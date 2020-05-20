Evinizin Farklı Alanlarında Sık Sık Görülen Problemleri Önlemek İçin 23 Tüyo

Evlerimize iyi bakmadığımız, pek çok farklı sorunla karşılaşabiliriz. Küf, rutubet ya da böcekler bunlardan bazıları. Evin etrafında, asla hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde zarar vermenize neden olabilecek birçok şey var. Bu nedenle de evinize iyi bakmanız son derece önemli.

Evinizin her daim güvenli bir yer olmasını istiyorsanız, ona iyi bakmalısınız.

İşte banyodan mutfağa kadar evinizin her alanında oluşabilecek zararlardan korunmak için 23 tüyo.

1. Su ve nem nedeniyle banyonuzda küf oluşması oldukça sık görülen bir durum. Bunu önlemek için duvarlarınızı ya da duşunuzu nemli bırakmamaya çalışın

2. Sabun kalıntıları ya da diğer kimyasal ürünlerin kalıntıları giderinizi tıkayabilir. Bunu önlemek için;



Giderlerinizi açık ve temiz tutun. Bir drenajdan sirke, amonyak veya peroksit dökmek ya da duşunuzu bir kireç çözücü ile temizlemek, bunu önleyebilir.

3. Mineral birikmesi ve sabun pisliği de küvetinizde toplanabilir, bu nedenle düzenli olarak küf ve kireçlenmeye dayanıklı bir şeyle temizlemeye çalışın

4. Küf, yalnızca banyonuzda değil, duşun içerisinde de oluşabilir. Bu nedenle daha kısa duşlar almaya çalışın

5. Banyonuz genellikle ıslak olduğundan, kazaların meydana gelmesi muhtemeldir. Kaymaz yapışkanlarla halıların sabitlendiğinden emin olun

6. Duşta kaymamak içinse bir güvenlik rayı veya destek çubuğu kullanmaktan yararlı olabilir

7. Yemek yaparken yanlışlıkla kendinizi yakabilirsiniz. Bunu önlemek için, mümkün olduğunda arka ocakları kullanmaya çalışın

8. İnsanlar yanlışlıkla ocakları “açık” konuma getirebilirler. Bu da gaz salınımına neden olur. Bunu önlemek için ocak düğmesi kapakları ekleyin

9. Elektrik kablolarının tezgahın veya set üstü ocakın etrafında olmadığından emin olun

10. Mutfağınızdaki herhangi bir bitki varsa bu kolayca yangın tehlikesi oluşturabilir, bu yüzden onları başka bir odaya yerleştirin

11. Yıkadığınız bulaşıkların kalıntıları lavabonuzda birikebilir. Bundan kurtulmak için karbonat kullanabilirsiniz

12. Konserve ürünler kullanıyorsanız, doğrudan onlardan yemekten kaçının. Mümkünse, içindekileri pişirin ve temiz tabaklarda veya kaselerde servis yapın

13. İçebileceğiniz veya yemek pişirmek için kullanabileceğiniz suya zehirli metaller girebilir. Bu nedenle paslanmaz çelik bir musluk kullanmaya özen gösterin

14. Yatağınızın sadece rahat değil, aynı zamanda güvenli olduğundan da emin olun. Örneğin, ateşe dayanıklı bir yatağa yatırım yapın

15. Telefon şarj cihazınızın ya da bilgisayarınızın elektrik kabloları dolandığında bu yangına, elektrik kesintilerine ve güç kaybına neden olabilir. Bu kabloları düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde açın

16. Potansiyel bir davetsiz misafirin evinizin içini görmesini engelleyebileceği için panjurları veya perdeleri düzenli olarak kapalı tutun

17. Kordonlar, panjurlar ve hatta perdeler özellikle çocuklar ve bebekler için boğulma tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle;



Ailenizde küçük çocuklar varsa, perde tutucu almak iyi bir fikir olabilir .

18. Eğer bir bahçeniz varsa, orada da önlem almalısınız. İnsanlar dışarıdan evinize girebilir, bu yüzden güvenlik önlemleriyle başlamalısınız;



Çitlerinizi düzeltin ve zemin seviyesindeki pencerelerinizin altına çakıl koyun. Çakıl üzerinde yürüdüğünüzde gürültü çıkarır. Bu da sizi eve girmeye çalışan biri olursa uyarır.

19. Evinize bir hırsız girmeye çalışırsa, bahçenizde bulacağı aletleri size karşı kullanabilir. Bu nedenle bu tarz aletleri ortalıkta bırakmayın

20. Eğer bir garajınız varsa, burayı da güvence altına almalısınız. Garaj genellikle ev için boya veya araba için yağ gibi en zehirli malzemelerinizi sakladığınız yerdir. Dökülmeyi önlemek veya çocukların bunlara erişmesini önlemek için bu malzemelerin düzgün bir şekilde sabitlendiğinizden emin olun

21. Garajınızı düzenli olarak temizlemezseniz, duvarlarınızda sağlıksız kalıntılar birikebilir. Duvarlarınızın güvenli olduğundan emin olmak için, doğrudan dokunmanıza gerek kalmadan temizlemenize yardımcı olacak bir sünger alabilirsiniz

22. Evinizin dışı kadar tesisatı da büyük önem taşıyor. Bu nedenle;



Eviniz onlarca yıl önce inşa edilmişse, bugünün standartlarına uygun olmayabilir. Borular gibi standart şeyler bile sağlığınızı etkileyebilecek zararlı malzemelerden yapılmış olabilir. Galvanizli kanalizasyon ve su borusu sistemleri, suyunuzu kurşun veya demir gibi yabancı maddelerle doldurabilen çinko ile kaplanmıştır. Bu, yorgunluk, baş ağrısı, bulantı ve hatta uykusuzluk gibi çoklu sağlık sorunlarına neden olabilir.

23. Gaz, yağ veya kömür kullanan tüm sistemlerin, baş ağrısı, kusma ve hatta ölüme neden olabilecek karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için profesyoneller tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Evinize bir karbon monoksit dedektörü takmak da akıllıca olabilir