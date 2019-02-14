Evinizdeki Havayı Temizleyecek NASA Önerili 11 Bitki

Günümüzün büyük bir kısmını ev, ofis, hastane, okul gibi kapalı alanlarda geçiriyoruz. Peki bu alanlar oksijen ihtiyacımızın ne kadarını karşılıyor? İşte bu sorunun cevabı tahmin ettiğimizden daha büyük bir öneme sahip.

Soluduğumuz havanın kirlilik oranı arttıkça savaşmak zorunda olduğumuz hastalıklar da bir o kadar artıyor. Üstelik son yıllarda teknolojik aletlerin kullanımı artınca soluduğumuz kirli havaya elektromanyetik dalgalar da eklenmiş oldu. NASA, bir süredir bu durumu iyileştirmenin yollarını arıyordu. Uzun ve detaylı bir araştırmanın ardından, ev içerisinde temiz hava solumamızı sağlayan bitkilerin araştırma sürecini tamamladı. Bu bitkiler ortamdaki benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen, amonyak gibi kimyasalları temizleyerek göz tahrişi, baş ağrıları, astım, halsizlik gibi rahatsızlıkların oluşma riskini azaltıyor.

Temiz bir hava solumak istiyorsanız NASA’nın araştırma sonucunda açıkladığı bitkileri aşağıdaki listemizden inceleyebilirsiniz.

1. Cüce Hurma Palmiyesi

Her mevsim nem isteyen cüce hurma palmiyesi yalnızca güneşli veya yarı gölgeli bir yerde yetiştirilebilir. Formaldehiti ve kliseni temizleme konusunda oldukça etkili olan bu cüce hurma palmiyesini evinizin güzel bir köşesinde yetiştirebilirsiniz.

2. Aşk Merdiveni

Aşk Merdiveni dediğimiz bu bitkinin oldukça sık ve minik yaprakları var, bu yapraklarla havadaki formaldehit ve ksileni ile savaşıyor. Güneşe direkt maruz kalmasına gerek olmasa da aydınlık bir yerde tutulması aşk merdiveni bitkisinin sağlıklı yetişmesi için bir ön koşul sayılabilir.

3. Kurdele Çiceği

Havadaki formaldehiti, ksileni ve karbonmonoksiti temizleyen kurdele çiçeği ise her koşulda yetişebilme özelliği ile gönülleri daha çok fethediyor. Özenli bir bakıma gerek duymadığı için yoğun iş hayatına sahip biriyseniz özellikle tercih edeceğiniz bir bitki olabilir. Uzadıkça aşağıya doğru kıvrılan yapraklarıyla evinizi daha neşeli ve samimi gösterebilir.

4. Çin Herdemyeşili

Çin herdemyeşili, havadaki formaldehiti ve benzeni temizleme özelliğine sahip bir bitki. Asil bir görünüme sahip olan bu güzel bitki ise sizden yalnızca bol nem istiyor olacak.

5. Flamingo Çiçeği (Antoryum)

Flamingo çiçeğini bir pencere önüne koyduktan sonra gün ışığını tül perde ile filtreleyip, vakitlice sulayın. Sevdiği ortamı bulduktan sonra havadaki amonyağı, formaldehiti ve ksileni temizlemekten büyük bir keyif alacaktır.

6. Paşa Kılıcı (Sansevieria)

Genellikle ofislerde gördüğümüz ortama şık bir hava katan paşa kılıcı bitkisi göründüğünden daha fazlasına sahip diyebiliriz. Susuzluğa karşı dayanıklı bir bitki olduğundan bakımı kolaydır. Paşa kılıcını serin ve ışık alan bir yere tutarsanız tüm gece boyunca ortama oksijen salgılar. Hem şık görünümü hem de gerçek bir oksijen kaynağı olması sebebiyle tercih edebileceğiniz bir tür olabilir.

7. Salon Sarmaşığı

Havadaki kirli gazları yok etmek konusunda en iyi bitkilerden biri de salon sarmaşığıdır. Duvar yüzeyini tamamen kaplayabilir. Yüksek bir yere koyduğunuzda daha hızlı büyür ve evinizde bir bahçe atmosferi yaratabilir.

8. Barış Çiçeği

Barış çiçeği, parlak koyu yeşil yapraklarıyla beyaz çiçekleriyle en çok tercih edilenlerden biri. Barış çiçeği, havada bulunan kimyasallardan benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen, amonyağı temizleme konusunda oldukça etkili. Dekoratif olarak da dikkatinizi çekebilecek olan bu zarif bitkiyi evinizin havasını temizlemek amacıyla tercih edebilirsiniz.

9. Çim Zambağı

Muhteşem bir renge sahip olan çim zambağı trikloretilen, amonyak ve ksileni yok etme özelliğine sahip. Yavaş büyüyen bir çeşit olan çim zambağı gölgede yetiştirilmesi gereken bir çiçektir. Mor renkli çiçeği ile evinize renk kattığı gibi, soluduğunuz havayı da temizleyecek olan verimli bir bitki olduğunu söyleyebiliriz.

10. Dracaena – Marginata

Dracaena ya da diğer adıyla marginata, her mevsimde oda sıcaklığını arayan bir bitki. Ortamın havasını benzen, trikloretilen ve ksilenden arındırmak için bire bir olan dracaena bazen kedi ve köpekler için zehirli olabiliyor. Kedi ve köpek sahibiyseniz dracaena almadan önce bir araştırma yapmanızı tavsiye ederiz.

11. Kasımpatı

Adını sıklıkla duyduğumuz kasımpatı da evinizdeki amonyak, benzen, formaldehit ve ksilen gibi kimyasalları yok etme özelliğine sahip bir bitki. Bir sürü güzel renge sahip olduğu için evinizin havasını temizlemekle kalmayacak aynı zamanda evinize renk katacak. Üstelik uygun fiyatlı ve popüler bir bitki olduğu için de kolaylıkla erişebilirsiniz.