Evinizde Yumuşatıcı ile Mucizeler Yaratabileceğiniz 8 Farklı Alan

Evinizdeki bazı problemleri oldukça pratik çözümlerle halletmeniz mümkün.

Günlük yaşamınızda rutin haline getirdiğiniz şeyleri kolaylaştıracak bazı tüyolar bulunuyor. Bu yazımızda ise hayatınızı kolaylaştıracak ipuçlarını yazdık. Yumuşatıcıyı yalnızca çamaşırlarda kullanmanız gerekmiyor. Yumuşatıcı, pek çok farklı alanda kullanılabilir. Sivrisineklerden kurtulmak, yanmış bir tavayı temizlemek, dağınık Barbie saçlarını taramak ve yeni bir halının sert liflerini daha yumuşak hale getirmek için ihtiyacınız olan tek şey yumuşatıcı! Yumuşatıcıyı evinizde kullanabileceğiniz 8 farklı alanı yazdık.

1. Yanmış ya da yağ kaplı tavaları temizlemek



Yanmış tavaların özel kimyasal maddeler kullanmadan yıkanması neredeyse imkansız. Ancak bunun için önerilen basit bir çözüm var; tavayı ılık suda çözülmüş bir kaşık yumuşatıcı ile ıslatmak. Yanmış ya da yağlı tavanızı ılık suda bir kaşık yumuşatıcı ile ıslatın ve gece boyunca öyle bırakın. Sabah ise yağın çözüldüğünüzü göreceksiniz.

2. Ahşap mobilyaları yenilemek



Temizlik blog yazarı Lynsey Crombie, yüzeye zarar vermeden ahşap yüzeyleri temizlemek için yumuşatıcı kullanmanızı öneriyor. Sert kimyasallar içeren ürünler kullanmak yerine yumuşatıcı kullanmak kiri nazikçe temizlemenize olanak tanır. Bonus olarak, yumuşatıcı odada ferah bir koku bırakıyor.

3. Sticker’ları kolayca çıkartmak



Cama, duvarlara ya da yüzeylere yapıştırılan sticker’ları çıkartmak oldukça zor. Bunları çıkardığınızda ise mutlaka bir iz kalıyor. Ancak yumuşatıcyı suyla seyreltip bu sticker’ları çıkartmak için kullanabilirsiniz.

4. Banyodaki su lekelerinden kurtulmak



Banyoda oluşan su lekeleri oldukça çirkin bir görüntüye neden olabilir. Ne yazık ki bu lekelerden yalnızca su ile kurtulmak mümkün değil. Ancak yarım su bardağı ılık suya yarım su bardağı yumuşatıcı ekleyerek, lekeli olan yüzeye püskürtebilir ve lekelerden kurtulabilirsiniz. Püskürtmenin ardından ise bir süngerle temizleyin ve kurumasını bekleyin.

5. Perdeleri tazelemek



Eğer oda spreylerini kullanmayı seviyorsanız ancak onlara çok fazla para harcamaktan hoşlanmıyorsanız, kendiniz yapabilirsiniz! Bir sprey şişesine su ile karıştırılmış bir miktar yumuşatıcı ve yarım kaşık kabartma tozu ekleyin. Bu karışımı istediğiniz zaman çarşaflarınıza, perdelerinize ya da mobilyalarınıza sıkarak evinizdeki havayı tazeleyin.

6. Oyuncak bebeklerin dolaşan saçlarını açmak



Çocuklarınızın oynadığı Barbie bebeklerin zaman zaman saçları karışabilir ve bebekler o güzel görünümlerini kaybedebilir. Ashley Hackshaw isimli bir blogger bu durumdaki bebeklerinin saçlarını eşit parçalara bölerek yumuşatıcıa batırmayı tavsiye etti. Birkaç dakika bekledikten sonra ise saçları kolaylıkla tarayabilir ve eski haline getirebilirsiniz.

7. Yeni bir halıyı daha yumuşak hale getirmek



Yeni halılar doku olarak diğerlerine göre çok daha serttir. Halılar, giysilerle aynı türden elyaftan yapılır. Bu nedenle yeni halı elyaflarını daha yumuşak bir hale getirmek içi yumuşatıcı kullanabilirsiniz. Sıcak su ve yumuşatıcıyı karıştırın, halının üzerine püskürtün, birkaç dakika bekletin ve buharlı halı temizleyici kullanarak yıkayın. Küçük çocuklarınız veya hayvanlarınız varsa iyice yıkamak önemlidir.

8. Sivri sinek spreyi yapmak



Yumuşatıcı ayrıca sivrisineklerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Kabartma tozu ve su ile ev yapımı bir sivrisinek ilacı yapabilirsiniz. Bu marketten satın aldığınız ilaçlara göre çok daha temiz bir koku bırakacaktır.