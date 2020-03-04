Gündelik Hayattaki Problemler İçin Daha Önce Duymadığınız 10 İlginç Çözüm Önerisi

Kimi bakım tüyoları var ki diğerlerine hiç benzemiyor! İşte öğrendiğinizde çok şaşıracağınız 11 etkili bakım tüyosu...

Gün geçmiyor ki yeni bir güzellik ve bakım trendiyle tanışmayalım! Kimi zaman aklınızın ucundan bile geçmeyecek yöntemler, uzun zamandır mücadele ettiğiniz sağlık ve güzellik problemlerinize çözüm olabilir. Birbirinden ilginç ancak bir o kadar da etkili çözüm önerilerini sizler için derlendik. İşte farklı problemler için mutlaka şans vermeniz gereken çözüm önerileri…

1. Mat bir makyaj için yüzünüzü soğuk suya batırın!



Kore güzellik trendleriyle birlikte hayatımıza giren soğuk su yöntemi, cildinizi şıkılaştırırken bir yandan da makyajınızın matlaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda makyajınızın daha kalıcı olmasını sağlayan bu yöntem için yüzünüzü 20-30 saniye boyunca soğuk suda bekletmeniz yeterli.

2. Sivrisinek ısırıkları için roll-on!



Bakım tüyoları arasında en ilginç olanı! Biliyorsunuz ki sivrisineklerin ısırdığı bölgeler oldukça fazla kaşınabiliyor. Eğer bu can sıkıcı kaşıntı hissinden kurtulmak istiyorsanız o bölgeye roll-on sürebilirsiniz.

3. Ayak kokusu için sirke ve su



Eğer ayaklarınız terliyorsa bu durum kötü kokuya ve çeşitli sağlık problemlerine neden olabilir. Bu durumu engellemek için 1 ölçü sirkeye 2 ölçü su olacak şekilde bir karışım hazırlayabilir, ayaklarınızı bu suyun içerisinde 15-20 dakika bekletebilirsiniz.

4. Yanık izleri için karbonat!



Eğer istemediğiniz güneş yanıklarınız varsa karbonatı içme suyuyla karıştırabilir, tıpkı bir peeling gibi o bölgeye uygulayabilirsiniz. Bu yöntem, renk eşitsizliklerini azaltacaktır.

5. Kabaran saçlar için keten tohumu!



Eğer kabaran ve elektriklenen saçlara sahipseniz keten tohumu imdadınıza yetişiyor! Yarım su bardağı keten tohumunu bir su bardağı suyla birlikte pişirin, 10 dakika sonra hazırladığınız bu karışımın kıvamı koyulaşmaya başlayacak. Güzelce pişen bu jeli duştan sonra saçlarınıza uygulayabilir, bu sayede elektriklenen saçlara veda edebilirsiniz!

6. Kas ağrıları için zencefil



Spor yaptıktan sonraki gün dayanılmaz kas ağrıları çekiyorsanız zencefil tam size göre! Tek yapmanız gereken taze zencefili minik parçalara bölerek kaynatmak ve leziz bir zencefil çayı hazırlamak.

7. Sararan tırnaklar için kekik yağı



Sararan tırnaklar, hepimizin korkulu rüyası! Eğer sararan tırnaklarınızı beyazlatmak için doğal bir yöntem arıyorsanız minik bir pamuğa kekik yağı dökebilir, düzenli olarak tırnaklarınıza bakım yapabilirsiniz.

8. Sabah kahveleriniz için Hindistan cevizi yağı



Bakım tüyoları arasında en bilinenlerden biriyle devam edelim! Sabah kahvelerinize bir çay kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı eklemek; gün içerisinde yaşayacağınız açlık krizlerinin önüne geçer, yağ yakımını ve metabolizmanızı hızlandırır.

9. Dondurulmuş meyve ve sebzelere öncelik!



Yapılan araştırmalar gösteriyor ki doğru bir şekilde dondurulan meyve ve sebzeler, taze meyve ve sebzelerden daha sağlıklı. Üretildiği gibi toplanıp dondurulan bu gıdalar, haftalar boyunca taşınan ve marketlere getirilen taze ürünlerden çok daha fazla besin değeri içeriyor.

10. Sıradan eşyalarla masaj



Top, sopa ya da bunlar gibi sıradan eşyalarla vücudunuza masaj yapmak, hem kan dolaşımınız hızlandırır hem de ağrı ve sızlamaların önüne geçer. Düzenli olarak yapabileceğiniz bu masajlar sayesinde kas ağrılarınızı en aza indirebilirsiniz.