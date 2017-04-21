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Evdeki kertenkelelerden kurtulmanın yolları

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Özellikle yaz aylarında kapı pencere açtıkça eve haşereleri davet edebilirsiniz. Haşereler arasında kertenkeleler hareketlilikleri sebebiyle korkulu rüyamızdır. Peki kertenkelelerden nasıl kurtulabiliriz?

Evdeki kertenkelelerden kurtulmanın yolları
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1- Tavuskuşu tüyüyle korkutun

Sebebi tam olarak bilinmese de uzmanlar kertenkelelerin tavuskuşu tüylerinden korktuğunu söylüyor. Kertenkelelerin evinize girmesini önlemek için etrafa tavuskuşu tüyü koyabilirsiniz. Duvarlarınıza asmak bir seçenekken kertenkelelerin görebileceği şekilde vazoya da koyabilirsiniz.

2- Su sıkın

Sıcaklık değişimleri kertenkelelerin hareketliliklerini engeller. Kertenkeleyi kolay bir şekilde yakalamak istiyorsanız sprey kutusuna doldurduğunuz soğuk suyu üzerine sıkabilirsiniz.

3- Limonotu

Böcekler ve haşereler limonotunun kokusundan nefret eder. Bu yüzden limonotu mükemmel bir kertenkelesavardır.

Evinizde kertenkele gördüğünüz farklı bölümlere birkaç damla limon otu yağı damlatın. Veya limonotunu yakıp evin içinde dolaştırın. Kokusu etrafa yayıldığında birkaç gün kertenkeleleri uzaklaştıracaktır.

4- Kafur

Kafurun ağır kokusu da kertenkeleleri uzak tutmaya yardımcı olur. Evinizin farklı köşelerine kafur koyabileceğiniz gibi birkaç damla kafur yağı da damlatabilirsiniz. 

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