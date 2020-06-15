Ev aletlerinin ömrünü uzatmanın sırrı

Gün içerisinde sıklıkla kullanılan ev aletlerini daha uzan süre kullanabilmek ve uzun ömürlü olmalarını sağlayabilmek için bazı bilgileri dikkate almak gerekir.

İşte ev aletlerinin ömrünü uzatacak ipuçları...

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ:

Ömrü: 1-3 yıl

Ömrünü uzatmanın sırrı: Filtreyi temizlemek.

Ne zaman yenisini almalı: Çalıştığında yanık kokusu geliyorsa ve soğuk hava üflemeye başladıysa...

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE:

Ömrü: 5-7 yıl

Ömrünü uzatmanın sırrı: Birkaç kullanımdan sonra filtrelerini temizleyin. Hortum ya da sapını tıkayan bir engel olmadığından emin olun. Torbanın doluluğu da önemli bir detay. Hortumun torba ile buluştuğu deliği tıkayan bir şey varsa bu da süpürgenin doğru çalışmamasına sebep olur.

Ne zaman yenisini almalı: Motoru yanarsa ya da dış iskeleti çatlarsa yeni bir süpürge alabilirsiniz. Çünkü tamir ettirmek en az yenisini almak kadar masraflı olacaktır.

MİKSER:

Ömrü: 5-9 yıl

Ömrünü uzatmanın sırrı: Tek seferde mikseri kesintisiz ve uzun süreli kullanmamaya özen gösterin. Aksi halde motorun çok fazla ısınmasına ve yanmasına sebep olabilirsiniz. Aynı zamanda her kullanımdan sonra fan ya da motora yakın olan kısımları iyi temizlediğinizden emin olun. Atıklar motorun yanmasına sebep olabilir.

Ne zaman yenisini almalı: Eğer motor hiç dönmüyor, yavaş çalışıyor ya da hırıltılı bir ses geliyorsa yeni bir mikser almanızın zamanı gelmiş demektir.

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ:

Ömrü: 5-10 yıl

Ömrünü uzatmanın sırrı: Her kahve yaptıktan sonra mutlaka filtre kahve makinesini, filtresinin takıldığı bölmeyi çıkarıp temizlemeniz gerekir. Özellikle kahvenin demliğe süzüldüğü kısımda kalan artıkları sirke ve ılık suyla temizlemeniz kahve makinenizin ömrünü uzatmanızı sağlayabilir.

Ne zaman yenisini almalı: Eğer kahve yeterince sıcak olmuyorsa muhtemelen makinenin filtre etme, ısıtma özelliği kaybolmuş demektir.

MİKRODALGA:

Ömrü: 7-10 yıl

Ömrünü uzatmanın sırrı: Mikrodalgada kullanıma uygun kaplar tercih etmeye özen gösterin. Aksi halde mikrodalga çok fazla ısınabilir. Aynı zamanda kapların dönmesini sağlayan tablayı da her kullanımdan sonra temizlemeniz gerekir. Mikrodalgada kalan atıklar da onun düzgün çalışmasını engeller.

Ne zaman yenisini almalı: Eğer bir yemeği ısıtmak her zamankinden daha uzun sürüyorsa muhtemelen mikrodalganız fonksiyonunu yitirmiş demektir. Mikrodalganın onarımı için ayırmanız gereken bütçe değişkenlik gösterir. Bazı parçalar çok pahalı olmadığı için yenisini almanız gerekmez. Ancak voltajdan kaynaklı bir sorun oluştuysa tamir etmek yenisini almaktan daha masraflı olacaktır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ:

Ömrü: 8-12 yıl

Ömrünü uzatmanın sırrı: Çamaşır makinesinin düz bir yüzey üzerinde olduğundan emi olun. Önerilenden daha fazla deterjan kullanmamaya ve çamaşır yüklememeye özen gösterin. Çamaşırların ceplerinde kesici aletlerinden kalmadığından emin olun. Sivri objeler makinede sızıntılara sebep olabilir.

Ne zaman yenisini almalı: Makine çalışırken frenin çıkardığı sese benzer bir gürültü çıkarıyorsa makineniz sizi yarı yolda bırakmak üzere demektir. Çamaşır makinesinin tamiri oldukça pahalıya mal olabilir. Bu sebeple yenisini almak çok daha akıllıca olabilir. Özellikle de makinenizin yaşı on seneyi çokta doldurduysa..

KURUTMA MAKİNESİ:

Ömrü: 10-12 yıl

Ömrünü uzatmanın sırrı: Kurutma makinesini fanlarını her yıl mutlaka servis çağırtarak temizletin. Ön panel ve kurutma makinesinin iç kısmını da kontrolden geçirmeyi unutmayın.

Ne zaman yenisini almalı: Eğer bir defada iki tamir birden yaptırmanız gerekiyorsa ya da motor kaynaklı bir arıza varsa kurutma makinesini değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

BUZDOLABI:

Ömrü: 10-14 yıl

Ömrünü uzatmanın sırrı: Buzdolabının kompresörünü koruyan ızgaraları yılda en az bir ya da iki kez bir elektrik süpürgesi yardımıyla temizleyin. Genellikle ya buzdolabının altında ya da arka kısmında yer alırlar. Periyodik olarak buzdolabının kapak kısmındaki lastiklerin hava sızdırıp sızdırmadığına dair kontrolleri yapın. Aksi halde bu, motorun çok daha fazla ısınmasına ve enerji harcamasına sebep olacaktır.

Ne zaman yenisini almalı: Eğer deep freze kısmı ve buzdolabı yeterli soğutmayı yapmıyorsa buzdolabı artık görevi yerine getiremiyor demektir. Buzdolabının tüm parçaları değiştirilebilir. Ancak soğutma sistemi hariç!

BULAŞIK MAKİNESİ:

Ömrü: 13-15 yıl

Ömrünü uzatmanın sırrı: Genellikle bulaşık makinesinin alt kısmında yer alan filtreleri kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Bu kısım bulaşık makinesini suyu tahliye etmesini sağlayan kısımdır ki burayı tıkayan herhangi bir şey onun doğru çalışmasını engeller.

Ne zaman yenisini almalı: Eğer bulaşık makinesi alt kısımdan sızıntı yapıyorsa ya da pompası çalışmıyorsa bulaşık makinesini yenileyebilirsiniz.

FIRIN:

Ömrü: 13-16 yıl

Ömrünü uzatmanın sırrı: Fırını kullandıktan hemen sonra kirleri temizlemeyi ihmal etmeyin. Özellikle set üstü ocak kısmında ateşlemeyi sağlayan kısımda biriken kirler gazın akışını engeller. Ayrıca elektrikli olan modellerde yangına bile sebep olabilir. Fırının içindeki kirler ise duman yapar hatta bazen patlayıcı özellik bile gösterebilir.

Ne zaman yenisini almalı: Düğmelere bastığınızda fırın hiç yanıt vermiyorsa muhtemelen fırınınız artık ömrünü tamamlamış demektir. Fırın ısınmıyorsa tamir ettirmek çok daha pahalıya mal olacağında yenisini almakta fayda var.