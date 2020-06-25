Gizli şeker deposu olan yiyecekler

Alışveriş yaparken etiketlerini okumadan satın aldığınız bazı besinlerin ne kadar eklenti şeker içerdiğini görünce çok şaşıracaksınız!

Hangi besinlerde şeker oranı yüksek? İşte şeker bombası olduğunu bilmediğimiz besinler...

Konserve sebzeler:

Fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdaların etiketlerini okuduğunuzda içerdikleri eklenmiş şeker miktarına şaşıracağınıza eminiz. Bu gıdalara şeker eklentisi yapılmasının sebebi elbette lezzetlerini artırmak.

Ekmekler:

Şaşırtıcı ama beyaz, tahıllı ve esmer ekmek gibi birçok ekmek türüne de şeker ekleniyor. Maalesef market raflarında gözünüze daha sağlıklı gibi görünen paketli ekmeklerin bazıları gizli şekerlerle dolu olabilir. Bu yüzden gizli şekerleri vücudunuza almak istemiyorsanız paketli ekmeklerin etiketini okuyarak şeker içermeyenleri tercih edebilir ya da ekmeğinizi güvendiğiniz bir fırından satın alabilir, hatta evde kendiniz yapabilirsiniz.

Diyet atıştırmalıklar:

Piyasada diyet ürünü olarak sunulan ve sağlıklı beslenmeye dikkat eden tüketicilere oldukça cazip görünen sayısız besin bulunuyor. Fakat yağsız ve diyet dostu olarak pazarlanan bu besinlerin büyük bir kısmına da ne yazık ki yüksek miktarda şeker ekleniyor.

Mısır gevrekleri:

Birçok tahıl da gizli eklenmiş şekerle dolu. Eğer satın aldığınız gevrek tatlıysa ve görüntüsü parlaksa etiketini okuduğunuzda karşılaşacağınız şeker miktarı sizin için sürpriz olmamalı. O derece ki, sağlıklı zannedilen bazı kahvaltı gevrekleri bir dilim kekten bile daha fazla şeker içeriyor. Bu yüzden etiketini okumadan satın aldığınız mısır gevreklerinin kan şekerinizi hızla yükseltme ihtimalini göz ardı etmemelisiniz.

Smoothie:

Sağlıklı beslenmenin adeta popüler hale gelişiyle birlikte giderek daha fazla tercih edilen bir içecek türü ortaya çıktı ki o da smoothie'ler. Elbette evde hazırladığınız smoothie'leri içine ne koyduğunuzu bildiğiniz için güvenle içebilirsiniz. Ancak dışarıda sipariş ettiğiniz smoothie'ler sandığınız kadar masum olmayabilir. Çünkü daha lezzetli olmaları için ne yazık ki birçoğuna şeker ilave ediliyor.

Meyveli yoğurtlar:

Yine lezzetlerini artırmak amacıyla hazır meyveli yoğurtların da neredeyse tamamına şeker ekleniyor. Bu sebeple hazır meyveli yoğurtlar almak yerine dilerseniz sade yoğurdunuzu tercihinize göre toz tarçın ve meyveyle tatlandırarak yiyebilirsiniz.

Soslar ve çeşniler:

Yemeklerimizi, salatalarımızı ve çorbalarımızı tatlandıran sos ve çeşnilerin de birçoğu yüksek miktarda şeker içerebiliyor. Eğer bunların içinde yer alan şekeri kendinizden uzak tutmak istiyorsanız bu sos ve çeşnilerinizi de kendiniz yapma yoluna gidebilirsiniz.