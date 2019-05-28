Farklı bir kıtadan hiç tanımadığı bir çocuğun yardımına koştu

Sokak Lambasının Altında Ders Çalışırken Bir Milyoner Sayesinde Hayatı Değişen Çocuk Eğer çok zengin olsanız sizden farklı bir kıtada sokak lambasının altında ders çalışan bir çocuğa yardım etmeye gider miydiniz?

Hayat ne yazık ki herkese eşit davranmıyor. Bu adaletsizliğin gözler önüne serildiği anlarda ise neredeyse elimizden hiçbir şey gelmiyor. Geçtiğimiz yıllarda sokak lambasının altında ders çalışmaya çalışan küçük bir çocuğun görüntüleri tüm sosyal medyaya yayılmıştı. Herkes bu çocuğu ve azmini konuşurken milyoner bir iş adamı uçağa atlayıp Víctor Martín Angulo Córdoba adlı küçük çocuğun yanına gitti. Gelin Victor’un hayatı nasıl değişmiş görelim…

Hayatın herkese adil davranmadığı ortada ancak söz konusu çocuklar olunca hepimiz çok daha hassas oluyoruz. Gördüklerimiz karşısında çoğu zaman elimizden hiçbir şey gelmiyor

Son olarak Peru’da yaşayan 11 yaşındaki Víctor Martín Angulo Córdoba’nın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde Victor sokak lambasının altında ders çalışıyordu

Ailesinin evinde elektrik olmadığı için ev ödevini bir sokak lambasının altında yapıyordu. Sokakta bulunan kameralara yansıya görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı

Victor evdeki 3 kardeşten en küçüğü. Çok zor şartlarda yaşadıkları halde okulda çok başarılı, notları yüksek. Hayali ise ülkesindeki yolsuzluklara son verebilmek için polis olmak

Victor’un yaşadığı yerde nüfusun yüzde 5’i elektriğe ulaşamıyor. Victor’un annesi ise sayaç taktırmak için yeterli parası olmadığını belirtiyor

Victor evde mumla çalışsa da bir süre sonra boynu ağrıdığı için zaman zaman sokak lambasının altına gidiyor. Bu video da anlardan birinde kaydedildi

Video 31 yaşındaki Bahreynli milyoner Yaqoob Yusuf Ahmed Mübarek’in dikkatini çekti. Çocuğun ve ailesinin durumunun kötü olduğunu öğrenen Mübarek Peru’ya uçtu

Oradaki insanlardan yardım alarak Victor’un 2 katlı evini bulmayı başaran iş adamı aileyi ziyaret etti. Victor’un annesinin kendi işini kurmasına yardım etti

Ayrıca Victor’un okulunu yeniden inşa ettireceğine söz verdi. Victor ise hala kendisine yardım etmek için başka bir kıtadan insanların gelmiş olmasına şaşırıyor

Hayırsever Mübarek kendisinin de zor şartlardan geldiğini söylüyor ve Victor ve ailesinin hayatının kolaylaşması için elinden geleni yapacağını belirtiyor

Victor’un mutluluğu ise yüzünden okunuyor…