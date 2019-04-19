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Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
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Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle

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Google, Türkiye’deki kadın hareketinin öncülerinden kabul edilen Duygu Asena’nın doğum günü için Doodle yaptı. Dünyanın en büyük arama motorlarından biri olan Google, bugün Doodle’ına Duygu Asena’yı taşıdı. Doodle’ı görüp Duygu Asena’yı tanımayanınız, merak edenleriniz varsa, biz de içeriğimizde tanışmanıza vesile olalım…

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Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
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Gazeteci, yazar ve kadın hakları savunucusu Duygu Asena, 19 Nisan 1946’da İstanbul’da doğdu


Türkiye’deki kadın hareketinin öncülerinden kabul edilen Duygu Asena, Atatürk’ün yaveri ve CHP milletvekili olan Ali Şevket Öndersev’in torunudur.

Orta öğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim görmüş. Pedagog olarak Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İÜ Çocuklarevi’nde çalıştı

Bir süre sonra gazeteciliğe yöneldi ve 1972 yılında ilk yazısı Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayınlandı


Duygu Asena, daha sonra çeşitli gazetelerde yazar ve muhabir olarak görev yaptı. İki yıl pedagog olarak çalıştıktan sonra, 1972 yılında Hürriyet’te gazeteciliğe başladı. Yazılarında ise “Şirin” imzasını kullandı. Ayrıntılı Haber Gazetesi’nde muhabirlik yaptı. 1976-78 yılları arasında Man Ajans’ta metin yazarlığı yaptı. 1978’de Gelişim Yayınları’nda çalışmaya başladı ve 1970’li yılların sonunda ise; Kadınca, Onyedi, Ev Kadını, Bella Bayan, First gibi pek çok kadın dergisini yönetti. Aynı zamanda Söz, Sabah, Güneş, Milliyet ve Habertürk gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu. TRT-2 televizyon kanalında “Ondan Sonra” isimli bir program hazırlayıp sundu (1992-1997)…

1987 yılında yayınlanan “Kadının Adı Yok” isimli ilk kitabı bir yıl içinde 40 baskı yaparak rekor kırdı

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından müstehcen bulunarak satışı yasaklanan kitap, mahkemede aklandı ve 53 baskıya ulaştı


Kitabın satışı sınırlandırıldıktan sonra poşet içinde satılmaya başlanan kitap, Duygu Asena’nın açtığı dava ile yeniden serbest olarak satılmaya başlandı. Kadının Adı Yok ayrıca Hollanda, Almanya ve Yunanistan’da da tercüme edilerek yayınlandı. Kitap, Yunanistan’da “best seller” oldu ve Atıf Yılmaz tarafından sinemaya uyarlandı. Filme çekildiğinde gişe rekoru kıran bu Kitap kadın haklarını gündeme getirdi.

Duygu Asena, 30 Temmuz 2006’da beyin tümörü nedeniyle İstanbul’da vefat etti. Hala feminizmin en önemli yazarları arasında kabul edilmektedir

Yayımlanmış olan kitapları ise sırasıyla şöyle;


Kadının Adı Yok (1987)
Aslında Aşk da Yok (1989)
Kahramanlar Hep Erkek (1992)
Değişen Bir Şey Yok (1994)
Aynada Aşk Vardı (1997)
Aslında Özgürsün (2001)
Aşk Gidiyorum Demez (2003)
Paramparça (2004)

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