Evinizdeki kötü kokuların nedenleri ve çözümleri

Evimizin yemek kokuları, yemek artıkları veya kirli çamaşırlar nedeni ile kötü kokabilmesi mümkündür. Bununla birlikte, görünmeyen yerlerdeki gizli kokular; korkunç koku problemi hariç, sağlığımız için de tehlikeli olabilir.

İşte evdeki bilinmeyen kötü kokulardan kurtulmanın yolları...

Gizli kalıp: Evinizde küflü bir koku fark ettiyseniz, koku duvarlardaki küflerden geliyor olabilir. Küf toksik olabilir, bu yüzden gerçekten dikkatli olmalısınız. Küfün nerede oluştuğunu belirtleyip, müdahale etmeniz gerekiyor. Küflü alan küçükse, kendiniz sabun ve su ile temizleyebilirsiniz. Küfün muhtemelen toksik olduğu daha büyük alanlarda, bir profesyonel çağırmanız gerekecektir. Etkilenen odalardaki nemi kontrol etmek için her şeyi kuru tutmaya ve iyi havalandırma çalışın.

Elektrik problemleri: Evinizde sebepsiz oluşan kokmuş bir balık kokusu fark ederseniz, bu muhtemelen arızalı kablolarınız var demektir. Elektriksel bir problem böyle kokacaktır. Uzmanlara göre, teller ve plastik parçalar, yandığında veya eridiğinde, balık veya idrar kokusu yayar. Bu durumda, tel veya elektrik kaynağını kokunun geldiği yerde tespit edebilseniz bile, elektrik problemleri son derece tehlikeli olabileceğinden bir uzmandan yardım almak en iyi seçenektir.

Gaz: Gaz kaçakları ile başa çıkmak oldukça tehlikelidir. Evinizde çürük yumurta kokusu fark ederseniz, gaz sızıntısı yaşama şansınız yüksektir. Bu durumda, yapmanız gereken ilk şey gaz sayacını kapatmak ve herhangi bir ışığı veya diğer cihazları açmamaktır. Evden çıkın ve sorunu kontrol etmek ve onarmak için gaz şirketinizi arayın. Ayrıca, komşuları bu konuda bilgilendirin.

Halılar: Halılarınızı üzerine kabartma tozu serperek doğal olarak temizleyin ve ardından elektrikli süpürgeyi kullanın ve vakumlayın. Bu yöntem kötü kokuları emer. Daha yoğun kokulardan kurtulmak için kabartma tozunu bir gece bekletin.

Duvarlar: Evet, doğru. Ev duvarlarımız da kötü kokular yayabilir. Bu yüzden zaman zaman hem temizliğe hem de belki de yeni bir boyaya ihtiyaç duyarlar. Evinize girerken her zaman kötü bir koku fark ederseniz, belki duvarları ve tavanları temizlemeye başlamanız gerekiyordur. Kolay ve doğal bir şekilde başlayın. Bir sprey şişesinde beyaz bir sirke ve ılık su karışımı kullanın, duvarlara uygulayın ve sonra silin. Bu yöntem yüzeyi temizler ve kötü kokuları da giderir.