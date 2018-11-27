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Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri

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Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
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Cep telefonunuz mu ıslandı?:

Bataryasını ve sim kartını çıkardığınız telefonunuzu bir çorabın içine koyup sıkıca bağlayın, ardından çorabı kedi kumuna gömüp 3 gün bekleyin, telefonunuzun nemi gidecektir. Gitmezse 2-3 gün daha bekleyin.

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Buzdolabı kokusunu gidermek için:

Bir kavanozun içine birkaç tane sallama çay poşeti koyup buzdolabına koyun, buzdolabı kokularının önüne geçecektir. 

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Diş macunu sadece dişleri mi parlatır?:

Evyenizi ve bataryaları parlatmak için diş macunu kullanın, ayrıca ellerinizdeki sarımsak kokularını gidermek için de diş macunun sın derece kullanışlıdır. Ellerinizi diş macunu ile ovun. 

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Muz kabuğunu çöpe atmadan önce:

Gümüşlerinizi muz kabuğunun iç kısmı ile ovalamayı denediniz mi? Deneyin şaşıracaksınız.

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Siğiller için basit bir çözüm:

Siğillerinizin üzerine günde 3 defa yaklaşık 15 dakika süreyle, sıcak (kaynar değil) poşet çay bastırın siğillerin yok olduğunu göreceksiniz. Çay yapraklarındaki tanik asit mucizesi. 

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En büyük balığı siz tutun:

Balık tutarken, oltayı attığınız yerin yakınına birkaç efervesan tablet atın, diğer balıkçılar size gıpta ile bakacaktır. Kovanızı en büyük balıklar ile doldurmanız şaşırtıcı şekilde mümkün 

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Güne kahve ile başlayıp cam silerek bitirin:

Camlarınızı kahve filtresi ile silerseniz hiç tiftik kalmadan parladığını göreceksiniz. 

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Kupkuru, kirli boya fırçaları:

Kullandığınız boya fırçalarını 30 dakika sirke içinde bekletip ardından sıcak sabunlu su ile durularsanız yeni almış gibi olacaktır.

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Sivrisineklerden kurtulmak için:

Sivrisineklerden korunmak için, limon ve karanfil ikilisini kullanabilirsiniz. Limonu avuç içinizde bastırarak sulandırın. Ortadan ikiye keserek, içine karanfiller saplayın ve masanın ortasına yerleştirin. Sivrisinekler limon ve karanfil esansının kokusunu sevmedikleri için masanıza yaklaşamayacaklardır. 

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Taş kağıt "makas":

Makaslarınız köreldi mi? dert etmeyin 5-6 kere katladığınız alüminyum folyoları makasınız ile kesin. Bu onu bileyecektir. 

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Norveçli balıkçıların ayakkabıları:

El losyonları sadece ellerinize iyi gelmez, aynı zamanda ayakkabınızı parlatmakla kalmayacak, ayakkabı derisini de yumuşatacaktır. 

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Mangal kömürünün lezzet dışındaki kullanımı:

Aracınızın veya buzdolabınızın içine koyacağınız az miktarda mangal kömürü havanın temiz ve taze kalmasını sağlayacaktır.

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Bembeyaz dişler, ferah nefesler:

Kabartma tozu sadece dillerinizi beyazlatmakla kalmayacak, nefesinizi de tazeleyecektir. 

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Ayakkabı kokusuna son:

Ayakkabılarınızdaki kötü kokuyu gidermek için içerisine kurutma kağıdı koyun. sonuçları sizi şaşırtacak. 

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Karıncalarla başınız dertte mi?:

Gezdikleri yere tarçın koymayı deneyin. Tarçının kokusu karıncaları kaçıracaktır.

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Bal her derde deva:

Bazı bal türleri son derece etkili antibakteriyellerdir ve ayrıca yaranın üzerinde çok sert bir yara kabuğu oluşmasını da önlerler.

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