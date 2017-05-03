Haftanın en popüler seks günleri ve saatleri

Seksin günü ve saati olur mu? Yapılan bir araştırmaya göre insanlar haftanın belli günlerinde ve saatlerinde daha fazla birlikte oluyorlarmış. İşte haftanın en çok tercih edilen seks günleri ve saatleri...

Pazar seksini seviyorsanız yalnız değilsiniz. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, insanların seks yapmak için en çok tercih ettikleri gün ve saatler ile en az seks yaptıkları gün ve saatler ortaya çıktı.

Buna göre, Pazar sabah 9 çiftlerin en çok birlikte olmayı tercih ettikleri gün ve saat. 2 bin yetişkin arasında yapılan araştırmaya göre, Salı akşam 9 ise çiftlerin favori gün ve saatleri arasında son sırada geliyor.

En popüler:

Pazar 9:00

Cumartesi 22:30

Cumartesi 23:30

Cuma 22:30

Cumartesi 10:30

Cumartesi 11:30

Cuma 10:30

Cumartesi 23:15

Cumartesi 21.30

Pazar 21:30

En az popüler:

Pazartesi 20:15

Pazartesi 19:30

Salı 17.30

Salı 21:00

Perşembe 8:00

Perşembe 19:30

Pazartesi 8:00

Çarşamba 7:30

Cuma 17:00

Cumartesi 17:00