"Eve ayakkabıyla girmeyin" tavsiyesi

Corona virüsü salgınının dünyayı kasıp kavurduğu bu günlerde alınan önlemler, hastalığın yayılmamasında önemli rol oynuyor.

Uzmanlar, dışarıda gezilen ayakkabılarla eve girilmemesi tavsiyesinde bulunuyor.

İngiliz sağlık uzmanları, yeni tip corona virüsünün (Covid-19) ayakkabı tabanına bulaşarak eve girebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar, "Eve girince hemen ayakkabınızı çıkarın. Çoğu ayakkabı gözenekleri olmayan kauçuk tabana sahip, virüs bu tabanlar üzerinde 5 güne kadar hayatta kalabiliyor" dedi.

Ayakkabıları, evin girişinde yaşama alanının dışında bırakmayı tavsiye eden uzmanlar, sokak kıyafetinin eve döndükten hemen sonra yıkanması gerektiğini, virüsün kıyafet üzerinde 24 saate kadar hayatta kalabildiğini kaydetti.

Corona virüsü salgınından sonra ise uzmanlar, doğru olanın eve ayakkabılarla girmemek olduğuna dikkat çekiyor. Dışarıda giyilen ayakkabının tabanına yapışan virüs ve mikroplar, eve taşınıyor.