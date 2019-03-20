Hangi alet ne kadar elektrik harcar

Son günlerin gündem konusu olan üç zamanlı tarifeyi kullanmaya başlamadan önce bu haberi okumanızı tavsiye ediyoruz.

Ayrıca evde elektrik tasarrufu sağlamak için Elektrik Faturasını Düşürmenin Yolları haberimize de göz atabilirsiniz.

Buzdolabı kaç watt tüketir?

Buzdolapları mini,orta ve büyük boy olmak üzere 3 çeşittir. Ayrıca bunların A+ sınıfı dediğimiz az elektrik tüketen modelleri de bulunmaktadır. Piyasadaki buzdolaplarının yaklaşık tüketimleri şunlardır;

Mini buzdolabı 480 watt / 24 saat elektrik harcar (A+ sınıfı)

Orta Boy buzdolabı 608 watt / 24 saat elektrik harcar (A+ sınıfı)

Büyük Boy buzdolabı 962 watt / 24 saat elektrik harcar (A+ sınıfı)

Bu değerler buzdolaplarının iç hacimlerine göre değişmektedir.

Çamaşır makinesi kaç watt tüketir?

Çamaşır makineleri de çok çeşitlidir. Bunlar bazı ek özelliklere göre elektriksel tüketimleri değişmektedir. Burada normal çamaşır makinesi ile A+ çamaşır makinesi güç tüketimlerini yazacağız;

Çamaşır makinesi 800 watt / saat elektrik harcar (A+ sınıfı ve 5 kg yıkama kapasiteli)

Elektrik süpürgesi kaç watt harcar?

Elektrik süpürgeleri toz ve kirleri çekme gücüne göre tüketim güçleri artar. Bunlarında A+ sınıfı modelleri vardır.

Elektrik süpürgesi 1.450 watt / saat elektrik harcar

Daha yüksek kapasiteli ve özellikli elektrik süpürgelerinin güç tüketimleri de değişmektedir.

Bulaşık makinesi kaç watt tüketir?

Bulaşık makinelerinin piyasada ki ortalama güç tüketimleri şunlardır;

Bulaşık makinesi 1.800 watt / saat elektrik tüketir (A+ sınıfı)

Ayrıca bulaşık makineleri kapalı modda olduklarında da 0,1 watt kadar enerji tüketebilirler. Güneş enerjisi için sistem tasarımı yaparken her detaya bakmakta fayda var. Aksi halde hiç hesaba dahil edilmeyen noktalar yüzünden güneş enerji sistemi arıza verebilir. Kullanıcılar bu bilgileri bilmeli.

Elektrikli ütü kaç watt harcar?

Elektrikli ütülerin piyasadaki tüketim güçleri şunlardır;

Elektrikli ütü 2.800 watt/saat elektrik harcar

Evde kullanılan buharlı ütülerin kalitesi arttıkça enerji tüketimleri azalır. Yani kaliteli ev tipi ütüler her zaman daha az elektrik harcar.

Saç kurutma makinesi kaç watt tüketir?

Piyasada satılan saç kurutma makinelerinin güç tüketimleri şunlardır;

Saç kurutma makinesi 2.200 watt / saat elektrik harcar

Derin dondurucu kaç watt harcar?

Derin dondurucular hacimleri doğrultusunda tüketim miktarları değişmektedir. Piyasada bulunan derin dondurucular ve tükettikleri güç miktarları şunlardır;

102 litre derin dondurucu 1.200 watt / 24 saat elektrik tüketir (A+ sınıfı)

240 litre derin dondurucu 700 watt / 24 saat elektrik harcar (A+ sınıfı)

312 litre derin dondurucu 900 watt / 24 saat elektrik tüketir (A+ sınıfı)

Derin dondurucu çeşitleri çok fazladır. Hatta özel olarak yaptırabilecekleriniz bile vardır. Güneş enerjisi sisteminde derin dondurucu kullanılacak ise güç değerleri bilinmeli ve dikkat edilmelidir.

Klima kaç watt elektrik tüketir?

Klimalar büyüklüklerine ve soğutma ile ısıtma kapasitesine göre güç tüketimleri değişmektedir;

9.000 Btu Klima soğutma modunda 900 watt ile 3.700 watt / saat elektrik harcar

22.000 Btu Klima soğutma modunda 900 watt ile 6.800 watt / saat elektrik harcar

44.000 Btu Klima soğutma modunda 13.000 watt / saat elektrik tüketir

Klimalar soğutma ve ısıtma kapasitelerine göre BTU olarak sınıflandırılır. Btu değer bir güç / watt değeri değildir. Güç tüketimleri klimaların teknik kataloglarında yazar. Güneş enerjisi için klima kullanıacaksa muhakkak tam sinüs inverter tercih edilmeli. Ve sistem voltajı en az 24 Volt yapılmalı.

Elektrikli ısıtıcı kaç watt harcar?

Elektrikli ısıtıcıların elektrik güç tüketimleri saatte 1.300 watt ile 2.600 watt arasında değişmektedir. Ancak evlerde kullanılan Ufo ısıtıcılar genelde 2.000 watt/saat elektrik harcar.

Eğer güneş enerjisi sisteminde elektrikli ısıtıcı kullanılacaksa, akülerin ömürlerinin çok uzun olmayacağını da bilmelisiniz.

Elektrikli radyatör kaç watt harcar?

Elektrikli radyatörler de Ufo ısıtıcıları kadar elektrik tüketmektedir. Piyasada ki elektrikli radyatörler yaklaşık 1.000 watt ile 2.000 watt / saat elektrik harcar.

Elektrikli ocak kaç watt tüketir?

Piyasada 50-60 TL’ye satılan Elektrikli ocak saatte 1.500 watt elektrik harcar.

Fırın kaç watt harcar?

Fırınlar yaklaşık 2.000 watt/saat elektrik tüketir. Bazen fırının çalışma ayarına göre güç tüketimi 3.000 watt/saat ‘e kadar çıkabilmektedir.

Termosifon ne kadar elektrik tüketir?

Termosifon 1.800 watt / saat elektrik harcar. Termosifonların güç tüketimleri su kapasitelerine göre değişmektedir. Bizim verdiğimiz bu değer 50 Lt’lik bir termosifon içindir.

Mikrodalga kaç watt elektrik tüketir?

Mikrodalga fırınlar 600 watt ile 1.000 arasında güç tüketir. Özelliklerine göre güç tüketimleri değişmektedir.

Dizüstü (laptop) bilgisayar kaç watt harcar?

Dizüstü yani laptop bilgisayarlar 90 watt / saat elektrik harcar. Aslında dizüstü bilgisayarın kendisi bu gücü çekmez. Şarj ederken kullanılan adaptör bu gücü çeker. Eğer laptop’un adaptöründeki watt değerine bakarsanız, yaklaşık tüketeceği gücü bulabilirsiniz.