett – Godot’yu Beklerken

Aslında bir tiyatro senaryosu olan bu kitap, varoluş sancıları çeken kahramanları konu alır. Entelektüel bir Kova olarak bu kahramanların yolunun kesiştiği noktada, içindeki başkaldırı hissine engel olamayacaksın!

Balık

Sanata olan düşkünlüğü ve hayalperestliği ile meşhur olan romantik Balık için pek çok kitap önerisi yapılabilir. Fakat duygusal kimliğin ve yüksek hayal gücün düşünülünce sana en uygun öneri şüphesiz büyülü gerçekçilik temasında gelişen kitaplar olacaktır.

Gabriel Garcia Marquez – Yüzyıllık Yalnızlık

Buendia ailesinin büyülü bir dille anlatıldığı bu klasikleşmiş kitapta; merhameti, naifliği, hayal gücünün derinliğini ve aradığın sihirli gerçekliği bulacaksın!