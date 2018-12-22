Faturaya yansıtan da var, almayan da... Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

Ülkelere göre restoranlarda, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verilmesi gerektiği araştırıldı. Türkiye'de restoranlarda hesabın yüzde 10'u ile 15'i, otellerde ise 2 ila 5 lira arasında bahşiş bırakılması doğru olarak kabul ediliyor. Taksilerde de ücreti yuvarlamak yeterli oluyor.

GoCompare, dünya çapında 25 ülkedeki restoran, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verildiğini araştırdı.Araştırmaya göre Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alan Rusya'da restoranlarda hesabın yüzde 5 ila 10'u, otellerde 1.5 dolara kadar bahşiş veriliyor. Taksilerde ise bahşiş verilmesine gerek duyulmuyor. Komşu Yunanistan'da da restoranlarda gerekli görülmüyor ancak ödeme yapılırken isteğe bağlı bahşiş bırakılabiliyor. Taksilerde ise sürücüler turistlerden bahşiş bekliyor.

JAPONYA VE ÇİN BAHŞİŞİ REDDEDİYOR



Japonya ve Çin'in bahşiş konusundaki tavrı ise son derece dikkat çekici. Bu iki Uzak Doğu ülkesinde bahşiş vermek son derece kaba bir davranış olarak görülüyor. Avrupa'da ise genel olarak gelen hesabın yüzde 5'i ila 10'u arasında bahşiş vermek gerekiyor.

Ülkemizde de restoranlarda hesabın yüzde 10'u ile 15'i arasında bahşiş bırakmak doğru bir davranış olarak kabul görürken, otellerde 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebiliyor. Taksilerde herhangi bir oran verilmezken, ücreti yuvarlamak yeterli oluyor. İşte araştırmada yer alan ülkelerde ortalama verilen bahşiş miktarı şöyle:

ABD



Restoran: Hizmet iyiyse yüzde 15 ile 20, yeterince iyi değilse yüzde 10'a kadar bırakılabilir



Taksi: Ücretin yüzde 10'u ile 15'i arasında



Otel: 2 ila 5 dolar arasında

ALMANYA



Restoran: Ücrete yansıtılır ancak tutarı yuvarlama da yapılabilir



Taksi: Yüzde 5 ile 10



Otel: 1 ila 2 euro arasında

AVUSTURYA



Restoran: Ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterlidir



Taksi: Tutarın yüzde 10'u kadar



Otel: 1 euro ya da 1.16 dolar



BELÇİKA



Restoran: Gelen hesaba yüzde 10 ile 15 arasında yansıtıldığından ayrıca ödeme yapılmaz



Taksi: Tutarı yuvarlamak yeterli



Otel: Faturaya yansıtılıyor

BULGARİSTAN



Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u



Taksi: Tutarı yuvarlama



Otel: Günlük yaklaşık 1 dolar

ÇEKYA



Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u



Taksi: Tutarı yuvarlamaya gerek yoktur



Otel: Yaklaşık 2 dolar



ÇİN



Restoran: Bahşiş politikaları yoktur hatta bu kaba bir hareket sayılabilir



Taksi: Bahşişler genelde kabul edilmez



Otel: Bahşiş verilebilecek tek yer, batıdaki turistlere hitap eden üst düzey bir otel

DANİMARKA



Restoran: Hesabın yüzde 10'u kadar



Taksi: Yuvarlama beklenmez ama en yakın tutara tamamlayabilirsiniz



Otel: 0.16 dolar

GÜNEY KORE



Restoran: İsteğe bağlı



Taksi: İsteğinize göre



Otel: Çok büyük otellerde yüzde 10 olarak faturaya yansıtılır





HIRVATİSTAN



Restoran: Genellikle faturaya dahil edilir



Taksi: Taksi fiyatlarında yuvarlama yapılmayabilir



Otel: 0.79 ila 1.57 dolar arasında

HONG KONG



Restoran: Çoğu yerde faturaya yüzde 10 tutarında hizmet bedeli yansıtılır



Taksi: En yakın tutara yuvarlama yapabilirsiniz



Otel: 0.25 ila 0.38 dolar arasında





HOLLANDA



Restoran: Servis hizmeti hesaba dahildir ancak ekstra hizmet için yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir



Taksi: 1 euroya kadar yuvarlama yapılabilir



Otel: Birkaç euro verilebilir

YUNANİSTAN



Restoran: Gerekli değildir ama nakit ödeme yapılırken bahşiş bırakılabilir



Taksi: Gerekli değil ancak sürücüler turistlerden bahşiş bekler



Otel: 1 ila 2 euro arasında

MISIR



Restoran: Yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir



Taksi: Yakın mesafelerde bahşişe gerek yok ama uzak yere gidiyorsanız tutarın yüzde 10'u kadar bırakılabilir



Otel: 1 dolara kadar

TÜRKİYE



Restoran: Yüzde 10 ila 15



Taksi: Beklenti yok ama yuvarlama yapılabilir



Otel: 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebilir



RUSYA



Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında



Taksi: Gerekli değildir



Otel: 1.5 dolara kadar bırakılabilir

PORTEKİZ



Restoran: Bazı yerlerde faturaya dahildir. Değilse yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir



Taksi: 5 euroya kadar bahşiş verilebilir



Otel: 1 ila 2 euro arası

POLONYA

Restoran: Faturanın yüzde 10'u ile 15'i tutarında



Taksi: İsteğe bağlı olarak yüzde 10 ile 15 arasında bahşiş bırakılabilir



Otel: Gerekli değil



MACARİSTAN

Restoran: Tutarın yüzde 10'u kadar. Ayrıca garsona bahşiş bırakmamak kaba bir davranış sayılır



Taksi: Yüzde 10



Otel: 500 Macar forinti

İSVİÇRE



Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır. İsterseniz ücreti de yuvarlayabilirsiniz



Taksi: Yuvarlama ya da yüzde 5



Otel: 1 ila 2 dolar arası



İNGİLTERE



Restoran: Yüzde 10 civarında bahşiş verilebilir



Taksi: Beklenti yok ancak en yakın rakama yuvarlanabilir



Otel: 2.65 dolar





İSPANYA

Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında



Taksi: Toplam ücretin yüzde 10'u



Otel: 0.50 euroya kadar verilebilir

İTALYA



Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır ancak gelen ücreti de yuvarlayabilirsiniz



Taksi: En yakın rakama yuvarlama



Otel: 1 dolardan 7 dolara kadar verilebilir



FRANSA



Restoran: 1 euro ila 5 euro arasında



Taksi: Tutarın yüzde 10'u



Otel: 1 ila 2 euro arasında