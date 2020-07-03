Fazla Uyumanıza Neden Olabilecek 7 Kritik Durum

Çoğu zaman fazla uyku, yorgunluk ile ilişkilendirilse de fazla uyumanın altında pek çok sebep olabilir.

Bilim, yetişkin bir insanın günde ortalama 8 saat uyuması gerektiğini söylüyor. Çoğu zaman 8 saat ve daha az uyku pek çok kişiye yetiyor. Ancak eğer siz ne kadar uyursanız uyuyun, kendinizi dinlenmiş hissedemiyorsanız bir sağlık probleminiz olabilir. Özellikle öngörülemeyen yerlerde ve öngörülemeyen zamanlarda uykuya meyilleyseniz ve uyuma istediğiniz sosyal yaşamınızı etkiliyorsa bunun nedenlerini araştırmalısınız. Çoğu zaman fazla uyku, yorgunluk ile ilişkilendirilse de fazla uyumanın altında pek çok sebep olabilir. Uyku probleminiz yaşamınızı etkiliyorsa mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Fazla uyumanıza neden olabilecek 7 durumu yazdık.

1. Hipersomniadan muzdarip olabilirsiniz



Aşırı uyku isteği olarak tanımlanan hipersomnia, ana uyku evresi 7 saat ve fazla sürmesine karşın, aynı gün içinde tek gece veya gündüz artan uyku süresi için bilinen bir durum. Bu durumdan muzdaripseniz gündüz uyumak isteyebilirsiniz. Hipersomniada, araç kullanırken veya işteyken bile uykuya dalabilirsiniz. Sürekli olarak yorgun hissedebilirsiniz. Geceleri yeterli uyku alsanız bile, gündüz uyuma isteğine karşı koyamayabilirsiniz. Eğer böyle bir problem yaşıyorsanız, doktora başvurabilirsiniz.

2. Depresyonda olabilirsiniz



Depresyon genel olarak aynı belirtilere sahip olsa da, bazı semptomları kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Depresyon yaşayan bazı kişiler uykusuzluk problemi yaşarken, bazı kişiler ise çok fazla uyumak isteyebilir. Depresyon hakkında doğru bilinen pek çok yanlış bulunuyor. Bu nedenle kendinizi depresyonda hissediyorsanız, yaşam isteğinizde azalma, odaklanamama, depresif bir ruh hali gibi durumlar yaşıyorsanız mutlaka profesyonel bir yardıma başvurun.

3. Kalbinizle ilgili bir sorun olabilir



Kalp rahatsızlıklarının belirtilerinden biri aşırı uyku olabilir. Buna gündüz uyuma hali de dahildir. Yorgun ve bitkin hissetmenizin nedeni çok çalışmak olmayabilir. Bu nedenle, 24 saatlik bir döngüde 9 saatten fazla uyuma eğilimindeyseniz ve bunun yanında farklı problemler yaşıyorsanız, bir uzmana başvurabilirsiniz.

4. Troidlerinizle ilgili bir rahatsızlığınız olabilir



Uykuyu etkileyen 2 tip tiroid sorunu vardır. Bunlardan biri uykusuzluğa neden olurken, diğeri aşırı uyumaya veya her zaman yorgun hissetmenize neden olur. Hipotiroidizm günde 10 saatten fazla uyumanıza neden olabilir. Gündüz kendinizi halsiz hissedersiniz. Başka herhangi bir sağlık probleminiz yoksa, ancak önerilen saatlerden daha fazla uyuyorsanız, tiroidinizi kontrol ettirebilirsiniz.

5. Mevsim geçişleri uyku düzeninizi bozabilir



Mevsim geçişleri de uyku düzeniniz üzerinde etkilidir. Bazı insanlar kış aylarında daha fazla uyumak isterken, bazıları ise yaz aylarında tüm gününü uyuyarak geçirmek isteyebilir. Bu durum kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir.

6. Geceleri 6 saatten az uyuyor olabilirsiniz



Evet, doğru miktarda uyuyamamak ciddi problemlere neden olabilir. Eğer 6 saatten daha az uyuyorsanız ya da gece uykusunu deliksiz uyuyamıyorsanız, kendinizi daha halsiz hissedebilirsiniz. Kaliteli bir uyku için yapmanız gerekenlere buradan bakabilirsiniz.

7. Obstrüktif uyku apnesinden muzdarip olabilirsiniz



Obstrüktif uyku apnesi sendromu (OSAS); üst solunum yollarının tıkanması ve hava akımının azalmasına bağlı olarak kendini gösteren bir hastalık. OSAS’da gece boyunca deliksiz uyuyamazsınız. Bu nedenle de rahatsız olur ve dinlenmiş hissetmek için daha fazla uykuya ihtiyaç duyarsınız. Bu durum genelde orta yaşlı ve sağlıklı bir kiloya sahip olmayan kişilerde ( çok zayıf ya da çok kilolu) ortaya çıkar. En yaygın belirtileri arasında; yüksek sesle horlama, başkasının şahit olduğu uykuda solunum durması atakları yer alır. Böyle bir probleminiz varsa vakit kaybetmeden doktora danışmalısınız.