Evcil Hayvan Bakımı Hakkında 10 Mit

Sevimli tüylü dostlarımızla beraber yaşamak hakkında pek çok söylenti var. Ancak gerçek şu ki evde bir hayvanın varlığı kesinlikle size huzur veriyor.

İstatistiklere göre dünyadaki ailelerin yüzde 57’si evcil hayvana sahip. Sevimli tüylü dostlarımız içinse elimizden gelen en iyi bakımı sağlamaya çalışıyor ve onlara sevgimizi sunuyoruz. Tabii ki bir canlının sorumluluğunu üstlenmek hiç kolay değil. Ancak hayvanların hayatı güzelleştirdiği bir gerçek. Evcil hayvan bakımı hakkında ise doğru bilinen yanlışlar bulunuyor. İşte hayvan bakımı hakkında yıllarca gerçek olduğuna inandığımız 10 mit.

1. “Sıcak bir burun köpeğinizin hasta olduğu anlamına gelir”



Yıllardır sağda solda karşımıza çıkan bu bilgi aslında doğru değil. Köpeğinizin burnunun sıcaklığının sağlığıyla bir ilgisi olduğuna dair bir kanıt yok. Köpeklerin burunlarındaki sıcaklık farkı; aşırı ısınma, genetik veya gün boyunca yaşanan sıcaklık dalgalanmaları gibi nedenlerle değişebilir. Veterinerler köpeğinizin hasta olup olmadığını anlamak için onun davranışlarına, yeme – içme ve tuvalet alışkanlıklarına dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor.

2. “Yaşlı bir köpeğe yeni oyunlar öğretemezsiniz.”

Yeni oyunlar öğretmek için köpeğin yaşı belirleyici bir etken değildir. Köpekler, yaşlarına bakılmaksızın yeterince sabrınız varsa, eğitilebilir. Bunun için mümkün olduğunca pratik yapıp, onları motive etmeniz yeterli.

3. “İnsanların yediği yemekler evcil hayvanlar için zararlı değildir.”

Tabii ki evcil hayvanınızın iyi beslenmesini istiyorsunuz. Ancak bunun için dikkat etmeniz gereken nokta ona zararlı ve sağlıksız şeyler yedirmemek. Abur cuburlar, baharatlı ve şekerli gıdalar, ağır yağlı yemekler evcil hayvanınızın bünyesine uygun değildir. Ancak et veya buharda pişirilmiş ince doğranmış sebzeler verebilirsiniz. Öte yandan insanlar için tamamen sağlıklı olan üzüm, avokado, soğan ve sarımsak gibi bazı yiyecekler evcil hayvanlarda ciddi bağırsak hasarına neden olabilir.

4. “Köpekler ve kediler her yıl aşı takviyelerine ihtiyaç duyarlar.”

Tabii ki sevimli dostlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu nedenle aşılarının da düzenli olarak yaptırılması gerekiyor. Ancak araştırmalar, parvovirüs, distemper (köpek gençlik hastalığı) ve panleukopeni (kedi gençlik hastalığı) için tek bir aşılamanın, 7 yıldan 11 yıla kadar koruma sağladığını göstermiştir.

5. “Evcil hayvanlar yaralarını yaladığında iyileşme hızlanır.”



Evcil hayvan bakımı hakkında doğru bilinen bir diğer yanlış ise bir yarayı çok fazla yalamanın iyileşmeyi hızlandıracağı. Bu davranış iyileşmeyi hızlandırmak yerine yavaşlatır. Aslında, çok fazla yalanan bir yaranın tahriş olması ve hatta enfekte olma riski büyüktür. Veterinerler, küçük yaralar için antiseptik spreyler veya losyonlar kullanmanızı önerir. Ancak derin bir yara varsa, kesinlikle bir veterinerin muayane etmesi şarttır.

6. “Balıkları küçük cam kaplarda tutmak sorun değildir.”



Cam fanuslar, balık bakımında oldukça popüler. Ancak cam fanuslar akvaryum balıkları için adeta bir kabus. Çünkü bu küçük fanuslar bir balığın kendini rahat hissetmesi için yeterli olan suyu barındırmazlar. Ek olarak, az miktarda alan nedeniyle, cam fanuslar balıklar için çok önemli olan yeterli oksijeni sağlamaz. Bir evcil hayvan olarak bir balığa sahip olmak istiyorsanız, ona bakmak için geniş bir akvaryum almalısınız.

7. “Herhangi bir papağana konuşmayı öğretebilirsiniz.”



Çoğu papağanın konuşma yeteneğine sahip olduğu kesinlikle doğru. Ancak, bu yeteneğe sahip olmayan bazı türler de var. Bu yüzden evcil hayvanınıza konuşmayı öğretmek için saatler harcamanız çözüm değil. Yapmanız gereken ilk şey, onu bir veterinere götürüp türünü öğrenmek.

8. “Kullandığınız mamayı değiştirmek evcil hayvanınızın sindirimi için kötüdür.”

Her gün günde 3 kez aynı yemeği yediğinizi hayal edin? Çok istemezdiniz, değil mi? Aynı şey evcil hayvanınız için de geçerlidir. Evcil hayvanınızın mamasını değiştirmek sağlıklıdır ve ürünler yüksek kalitede olduğu sürece daha iyi beslenme sağlar. Çeşitlilik köpeğiniz veya kediniz için önemlidir. Herhangi bir sorun yaşamadan farklı yemekler yiyebilirler.

Bazı veterinerler, onlara aynı yiyeceği tekrar tekrar vermenin, herhangi bir belirli gıda veya protein türüne alerji şeklinde duyarlılıkların gelişmesine neden olabileceğini söylüyor. Yine de evcil hayvanınızın mamasını değiştirmeden önce mutlaka bir veterinere danışmayı ihmal etmeyin.

9. “Kediler süt ister.”



Popüler inanışın aksine, kediler standart inek sütünün içerdiği laktozu sindiremezler. Evcil hayvanınız için süt tüketmek kusma, ishal ve diğer bağırsak sorunlarına neden olabilir. Dahası, veteriner hekimler sütün bir yavru kedinin bir günde ihtiyaç duyduğundan daha fazla kalori içerdiğini açıklıyor.

10. “Evcil hayvanınızla uyumak sağlıklı değildir.”



Hayvan bakımı hakkında bir diğer mit ise; hayvanlarla uyumanın zararlı olacağı. Siz ve evcil hayvanınız sağlıklıysanız, arkadaşınızla aynı yatakta uyumak kesinlikle güvenlidir. Ek olarak, hayvanlarla vakit geçirmenin rahatlamaya yardımcı olduğu ve stresi minimuma indirgediği biliniyor.