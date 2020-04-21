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"Eve ayakkabıyla girmeyin" tavsiyesi

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Corona virüsü salgınının dünyayı kasıp kavurduğu bu günlerde alınan önlemler, hastalığın yayılmamasında önemli rol oynuyor.

"Eve ayakkabıyla girmeyin" tavsiyesi

Uzmanlar, dışarıda gezilen ayakkabılarla eve girilmemesi tavsiyesinde bulunuyor.

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İngiliz sağlık uzmanları, yeni tip corona virüsünün (Covid-19) ayakkabı tabanına bulaşarak eve girebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar, "Eve girince hemen ayakkabınızı çıkarın. Çoğu ayakkabı gözenekleri olmayan kauçuk tabana sahip, virüs bu tabanlar üzerinde 5 güne kadar hayatta kalabiliyor" dedi.

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Ayakkabıları, evin girişinde yaşama alanının dışında bırakmayı tavsiye eden uzmanlar, sokak kıyafetinin eve döndükten hemen sonra yıkanması gerektiğini, virüsün kıyafet üzerinde 24 saate kadar hayatta kalabildiğini kaydetti.

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Corona virüsü salgınından sonra ise uzmanlar, doğru olanın eve ayakkabılarla girmemek olduğuna dikkat çekiyor. Dışarıda giyilen ayakkabının tabanına yapışan virüs ve mikroplar, eve taşınıyor.

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