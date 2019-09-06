Gece canınız bir şey yemek isterse ne yemelisiniz?

Uzmanlar her fırsatta akşam belli bir saatten sonra hiçbir şey yenmemesi gerektiğini vurguluyor. Ancak uyumayı ne kadar geciktirirseniz canınızın bir şeyler çekme ihtimali o kadar yükseliyor. Çoğu zaman bu isteğe koyamıyoruz.

Peki bu durumlarda tercihimizi hangi besinlerden yana kullanmalıyız?

Antep fıstığı:

Antep fıstığı kalorisi yüksek bir kuruyemiş olsa da ölçülü miktarda tükettiğinizde yemek yeme isteğinizi azaltıp uykunuza geri dönmenize yardımcı olacaktır. Antep fıstığında yoğun olarak bulunan melatonin de uyumanıza yardımcı olacak bir besin maddesidir. Bu yüzden küçük bir avuç antep fıstığı kurtarıcı olabilir.

Orman meyveleri:

Orman meyveleri (ahududu, dut, böğürtlen, frenk üzümü, yaban mersini, çilek...) günün her saati için sağlıklı bir atıştırmalık alternatifidir. Ancak gece için muhteşem. Yüksek oranda karbonhidrat gece uyumanızı zorlaştırabilir ancak orman meyveleri kan şekerinde büyük bir etki yaratmadığı için tatlı ihtiyacınızı giderip tokluk hissi verirken uykunuzda sizi rahatsız etmez. Dahası, iyi bir antioksidan kaynağı olduğu için vücudunuza da bir iyilik yapmış olursunuz.

Kabak çekirdeği:

Antep fıstığı gibi kabak çekirdeği de uykunuza engel olmadan tokluk hissi veren besleyici bir alternatiftir. Hatta içerdiği tritofan sayesinde uyumanızı da kolaylaştırabilir. Bir avuç kabak çekirdeği hem elinizi hem de midenizi oyalamaya yardımcı olabilir.

Yoğurt ve tarçın:

Kan şekeriniz düştüğünde en iyi dostunuz tarçın olabilir. Yoğurtla birleştiğinde tokluk hissi veren güçlü bir ikili. Süzme yoğurda ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı tarçını dilerseniz yarım elmayla taçlandırabilirsiniz.

Bir kaşık badem ezmesi:

Bazı geceler nefsinizi köreltmek için sadece bir kaşık yeterlidir. Bu durumda bir kaşık badem ezmesi kurtarıcı olabilir. Bir kaşık badem ezmesi 100 kalori olsa da içerdiği sağlıklı yağlar hem nefsinizi köreltecek hem de mutlu edecek.